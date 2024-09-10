Мангаш – фанатам «Спартака»: «Рад быть здесь, чтобы помочь вам вновь завоевать титулы. Давайте сделаем историю»

Теги Спартак премьер-лига Россия Рикарду Мангаш Футбол

Рикарду Мангаш обратился к болельщикам «Спартака» после трансфера.

«Привет, красно-белые! Я Рикарду Мангаш. Я на этом прекрасном стадионе. Я очень рад быть здесь, чтобы помочь вам вновь завоевать титулы.

Давайте проведем шикарный сезон и сделаем историю», – сказал защитник, купленный у португальской «Витории».

«Спартак» объявил о трансфере Мангаша. Контракт с защитником – на два года

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20 комментариев
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Усы Надежды!
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Ещё один середняк. Амарал просто аферист.
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Сколько таких фраз я слышал за эти годы…
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Ответ Зелёный гопник
Ты уже сделал историю, мы все видели 😁
Прям как Маммана, да?
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👍🙏🙌
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Ты уже сделал историю, мы все видели 😁
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Ответ Mixos Demid
Вечерние платья не забыл взять?
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Ответ Demanishche
Наследник де зеува дома
https://www.sports.ru/football/blogs/2962622.html
Твоя личная жизнь дальше руки не пошла я так понимаю?)
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А чё столько лазурных налетело?
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Пацаны,Красно-Белыые,его проколотые уши не в нашем менталитете, примите Рикардо.Парень,по моему мнению поможет СПАРТАКУ/С 1982го за Спартак/
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Вечерние платья не забыл взять?
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Кольцо в носу. Взгляд обдолбанный. Кто его спонсор?
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Молодец! Наипрестижнейшие трофеи Вселенной - кубок Солнечной системы Копа Дель Соль и Кубок 1-го канала ждут тебя!
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«Спартак» не комментирует фото новичка...(стесняется этой как бы шутки.)
-Рикарду Мангаша в женской одежде.
-с накрашенными губами и серьгами в ушах позирует в платье с открытыми плечами,
держа в руке женскую сумку.(взято по факту из сети)

да, кстати коментов фантазийных здесь было про-фамилиё аргентинца в Зените. Ужасс... вперед за титулами.
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Опять «сделаем историю»? Любит Спартак всё «историческое». То пыльным музеем бахвалится, то ветеранами, то вляпывается в разного рода «истории».
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Наследник де зеува дома
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