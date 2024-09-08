Украина выиграла 1 из 4 последних матчей
Сборная Украины проиграла два из четырех последних матчей.
Команда Сергея Реброва сегодня уступила Албании (1:2) в Лиге наций.
Начиная с 17 июня украинцы также потерпели поражение от Румынии (0:3) и сыграли вничью с Бельгией (0:0) на Евро-2024. Единственная победа за это время – над Словакией (2:1).
10 сентября сборная Украины выступит в гостях у Чехии.
Без комментариев
С 2012 по 2021 болел за эту сборную, потом перестал
Вижу - не зря :))
Потужные победы по всем фронтам😁
А Роман Зозуля будет выступать за санитарную зону от Винницы до Кракова. Которую будет тренировать Ондрiй Шэучэнко.
10.09.24 сборная Украины выступит в гостях у Чехии.