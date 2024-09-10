«Спортинг» пытается отсудить у «Интера» 30 млн евро за переход Жоау Мариу в «Бенфику» в качестве свободного агента. Слушания в CAS пройдут 9 декабря

Теги Интер высшая лига Португалия Бенфика Спортинг серия А Италия ФИФА CAS Жоау Мариу деньги Футбол

«Спортинг» хочет получить от «Интера» 30 млн евро через суд.

В 2022 году стало известно, что «нерадзурри», покупая Жоау Мариу у лиссабонцев в 2016-м, договорились выплатить определенную компенсацию в том случае, если полузащитник в дальнейшем присоединится к другой португальской команде.

В 2021-м футболист расторг контракт с «Интером» и в качестве свободного агента присоединился к «Бенфике». «Спортинг» никаких выплат не получил и, не сумев ни о чем договориться с миланцами, обратился в ФИФА.

Международная федерация футбола не поддержала португальский клуб, и тот решил подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Record сообщает, что слушания в CAS назначены на 9 декабря.

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5 комментариев
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Ответ Shirshov
Бред какой-то. Контракт был расторгнут обеими сторонами. Игрок сам перешел в другую португальскую команду, Интер его туда не продавал. Как по мнению Спортинга Интер должен был препятствовать его переходу туда?
Расторг, чтобы Интер не платил компенсацию Спортингу
+7
0
+7
Бред какой-то. Контракт был расторгнут обеими сторонами. Игрок сам перешел в другую португальскую команду, Интер его туда не продавал. Как по мнению Спортинга Интер должен был препятствовать его переходу туда?
+6
-2
+4
Ответ Shirshov
Бред какой-то. Контракт был расторгнут обеими сторонами. Игрок сам перешел в другую португальскую команду, Интер его туда не продавал. Как по мнению Спортинга Интер должен был препятствовать его переходу туда?
Ну тут вопрос, как прописано было в контракте. В тексте новости, что "если он потом присоединиться к другой португальской команде" - исходя из такой формулировки, не важно, в каком именно статусе он перешел в Бенфику. Короче, есть, к чему прицепиться. посмотрим, что суд скажет. Понятно, что Интер не может контролировать дальнейшую судьбу своего бывшего игрока, но не надо тогда прописывать такие опции, если они действительно были.
+3
0
+3
Ответ Shirshov
Бред какой-то. Контракт был расторгнут обеими сторонами. Игрок сам перешел в другую португальскую команду, Интер его туда не продавал. Как по мнению Спортинга Интер должен был препятствовать его переходу туда?
На первый взгляд да. Но может не просто так контракт был расторгнут. ( Это только надо доказать, и только потом требовать компенсацию).
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Вот мне интересно, а Интер при расторжении платил какие то отступные, за оное? Если да, то это мега развод может быть...
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