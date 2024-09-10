Мангаш – фанатам «Спартака»: «Рад быть здесь, чтобы помочь вам вновь завоевать титулы. Давайте сделаем историю»
Рикарду Мангаш обратился к болельщикам «Спартака» после трансфера.
«Привет, красно-белые! Я Рикарду Мангаш. Я на этом прекрасном стадионе. Я очень рад быть здесь, чтобы помочь вам вновь завоевать титулы.
Давайте проведем шикарный сезон и сделаем историю», – сказал защитник, купленный у португальской «Витории».
«Спартак» объявил о трансфере Мангаша. Контракт с защитником – на два года
Твоя личная жизнь дальше руки не пошла я так понимаю?)
-Рикарду Мангаша в женской одежде.
-с накрашенными губами и серьгами в ушах позирует в платье с открытыми плечами,
держа в руке женскую сумку.(взято по факту из сети)
да, кстати коментов фантазийных здесь было про-фамилиё аргентинца в Зените. Ужасс... вперед за титулами.