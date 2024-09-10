Рюдигер думал об уходе из сборной Германии на фоне скандала с жестом, якобы связанным с ИГИЛ* (Bild)

Антонио Рюдигер думал об уходе из сборной Германии.

Как сообщает Cadena SER со ссылкой на Bild, полгода назад защитник « » рассматривал возможность завершения карьеры в национальной команде. Это произошло после того, как он подвергся критике за жест, якобы связанный с ИГИЛ*. Сам футболист отвергал обвинения в исламизме.

В Немецком футбольном союзе (DFB) заметили, что дискуссии вокруг этой ситуации, становятся все более ожесточенными, и стали опасаться, что потеряет интерес к игре за сборную.

У футболиста состоялся разговор с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и его ассистентом . Чтобы Антонио чувствовал себя желанным игроком, тренеры решили назначить его одним из капитанов.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.