Рюдигер думал об уходе из сборной Германии на фоне скандала с жестом, якобы связанным с ИГИЛ* (Bild)

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сандро Вагнер Антонио Рюдигер Юлиан Нагельсманн религия Футбол

Антонио Рюдигер думал об уходе из сборной Германии.

Как сообщает Cadena SER со ссылкой на Bild, полгода назад защитник «Реала» рассматривал возможность завершения карьеры в национальной команде. Это произошло после того, как он подвергся критике за жест, якобы связанный с ИГИЛ*. Сам футболист отвергал обвинения в исламизме. 

В Немецком футбольном союзе (DFB) заметили, что дискуссии вокруг этой ситуации, становятся все более ожесточенными, и стали опасаться, что Рюдигер потеряет интерес к игре за сборную. 

У футболиста состоялся разговор с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и его ассистентом Сандро Вагнером. Чтобы Антонио чувствовал себя желанным игроком, тренеры решили назначить его одним из капитанов. 

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.

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10 комментариев
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скоро выйдет слезливая экранизация нетфликс о том, как тоженемец рюдигер колоссально нравственно страдал от нападок и травли белых расистов в соцсетях по обвинению в связях с игил
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+8
При чем тут Игил? Такой жест используют все, обращаясь к Богу, независимо от религии, Джокович регулярно его показывает)
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+6
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Не то что в РФ
Где гостей из средней Азии больше чем коренных жителей.
Где узбекская диаспора в Питере убирает ненужного конкурента для прости господи Беглова.
Где таджики и другие гости режут,насилуют,устраивают теракты в крокусе.
Где глава МВД Колокольцев таджиков называет своими братьями и по его статистике мигранты совершают всего 4% преступления,у того же Бастрыкина приведенная им статистика куда страшнее(а в нее не входят мигранты,которые купили паспорт РФ)
Это другое да.
А не дай бог обидеть мигрантов или дать отпор мигрантам,тебя же еще и полиция к уголовке привлечет.
Чтобы не мешал полиции взятки брать от мигрантов
+10
-4
+6
Ответ SergioRamos92
Не то что в РФ Где гостей из средней Азии больше чем коренных жителей. Где узбекская диаспора в Питере убирает ненужного конкурента для прости господи Беглова. Где таджики и другие гости режут,насилуют,устраивают теракты в крокусе. Где глава МВД Колокольцев таджиков называет своими братьями и по его статистике мигранты совершают всего 4% преступления,у того же Бастрыкина приведенная им статистика куда страшнее(а в нее не входят мигранты,которые купили паспорт РФ) Это другое да. А не дай бог обидеть мигрантов или дать отпор мигрантам,тебя же еще и полиция к уголовке привлечет. Чтобы не мешал полиции взятки брать от мигрантов
Чеченцев, дагов и прочих кавказцев туда же.
+2
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+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Чеченцев, дагов и прочих кавказцев туда же.
Это особая каста
Но де-юре они субъект РФ
А по факту это бомбы замедленного действия.
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+1
Ответ Михо
При чем тут Игил? Такой жест используют все, обращаясь к Богу, независимо от религии, Джокович регулярно его показывает)
Ортодоксальные евреи его лет 1000 используют. Может Игил (запрещенный в России) патент куда-то подал?
+2
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Комментарий удален пользователем
Это была бы бомба, а не новость!
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Ответ SergioRamos92
Это особая каста Но де-юре они субъект РФ А по факту это бомбы замедленного действия.
30 миллионов мусульман у вас в стране, это ужасно
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