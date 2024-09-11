«Ямаль – самый успешный среди отличных игроков. Сейчас, может быть, он лучший среди них». Гути о вингере «Барсы»

Теги Барселона Гути Ла Лига Сборная Испании по футболу Ламин Ямаль Футбол

Гути допускает, что Ламин Ямаль является лучшим футболистом мира в данный момент.

«Ламин – самый успешный среди отличных игроков. Сейчас, может быть, он лучший среди них всех.

Не только в «Барсе», но и в сборной Испании он сейчас является примером для подражания», – сказал бывший футболист «Реала» в эфире El Chiringuito.

Ямаль – лучший молодой игрок Ла Лиги в августе. У вингера «Барселоны» 5 (1+4) очков в 4 матчах месяца

5 комментариев
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Самый молодой игрок, о котором отозвался Гути
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Объективно вдвойне, поскольку от легенды Реала
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Ямаль изумруд.
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«Ламин-самый успешный среди отличных игроков»-сказал, что интересно игрок Реала Гути, отлично его помню, а ещё мне понравилось, какими словами он это сказал, «успешный среди отличных», ни разу не слышал такой вариант, но мне очень нравится, а ещё, что Ламин действительно заслуживает такой похвалы прямо сейчас своим по-взрослому мастерством и блестящей игрой!!!
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