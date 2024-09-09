Игорь Лещук: «Исторически «Динамо» – народный клуб. Великое спортивное общество, о котором знают везде, в том числе за пределами России»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Лещук считает, что «Динамо» можно назвать народной командой.

«Исторически «Динамо» – конечно же, народный клуб. Ведь команды «Динамо» были и есть во многих видах спорта. Это великое спортивное общество, о котором знают везде, в том числе за пределами России.

Думаю, «Динамо» в этом смысле – народная команда. Российский клуб, который делает все для своих болельщиков и пользуется большой популярностью», –  сказал голкипер бело-голубых.

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18 комментариев
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Конечно, НКВД - это самые лучшие люди от народа.
Соль земли русской.
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Что, Игорек, за Спартак больше не болеешь?)
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Ответ Кузбасс
Что, Игорек, за Спартак больше не болеешь?)
Он за Спартак болеет только когда играет против Спартака
+8
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А недавно был мясным!
+4
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+3
«Народная команда» получила свое название другая команда, а вы как раз были более консервативной группой болельщиков и принадлежали другому обществу.
Насчет великое спортивное общество согласен, история у вас насыщенная
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Динамо действительно знают , и благодаря Яшину, и когда команда ездила ,играла по Европе, особенно в Англии. из истории не вычеркнуть.
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Остальные команды видимо к народу никакого отношения не имеют...
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поэтому на вас ходит 5 тысяч. Теперь понятно почему он вратарь никакой - там вообще с головой не очень
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Народ РФ тянет столько народных клубов в Москве)))
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Только бы не позорил клуб
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Дзержинский, Петерс, Менжинский, Ягода, Ежов и Берия поддерживают товарища Лещука
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Поэтому за народный клуб болеет 3.5 человека
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Ответ tzasasa
Конечно, НКВД - это самые лучшие люди от народа. Соль земли русской.
МВД, справедливости ради. но смысл тот же)
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Ответ tzasasa
Конечно, НКВД - это самые лучшие люди от народа. Соль земли русской.
НКВД- дата создания 1934.Общество Динамо 1923.Да и само НКВД просуществовало чуть более 10 лет.
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Ответ Vitor Dia
Он за Спартак болеет только когда играет против Спартака
Он просто на Тотал Спартака ставит в матчах с Динамо.
В прошлый раз явно на 1,5 Бол ставка зашла у него, на отпуск в штатах заработал
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