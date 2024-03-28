Рюдигер о жесте, якобы связанном с ИГИЛ*: «Это символ единства и единобожия. Решительно дистанцируюсь от обвинений в экстремизме и исламизме. Насилие и терроризм абсолютно неприемлемы»

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига происшествия Немецкий футбольный союз Антонио Рюдигер соцсети религия Футбол

Антонио Рюдигер высказался об обвинениях в исламизме за жест на фотографии.

Ранее немецкий журналист Юлиан Райхельт прокомментировал фото, выложенное защитником «Реала» и сборной Германии, и заявил, что футболист показал жест, связанный с ИГИЛ*.

«Для всех, кто не хочет называть исламистское приветствие Антонио Рюдигера исламистским приветствием: Федеральное ведомство по охране конституции Германии называет этот жест «палец ИГИЛ*» и считает его исламистским знаком.

[Этот жест] террористы присвоили за последние два десятилетия. Он, бесспорно, стал приветствием ИГИЛ* и исламистских убийц по всему миру, которые также совершили убийства в Берлине и принесли бедствие и неизмеримые страдания миру», – написал Райхельт в соцсетях.

Позже стало известно, что Рюдигер подал на него в суд, обвинив в «оскорблении, клевете, подстрекательском оскорблении и подстрекательстве к мятежу». Кроме того, Немецкий футбольный союз пожаловался на твиты Райхельта в прокуратуру, назвав их «разжиганием ненависти».

«Как набожный мусульманин, я исповедую свою веру. Многие члены моей семьи принадлежат к разным религиям. Однако мы уважаем друг друга и вместе отмечаем религиозные праздники. Уважение и терпимость – это основополагающие принципы, которые мы соблюдаем в нашей семье.

Я решительно дистанцируюсь от любого вида экстремизма и обвинений в исламизме. Насилие и терроризм абсолютно неприемлемы. Я защищаю мир и толерантность. Жест, который я использовал, называется «таухид». В исламе он считается символом единства и единобожия. Этот жест широко распространен среди мусульман во всем мире, и недавно МИД Германии классифицировало его как безобидный.

Однако я также признаю, что ввиду недостаточной внимательности предоставил третьим лицам возможность намеренно неверно истолковать мою публикацию с целью разделения и поляризации мнений. Но я не собираюсь предоставлять платформу для раскола и радикализации, поэтому решил сделать четкое заявление после двух успешных матчей сборной. В то же время я не позволю, чтобы меня оскорбляли и очерняли, называя исламистом. Поэтому я решил подать жалобу. Речь идет о пропаганде и разделении, и я всегда буду решительно защищаться от этого. Я надеюсь, что это разъяснение поможет прояснить возникшие недоразумения и пролить свет на правду. Я также хочу поблагодарить Немецкий футбольный союз, который всегда поддерживал меня в этом вопросе», – говорится в заявлении Рюдигера, опубликованном Bild.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.

Рюдигер подал в суд на журналиста, который заявил, что он показал связанный с ИГИЛ* жест

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29 комментариев
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в современном мире даже на унитазе надо уметь сидеть политкорректно
+29
-3
+26
Свастика - старый символ солнышка, но Рюдигеру он вряд ли понравится.
+17
-5
+12
Ответ v.belorussky
Мне не нравится Рюдигер. Он выглядит как какой-то бес, если честно. https://cdn.dailysports.net/news-service/news/dailysports/foto/20200921/204313_m.jpg
А мы по внешности судим?
+8
0
+8
А 14/88 это просто набор циферок
+12
-5
+7
Ну это вообще шляпа. Даже я, максимально далёкий от ислама человек, знаю, что этот жест значит. Жалующихся в Гугле забанили?
+6
-1
+5
Ответ Yavich
А 14/88 это просто набор циферок
Ну у многих это пинкод
+5
0
+5
Ответ Mark Anisimov
В 21 веке кто то слышал термин славянские террористы? Или участники радикальных течений православия. Исключаем дела Украины.
Ну, отчасти к "радикальным" течениям православия можно отнести всякие "сорок сороков" и прочих олигофренов. Хотя они и не совсем то же самое, что в религии "мира и добра".

А вообще, если вспомнить "возраст" ислама и христианства, то ислам сейчас переживает примерно то же время, что христианство переживало в районе 13-14 веков. То, как там себя вела инквизиция, думаю знают все или почти все.
+7
-3
+4
Ответ Сергей Штырков
А мы по внешности судим?
Очевидно же, что данный персонаж судит по размеру черепа
+3
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+3
Ответ Bor2193
Так может просто кто-то не хочет его использовать? И кто создал все эти «формирования», которые под видом ислама совершают преступления.?
Миллионы террористов "маскируются" под масульман. Наверное это переодетые буддисты или христиане.
+5
-2
+3
Похоже вскоре любой жест человека можно будет трактовать как запрещённый и унизительно для кого то ещё.
+2
0
+2
Ответ Mark Anisimov
В 21 веке кто то слышал термин славянские террористы? Или участники радикальных течений православия. Исключаем дела Украины.
Теракты от христианских сектантов были. Брейвик, взрывы в Оклахоме
+3
-1
+2
Ответ ПравдоРуб
А если завтра террористы начнут креститься, это тоже надо будет отменить? Журналист полный идиот
Нет, ни в коем случае нельзя запрещать символику человеконенавистнического движения, истребляющего людей по религиозному признаку. И свастику тоже разрешить надо. Гулять так гулять.
+3
-1
+2
Ответ Mark Anisimov
В 21 веке кто то слышал термин славянские террористы? Или участники радикальных течений православия. Исключаем дела Украины.
а индусы-террористы были? или может полинезийские пигмеи кого-то взорвали или горло перерезали?

почему так?🤔
+1
0
+1
Ответ Bor2193
Так может просто кто-то не хочет его использовать? И кто создал все эти «формирования», которые под видом ислама совершают преступления.?
и кто же создал? неужто кафиры постарались?))
+1
0
+1
Ответ Mark Anisimov
В 21 веке кто то слышал термин славянские террористы? Или участники радикальных течений православия. Исключаем дела Украины.
Помнится Милонов фоткался на фоне флага "Православие или смерть ". Наверняка и в православии есть радикальные направления, как и во многих религиях, и наверняка радикалы учавствуют в СВО.
+3
-2
+1
Мне не нравится Рюдигер. Он выглядит как какой-то бес, если честно.
https://cdn.dailysports.net/news-service/news/dailysports/foto/20200921/204313_m.jpg
+10
-9
+1
Уже сколько лет подрываемся подать в суд на всевозможных производителей круглых сухих печеньев и крекеров за неоднозначный "дизайн" орнаментов, имеющих подозрительное сходство с нацистскими эзотерическими символами.. ))
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Ответ Граф Гарлемский из рода Крэкпушеров
Миллионы террористов "маскируются" под масульман. Наверное это переодетые буддисты или христиане.
Сионисты
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Ответ Висита Эльмурзаев
я слышал про бучу, говорят, там игил замешан.
Что слышал то, расскажи? Кто тебе рассказывал эти невыдуманные истории о которых невозможно молчать?
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>2024
>религия

.............(
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