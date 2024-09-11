Новичок «Спартака» Мангаш о жене: «Она инфлюэнсер, модель. Делает все, что ей нравится, даже не знаю, как описать. Люблю быть дома с ней и собаками»
Новичок «Спартака» Рикарду Мангаш рассказал о том, чем занимается его жена.
– А чем увлекаешься вне поля?
– Люблю проводить время дома со своей женой и собаками. Люблю заниматься фитнесом. Вот и все, пожалуй.
– У тебя много собак?
– Три. Надеюсь, на следующей неделе они будут в Москве. Сначала нужно разобраться с поиском квартиры.
– У твоей жены очень популярные соцсети.
– Да, она очень популярна. Она инфлюэнсер, модель. Делает все, что ей нравится. Даже не знаю, как это описать.
– Она сразу согласилась на переезд в Россию?
– Конечно! Она готова следовать за мной куда угодно, – сказал португальский защитник.
Фото: соцсеть Рикарду Мангаша