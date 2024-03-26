Рюдигер подал в суд на журналиста, который заявил, что он показал связанный с ИГИЛ* жест

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига происшествия Немецкий футбольный союз Антонио Рюдигер соцсети религия Футбол

Антонио Рюдигер подал в суд на немецкого журналиста.

Журналист Юлиан Райхельт прокомментировал фото, выложенное защитником «Реала» и сборной Германии, и заявил, что футболист показал жест, связанный с ИГИЛ*.

«Для всех, кто не хочет называть исламистское приветствие Антонио Рюдигера исламистским приветствием: Федеральное ведомство по охране конституции Германии называет этот жест «палец ИГИЛ*» и считает его исламистским знаком», – написал Райхельт в соцсетях.

Отметим, что фото, о котором идет речь, Рюдигер выложил в честь начала Рамадана. Он написал: «Пусть Всевышний примет наш пост и наши молитвы».

Скриншот: instagram.com/toniruediger

Боевики «Исламского государства»* часто используют такой жест – поднятый вверх указательный палец – как свой символ.

Райхельт написал, что этот жест «террористы присвоили за последние два десятилетия. Он, бесспорно, стал приветствием ИГИЛ* и исламистских убийц по всему миру, которые также совершили убийства в Берлине и принесли бедствие и неизмеримые страдания миру».

После этих заявлений Рюдигер подал на Райхельта в суд, обвинив его в «оскорблении, клевете, подстрекательском оскорблении и подстрекательстве к мятежу». Немецкий футбольный союз (DFB) пожаловался на твиты Райхельта в прокуратуру, назвав их «разжиганием ненависти».

Отмечается, что Райхельт не отказался от своих слов даже после обращений Рюдигера и DFB к властям.

«Каждый, кто вот так появляется на публике, сознательно демонстрирует фанатичное приветствие, а не невинный и духовный жест. Это нормализация ужасной идеологии, которая уже заняла слишком много места в этой стране.

Это очень популярный игрок, но он меня не запугает. Важно отметить, что эта политическая идеология противоречит всем нашим ценностям.

Поднятый указательный палец, которым террористы по всему миру празднуют свои убийства, не принадлежит Германии. Я никогда никому не позволю мешать мне говорить об этом», – заявил Райхельт.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.

33 комментария
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Мечтаю о том,чтобы все террористы мира собрались где-нибудь в пустыне и подорвали сами себя, очистив землю от мусора в виде самих себя.
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+61
лол. 90% футболистов празднуют забитые мячи подняв палец вверх. они все письгиловцы?
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-11
+29
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Менди ток не тот, но тебе же не важно, да.?
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+27
Ответ Cristiano Ronaldo
Мечтаю о том,чтобы все террористы мира собрались где-нибудь в пустыне и подорвали сами себя, очистив землю от мусора в виде самих себя.
Тогда все люди обретут свободу, без правительств.
+23
-4
+19
Ответ Ramzan Nalgiev
Тогда все люди обретут свободу, без правительств.
И будет новый дракон. Ничего не меняется.
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Молодец, за такие вещи нужно самого журналиста привлекать и сажать его на большой срок.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Я не понимаю, зачем эти едут в светские государства с другим укладом жизни, религией и качают свои права?
Проблема: Антонио Рюдигер родился в Берлине...
+11
-2
+9
Надо было средний палец поднимать. И не было бы проблем.
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Ответ Алексей Иванов
Защитник радикалов
Очень приятно Рамзан.
+5
-2
+3
Ответ Футбол_это_жизнь
Я не понимаю, зачем эти едут в светские государства с другим укладом жизни, религией и качают свои права?
Потому что светские государства сначала приехали к ним, типа с цивилизацией)
+11
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+3
Ответ songbilong
Комментарий удален модератором
Из за Бускетса ,Дима Каприо получил свой Оскар намного позже.
+4
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+3
То есть,такой эмодзи во всех мессенджерах это тоже терроризм?
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Ответ songbilong
Комментарий удален модератором
Лапорта - рычажник
Агуэро - сердечник
Суарес - собачник
+4
-2
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Мечтаю о том,чтобы все террористы мира собрались где-нибудь в пустыне и подорвали сами себя, очистив землю от мусора в виде самих себя.
А зачем им для этого уезжать из Лэнгли или с набережной Альберта в Лондоне? Наивные пирожки, рассуждающие про каких-то независимых пустынных борцунов🤓
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Наш слон, Юлиан !
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0
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Получается Феттель тоже связан с ИГИЛ?
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0
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Молодец Антонио, журналюги совсем распоясались
+1
0
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Сетьен - колхозник
Пике - изменник
Хави - газонокосильщик
Месси - не налогоплательщик
Иньеста - мошенник
Алвес - насильник
Роналдиньо - халявщик

Все что вам нужно знать про каталонский рычаг
+2
-1
+1
Ответ Potapson
Надо было средний палец поднимать. И не было бы проблем.
Средний палец он поднимет тебе
+4
-3
+1
Ответ Ramzan Nalgiev
Очень приятно Рамзан.
Красиво ответил брат.Чета в последнее время часто замечаю как люди начали осуждать мусульман.Я начал отвечать потому что чем дальше мы будем молчать они наглеют.Мы мусульмане да не идеальны,но ИСЛАМ ИДЕАЛЕН.
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Ответ Алексей Иванов
Дон
Нет, я не с Ростова на Дону.
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0
Ответ Cristiano Ronaldo
Мечтаю о том,чтобы все террористы мира собрались где-нибудь в пустыне и подорвали сами себя, очистив землю от мусора в виде самих себя.
заодно проблема перенаселения решится без лишних 2.2 миллиардов людей😉
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Ответ Ramzan Nalgiev
Потому что светские государства сначала приехали к ним, типа с цивилизацией)
Защитник радикалов
+3
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ай Рюдигер, 🤲🏿 - вот так надо было фоткаться. Хотя эта показуха в Исламе не приветствуется, только скомность!
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вы много чего ужасного нормализовали и тут потерпите
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журналюги на страже закона и порядка...упаду не встану...
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Так если Федеральное ведомство реально так считает и есть доказательства, на них нужно в суд подавать, а не на того, кто процитировал
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посмотрите клип We Come One - Faithless , там тоже тысяча людей поднимают один палец, наверное игиловцы обажают электропоп
https://www.youtube.com/watch?v=D0QeMxw1iAA
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Журналист которого мы заслужили.
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