Новичок «Спартака» Мангаш о жене: «Она инфлюэнсер, модель. Делает все, что ей нравится, даже не знаю, как описать. Люблю быть дома с ней и собаками»

Новичок «Спартака» Рикарду Мангаш рассказал о том, чем занимается его жена.

– А чем увлекаешься вне поля?

– Люблю проводить время дома со своей женой и собаками. Люблю заниматься фитнесом. Вот и все, пожалуй.

– У тебя много собак?

– Три. Надеюсь, на следующей неделе они будут в Москве. Сначала нужно разобраться с поиском квартиры.

– У твоей жены очень популярные соцсети.

– Да, она очень популярна. Она инфлюэнсер, модель. Делает все, что ей нравится. Даже не знаю, как это описать.

– Она сразу согласилась на переезд в Россию?

– Конечно! Она готова следовать за мной куда угодно, – сказал португальский защитник.

Фото: соцсеть Рикарду Мангаша