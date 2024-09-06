Та не будет продлевать контракт с «Байером» и уйдет в 2025-м: «Карьера игрока коротка, хочу выжать из нее максимум»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия возможные трансферы Джонатан Та Футбол

Джонатан Та подтвердил намерение уйти из «Байера» в 2025 году.

– Я в Леверкузене уже девять лет, пережил здесь все взлеты и падения, а главным украшением стал фантастический прошлый сезон, в котором мы выиграли практически все. Лучше и быть не могло.

И поэтому я подумал: если я продлю контракт сейчас, в 28 лет, это значит, что буду играть здесь до тридцати с лишним лет. Карьера футболиста коротка, и я всегда стремился выжать из нее максимум. Просто хочу реализовать весь тот потенциал, что в нее заложен. И летом у меня возникло ощущение, что сейчас самое время для того, чтобы попробовать что-нибудь новое.

Я сделал то, что может сделать игрок: я четко и открыто сообщил о своих желаниях. И в этот момент игрок отходит на задний план – должны договариваться клубы.

Были и другие предложения, не только от «Баварии». Мне нравится в Леверкузене, но я бы хотел, чтобы все было предельно рационально, без эмоций.

– Вы не измените своего решения не продлевать контракт с «Байером»? Или это возможно?

– Нет, мое решение такое же однозначное, как и прежде. Я не буду продлевать контракт по упомянутым причинам. До конца сезона я буду отдавать все силы ради «Байера», – сказал защитник в интервью Süddeutsche Zeitung.

«Бавария» и «Байер» сцепились из-за трансфера Та. Почему все сорвалось, ведь почти договорились?

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4 комментария
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Как бы не оказалось, что пик уже пройден и Джонатан просто зарабатывает последний контракт, но при этом теряя любовь болельщиков.
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та пожалуйста,та уходи
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Ответ Флориан Виртц
10 лет в клубе. мог бы уйти достойно , чтоб клуб хоть что то заработал на приобретение замены .
так его хотела и бавария и барса купить)но байер жадный хотел больше денег.в итоге хороший защитник уйдет бесплатно
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