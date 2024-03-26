Рюдигер подал в суд на журналиста, который заявил, что он показал связанный с ИГИЛ* жест

Антонио Рюдигер подал в суд на немецкого журналиста.

Журналист Юлиан Райхельт прокомментировал фото, выложенное защитником « » и сборной Германии, и заявил, что футболист показал жест, связанный с ИГИЛ*.

«Для всех, кто не хочет называть исламистское приветствие исламистским приветствием: Федеральное ведомство по охране конституции Германии называет этот жест «палец ИГИЛ*» и считает его исламистским знаком», – написал Райхельт в соцсетях.

Отметим, что фото, о котором идет речь, Рюдигер выложил в честь начала Рамадана. Он написал: «Пусть Всевышний примет наш пост и наши молитвы».

Скриншот: instagram.com/toniruediger

Боевики «Исламского государства»* часто используют такой жест – поднятый вверх указательный палец – как свой символ.

Райхельт написал, что этот жест «террористы присвоили за последние два десятилетия. Он, бесспорно, стал приветствием ИГИЛ* и исламистских убийц по всему миру, которые также совершили убийства в Берлине и принесли бедствие и неизмеримые страдания миру».

После этих заявлений Рюдигер подал на Райхельта в суд, обвинив его в «оскорблении, клевете, подстрекательском оскорблении и подстрекательстве к мятежу». Немецкий футбольный союз (DFB) пожаловался на твиты Райхельта в прокуратуру, назвав их «разжиганием ненависти».

Отмечается, что Райхельт не отказался от своих слов даже после обращений Рюдигера и DFB к властям.

«Каждый, кто вот так появляется на публике, сознательно демонстрирует фанатичное приветствие, а не невинный и духовный жест. Это нормализация ужасной идеологии, которая уже заняла слишком много места в этой стране.

Это очень популярный игрок, но он меня не запугает. Важно отметить, что эта политическая идеология противоречит всем нашим ценностям.

Поднятый указательный палец, которым террористы по всему миру празднуют свои убийства, не принадлежит . Я никогда никому не позволю мешать мне говорить об этом», – заявил Райхельт.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.