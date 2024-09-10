Мангаш – фанатам «Спартака»: «Рад быть здесь, чтобы помочь вам вновь завоевать титулы. Давайте сделаем историю»

Рикарду Мангаш обратился к болельщикам «Спартака» после трансфера.

«Привет, красно-белые! Я Рикарду . Я на этом прекрасном стадионе. Я очень рад быть здесь, чтобы помочь вам вновь завоевать титулы.

Давайте проведем шикарный сезон и сделаем историю», – сказал защитник, купленный у португальской «Витории».

«Спартак» объявил о трансфере Мангаша. Контракт с защитником – на два года