«Ямаль – самый успешный среди отличных игроков. Сейчас, может быть, он лучший среди них». Гути о вингере «Барсы»

Гути допускает, что Ламин Ямаль является лучшим футболистом мира в данный момент.

« – самый успешный среди отличных игроков. Сейчас, может быть, он лучший среди них всех.

Не только в «Барсе», но и в сборной он сейчас является примером для подражания», – сказал бывший футболист «Реала» в эфире El Chiringuito.

Ямаль – лучший молодой игрок Ла Лиги в августе. У вингера «Барселоны» 5 (1+4) очков в 4 матчах месяца