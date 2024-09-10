Лещук о целях «Динамо»: «Борьба за чемпионство и минимум тройку должна стать нормой. Даже у «Зенита» бывают ошибки, главное – не терять очки там, где должны брать три»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук назвал личные и командные цели на текущий сезон.

«Персональная цель – провести минимум полсезона, как и в прошлом году. У команды одна задача – бороться за чемпионство и смотреть, что будет. Думаю, борьба за чемпионство и минимум место в тройке должна стать нормой для «Динамо».

Насколько мы видим, даже у « » бывают ошибки, они теряют очки. Борьба с ними возможна! Надо в первую очередь думать о себе и своей игре, не терять очки в тех матчах, где мы должны зарабатывать три, в первую очередь отталкиваться от себя – и тогда все будет хорошо.

Думаю, с «Краснодаром» в целом достаточно неплохо играли. Этот матч, на мой взгляд, был самым качественным из всех, что мы провели. Но у нас есть игры, когда мы могли провести один тайм хорошо, а другой – не очень. Например, с «Оренбургом» первый тайм был не очень, а второй – получше», – сказал голкипер « ».