Тен Хаг хочет, чтобы игроки «МЮ» были агрессивнее, больше владели мячом и не теряли позицию. Эрик недоволен легкими голами и показывает команде ролики на тему расположения на поле

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг определил три проблемы в игре «Манчестер Юнайтед».

Daily Mail сообщает, что главный тренер, во-первых, хочет, чтобы футболисты действовали агрессивнее как в атаке, так и в обороне. Нидерландцу не нравится, что команда действует слишком мягко и пропускает легкие голы.

Во-вторых, тен Хаг считает, что «МЮ» нужно больше владеть мячом, чтобы лучше контролировать ход игры. Отмечается, что в этом аспекте команда уже прибавила по сравнению с прошлым сезоном.

В-третьих, тренер уделяет много времени тому, что футболистам следует внимательнее следить за их позицией и расположением соперников. Он показывает игрокам видеоролики, в которых подчеркивается важность этого аспекта для предотвращения глупых ошибок и ненужных голов.

После трех матчей «Юнайтед» идет на 14-м месте в АПЛ. 14 сентября команда встретится с «Саутгемптоном».

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17 комментариев
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Тен Хаг хочет, чтобы игроки МЮ играли в защите поуже, а в атаке пошире
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Красава. Это все игроки не понимают желания 7Хага, а Эрик хочет чтобы они играли агрессивно, как Дортмунд 12/13 и владели мячом, как Барселона 10/11 и защищались,как Челси 04/5
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Так и вижу агрессивного решфорда :))
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Все хотят. Тут только 2 варианта : либо Тен Хаг не может донести свои идеи до футболистов, либо они тупые и не догоняют его требований или не хотят исполнять
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10Хаг то ещё лисий шарлатан 🤣
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Ответ Алексей Демченко
И чтобы у тебя хоть одно полушарие ГМ работало !
Почему такой грубый?
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Ответ red hikkikomori
Все хотят. Тут только 2 варианта : либо Тен Хаг не может донести свои идеи до футболистов, либо они тупые и не догоняют его требований или не хотят исполнять
Это 3 варианта )
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Да там же все просто. Скажи чтобы меньше пропускали и больше забивали ‼️
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Ютуб, короче, им показывает. Daily Mail точно знает
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Ролики - это игра Арсенала/Сити прошлого сезона?)
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Грамотный тренер. А че он им просто тогда не скажет: «хочу, чтобы вы выиграли АПЛ и ЛЧ»
Делов-то.
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Я хочу пиццу
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Ответ Roman
Тен Хаг хочет, чтобы игроки МЮ играли в защите поуже, а в атаке пошире
И чтобы у тебя хоть одно полушарие ГМ работало !
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Ответ creat1ve
либо он набрал бесхребетных игроков, а всех с характером выгнал.
кого он выгнал с характером? плаксу и клубничку?
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Ответ Born is the King
Красава. Это все игроки не понимают желания 7Хага, а Эрик хочет чтобы они играли агрессивно, как Дортмунд 12/13 и владели мячом, как Барселона 10/11 и защищались,как Челси 04/5
Ну?;и в чем он ошибается.? Гений.
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