Украина выиграла 1 из 4 последних матчей

Сборная Украины проиграла два из четырех последних матчей.

Команда Сергея Реброва сегодня уступила (1:2) в наций.

Начиная с 17 июня украинцы также потерпели поражение от Румынии (0:3) и сыграли вничью с Бельгией (0:0) на Евро-2024. Единственная победа за это время – над Словакией (2:1).

10 сентября сборная выступит в гостях у Чехии.