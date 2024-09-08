Украина выиграла 1 из 4 последних матчей

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Албании по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Сборная Украины проиграла два из четырех последних матчей.

Команда Сергея Реброва сегодня уступила Албании (1:2) в Лиге наций.

Начиная с 17 июня украинцы также потерпели поражение от Румынии (0:3) и сыграли вничью с Бельгией (0:0) на Евро-2024. Единственная победа за это время – над Словакией (2:1).

10 сентября сборная Украины выступит в гостях у Чехии.

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18 комментариев
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Зеленский уже потребовал вернуть счёт к границам 49 минуты?
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И некоторые серьезно заявляют что вот это сильнее сборной России
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Просто ахахаха
Без комментариев

С 2012 по 2021 болел за эту сборную, потом перестал

Вижу - не зря :))
Потужные победы по всем фронтам😁
+7
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Ничего страшного. После того, как бывш. т.н. "украинцы" войдут в состав сборной России, а Ребров станет заместителем Валеры Карпина, будут выигрывать почаще.

А Роман Зозуля будет выступать за санитарную зону от Винницы до Кракова. Которую будет тренировать Ондрiй Шэучэнко.
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Це наш косяк,- сказал в интервью после матча Конопля, который сегодня забил.
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Ещё пара таких матчей и игрокам точно на Украину лучше не возвращаться. Мобилизуют в полном составе.
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Лучше бы 0 из 4 последних матчей, но и так неплохо.
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А где громкий заголовок, что Украина впервые в своей истории проиграла Албании?
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Слабая сборная , но в лигу С наверно не вылетит , к сожалению ..
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автор конечно молодец, можно ему и другие заголовки делать,если команда вничью сыграет 4 раза так и писать 0 побед в четырёх матчей или если посмотреть с другой стороны то не проигрывает в четырёх матчей:)
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перемога???
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07.09.24 сборная Украины выступила дома в Чехии.
10.09.24 сборная Украины выступит в гостях у Чехии.
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Ответ Цезарь-44
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