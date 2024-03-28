Рюдигер о жесте, якобы связанном с ИГИЛ*: «Это символ единства и единобожия. Решительно дистанцируюсь от обвинений в экстремизме и исламизме. Насилие и терроризм абсолютно неприемлемы»

Антонио Рюдигер высказался об обвинениях в исламизме за жест на фотографии.

Ранее немецкий журналист Юлиан Райхельт прокомментировал фото, выложенное защитником «Реала» и сборной Германии, и заявил, что футболист показал жест, связанный с ИГИЛ*.

«Для всех, кто не хочет называть исламистское приветствие исламистским приветствием: Федеральное ведомство по охране конституции Германии называет этот жест «палец ИГИЛ*» и считает его исламистским знаком.

[Этот жест] террористы присвоили за последние два десятилетия. Он, бесспорно, стал приветствием ИГИЛ* и исламистских убийц по всему миру, которые также совершили убийства в Берлине и принесли бедствие и неизмеримые страдания миру», – написал Райхельт в соцсетях.

Позже стало известно, что Рюдигер подал на него в суд, обвинив в «оскорблении, клевете, подстрекательском оскорблении и подстрекательстве к мятежу». Кроме того, Немецкий футбольный союз пожаловался на твиты Райхельта в прокуратуру, назвав их «разжиганием ненависти».

«Как набожный мусульманин, я исповедую свою веру. Многие члены моей семьи принадлежат к разным религиям. Однако мы уважаем друг друга и вместе отмечаем религиозные праздники. Уважение и терпимость – это основополагающие принципы, которые мы соблюдаем в нашей семье.

Я решительно дистанцируюсь от любого вида экстремизма и обвинений в исламизме. Насилие и терроризм абсолютно неприемлемы. Я защищаю мир и толерантность. Жест, который я использовал, называется «таухид». В исламе он считается символом единства и единобожия. Этот жест широко распространен среди мусульман во всем мире, и недавно МИД Германии классифицировало его как безобидный.

Однако я также признаю, что ввиду недостаточной внимательности предоставил третьим лицам возможность намеренно неверно истолковать мою публикацию с целью разделения и поляризации мнений. Но я не собираюсь предоставлять платформу для раскола и радикализации, поэтому решил сделать четкое заявление после двух успешных матчей сборной. В то же время я не позволю, чтобы меня оскорбляли и очерняли, называя исламистом. Поэтому я решил подать жалобу. Речь идет о пропаганде и разделении, и я всегда буду решительно защищаться от этого. Я надеюсь, что это разъяснение поможет прояснить возникшие недоразумения и пролить свет на правду. Я также хочу поблагодарить Немецкий футбольный союз, который всегда поддерживал меня в этом вопросе», – говорится в заявлении Рюдигера, опубликованном Bild.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.

Рюдигер подал в суд на журналиста, который заявил, что он показал связанный с ИГИЛ* жест