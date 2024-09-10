Тен Хаг хочет, чтобы игроки «МЮ» были агрессивнее, больше владели мячом и не теряли позицию. Эрик недоволен легкими голами и показывает команде ролики на тему расположения на поле

Эрик тен Хаг определил три проблемы в игре «Манчестер Юнайтед».

Daily Mail сообщает, что главный тренер, во-первых, хочет, чтобы футболисты действовали агрессивнее как в атаке, так и в обороне. Нидерландцу не нравится, что команда действует слишком мягко и пропускает легкие голы.

Во-вторых, тен Хаг считает, что « » нужно больше владеть мячом, чтобы лучше контролировать ход игры. Отмечается, что в этом аспекте команда уже прибавила по сравнению с прошлым сезоном.

В-третьих, тренер уделяет много времени тому, что футболистам следует внимательнее следить за их позицией и расположением соперников. Он показывает игрокам видеоролики, в которых подчеркивается важность этого аспекта для предотвращения глупых ошибок и ненужных голов.

После трех матчей «Юнайтед» идет на 14-м месте в . 14 сентября команда встретится с «Саутгемптоном».