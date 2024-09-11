Новичок «Спартака» Мангаш о жене: «Она инфлюэнсер, модель. Делает все, что ей нравится, даже не знаю, как описать. Люблю быть дома с ней и собаками»

Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника животные и спорт Рикарду Мангаш Футбол

Новичок «Спартака» Рикарду Мангаш рассказал о том, чем занимается его жена.

– А чем увлекаешься вне поля?

– Люблю проводить время дома со своей женой и собаками. Люблю заниматься фитнесом. Вот и все, пожалуй.

– У тебя много собак?

– Три. Надеюсь, на следующей неделе они будут в Москве. Сначала нужно разобраться с поиском квартиры. 

– У твоей жены очень популярные соцсети.

– Да, она очень популярна. Она инфлюэнсер, модель. Делает все, что ей нравится. Даже не знаю, как это описать.

– Она сразу согласилась на переезд в Россию?

– Конечно! Она готова следовать за мной куда угодно, – сказал португальский защитник. 

Фото: соцсеть Рикарду Мангаша

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25 комментариев
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из-за этих инфлюэнсеров у молодых девушек слишком завышенные ожидания от отношений - айфоны, мальдивы, дубайский шоколад
+38
0
+38
Эти фото и видео на порно сайтах это так, временно, а вообще то я инфлюэнсер
+16
0
+16
Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
так забавно - ниже коммент от вас про проблемы с русским языком, и следом неразборчивая чушь.
+11
0
+11
Опять , какое то модное слова прикрывает отсутствие интеллекта !
+10
0
+10
Есть видео как его жена инфлюэнсерит? Не друг просит. Я прошу.
+10
-4
+6
Ответ Леонид Вилькин
Симпотная парочка,кто третий на фото:агент?
Бабаев. В РПЛ пока не сфоткаются с Бабаевым, никто не верит трансферам.
+6
0
+6
Ответ Леонид Вилькин
Симпотная парочка,кто третий на фото:агент?
Справа Мангаш, слева инфлюенсер, посередине Серега, друг мой из Сипайлово
+5
0
+5
Ответ rusik krasav4ik
так забавно - ниже коммент от вас про проблемы с русским языком, и следом неразборчивая чушь.
Да это какая-то реинкарнация Алёши Терминатора. Видимо в жизни всё так печально, что самоутверждается хамством всем подряд на спортс. Даже жаль таких людей, на самом деле.
+3
0
+3
Слащавые он какой то! Румын похоже!
+6
-4
+2
Ответ Леонид Вилькин
Симпотная парочка,кто третий на фото:агент?
Свидетель из Фрязино
+2
0
+2
Ответ rusik krasav4ik
из-за этих инфлюэнсеров у молодых девушек слишком завышенные ожидания от отношений - айфоны, мальдивы, дубайский шоколад
Справедливости ради не у всех, а их небольшой части. У которой мочевой пузырь сообщается с мозгом. Нормальные девчонки это большинство, среди них и надо искать пару, жену, подругу. И не париться че там да как у утиногубых.
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Ответ Иван Иванов
Ага. И проблем с русским языком у тебя нет?)))) "Неразборчивая чушь"
Ну так если и правда у тебя «неразборчивая чушь»))
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Семейка свингеров! Он наряжается в платье и красится. Она занимается тем, что он понятия не имеет чем. Для спартачка самое то.. Радужный флаг им в руки!
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А почему он не в своём любимом платье!? Причёску сделал, накрасился, а платье не надел! А ХА ХА
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нормальная такая у жены...жо...инфлюитивная часть))
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Ждём от Спортс раскрытия темы инфлюэнсера.
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