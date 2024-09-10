Рюдигер думал об уходе из сборной Германии на фоне скандала с жестом, якобы связанным с ИГИЛ* (Bild)
Антонио Рюдигер думал об уходе из сборной Германии.
Как сообщает Cadena SER со ссылкой на Bild, полгода назад защитник «Реала» рассматривал возможность завершения карьеры в национальной команде. Это произошло после того, как он подвергся критике за жест, якобы связанный с ИГИЛ*. Сам футболист отвергал обвинения в исламизме.
В Немецком футбольном союзе (DFB) заметили, что дискуссии вокруг этой ситуации, становятся все более ожесточенными, и стали опасаться, что Рюдигер потеряет интерес к игре за сборную.
У футболиста состоялся разговор с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и его ассистентом Сандро Вагнером. Чтобы Антонио чувствовал себя желанным игроком, тренеры решили назначить его одним из капитанов.
* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.
Где гостей из средней Азии больше чем коренных жителей.
Где узбекская диаспора в Питере убирает ненужного конкурента для прости господи Беглова.
Где таджики и другие гости режут,насилуют,устраивают теракты в крокусе.
Где глава МВД Колокольцев таджиков называет своими братьями и по его статистике мигранты совершают всего 4% преступления,у того же Бастрыкина приведенная им статистика куда страшнее(а в нее не входят мигранты,которые купили паспорт РФ)
Это другое да.
А не дай бог обидеть мигрантов или дать отпор мигрантам,тебя же еще и полиция к уголовке привлечет.
Чтобы не мешал полиции взятки брать от мигрантов
Но де-юре они субъект РФ
А по факту это бомбы замедленного действия.