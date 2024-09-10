«Спортинг» пытается отсудить у «Интера» 30 млн евро за переход Жоау Мариу в «Бенфику» в качестве свободного агента. Слушания в CAS пройдут 9 декабря

«Спортинг» хочет получить от «Интера» 30 млн евро через суд.

В 2022 году стало известно, что «нерадзурри», покупая у лиссабонцев в 2016-м, договорились выплатить определенную компенсацию в том случае, если полузащитник в дальнейшем присоединится к другой португальской команде.

В 2021-м футболист расторг контракт с « » и в качестве свободного агента присоединился к «Бенфике». « » никаких выплат не получил и, не сумев ни о чем договориться с миланцами, обратился в .

Международная федерация футбола не поддержала португальский клуб, и тот решил подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Record сообщает, что слушания в назначены на 9 декабря.