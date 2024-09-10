«Спортинг» пытается отсудить у «Интера» 30 млн евро за переход Жоау Мариу в «Бенфику» в качестве свободного агента. Слушания в CAS пройдут 9 декабря
«Спортинг» хочет получить от «Интера» 30 млн евро через суд.
В 2022 году стало известно, что «нерадзурри», покупая Жоау Мариу у лиссабонцев в 2016-м, договорились выплатить определенную компенсацию в том случае, если полузащитник в дальнейшем присоединится к другой португальской команде.
В 2021-м футболист расторг контракт с «Интером» и в качестве свободного агента присоединился к «Бенфике». «Спортинг» никаких выплат не получил и, не сумев ни о чем договориться с миланцами, обратился в ФИФА.
Международная федерация футбола не поддержала португальский клуб, и тот решил подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Record сообщает, что слушания в CAS назначены на 9 декабря.