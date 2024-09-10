Лещук о целях «Динамо»: «Борьба за чемпионство и минимум тройку должна стать нормой. Даже у «Зенита» бывают ошибки, главное – не терять очки там, где должны брать три»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Р-Спорт Футбол

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук назвал личные и командные цели на текущий сезон.

«Персональная цель – провести минимум полсезона, как и в прошлом году. У команды одна задача – бороться за чемпионство и смотреть, что будет. Думаю, борьба за чемпионство и минимум место в тройке должна стать нормой для «Динамо».

Насколько мы видим, даже у «Зенита» бывают ошибки, они теряют очки. Борьба с ними возможна! Надо в первую очередь думать о себе и своей игре, не терять очки в тех матчах, где мы должны зарабатывать три, в первую очередь отталкиваться от себя – и тогда все будет хорошо.

Думаю, с «Краснодаром» в целом достаточно неплохо играли. Этот матч, на мой взгляд, был самым качественным из всех, что мы провели. Но у нас есть игры, когда мы могли провести один тайм хорошо, а другой – не очень. Например, с «Оренбургом» первый тайм был не очень, а второй – получше», – сказал голкипер «Динамо».

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10 комментариев
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О, легенда скамейки заговорила) А то уже стали забывать
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Уж ни тебе, после матча со Спартаком прошлого сезона, говорить про ошибки))
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Лещук носитель победного духа Динамо, видимо.
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Ответ chalkidis nikolai
Каждый год у Динамо борьба за титул. Каждый год только на словах
На каких славах - что за бред! В прошлом сезоне только в последнем туре чемпионство упустили!
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Каждый год у Динамо борьба за титул. Каждый год только на словах
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Достали эти популистские высказывания. Выходите на поле, бейтесь, доказывайте и меньше болтайте!
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Игорь, меньше болтай, хватит отлынивать от работы, иди отрабатывай голевые передачи на Соболева.
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Главное – не терять очки там, где должны брать три!
Так ты ж ####, их раздаёшь!!
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Пока такие в игроки в Динамо, ждать обновления счётчика не стоит.
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