Та не будет продлевать контракт с «Байером» и уйдет в 2025-м: «Карьера игрока коротка, хочу выжать из нее максимум»

Джонатан Та подтвердил намерение уйти из «Байера» в 2025 году.

– Я в Леверкузене уже девять лет, пережил здесь все взлеты и падения, а главным украшением стал фантастический прошлый сезон, в котором мы выиграли практически все. Лучше и быть не могло.

И поэтому я подумал: если я продлю контракт сейчас, в 28 лет, это значит, что буду играть здесь до тридцати с лишним лет. Карьера футболиста коротка, и я всегда стремился выжать из нее максимум. Просто хочу реализовать весь тот потенциал, что в нее заложен. И летом у меня возникло ощущение, что сейчас самое время для того, чтобы попробовать что-нибудь новое.

Я сделал то, что может сделать игрок: я четко и открыто сообщил о своих желаниях. И в этот момент игрок отходит на задний план – должны договариваться клубы.

Были и другие предложения, не только от «Баварии». Мне нравится в Леверкузене, но я бы хотел, чтобы все было предельно рационально, без эмоций.

– Вы не измените своего решения не продлевать контракт с «Байером»? Или это возможно?

– Нет, мое решение такое же однозначное, как и прежде. Я не буду продлевать контракт по упомянутым причинам. До конца сезона я буду отдавать все силы ради «Байера», – сказал защитник в интервью Süddeutsche Zeitung.

«Бавария» и «Байер» сцепились из-за трансфера Та. Почему все сорвалось, ведь почти договорились?