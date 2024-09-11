«Ямаль – самый успешный среди отличных игроков. Сейчас, может быть, он лучший среди них». Гути о вингере «Барсы»
Гути допускает, что Ламин Ямаль является лучшим футболистом мира в данный момент.
«Ламин – самый успешный среди отличных игроков. Сейчас, может быть, он лучший среди них всех.
Не только в «Барсе», но и в сборной Испании он сейчас является примером для подражания», – сказал бывший футболист «Реала» в эфире El Chiringuito.
Ямаль – лучший молодой игрок Ла Лиги в августе. У вингера «Барселоны» 5 (1+4) очков в 4 матчах месяца