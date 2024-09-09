Игорь Лещук: «Исторически «Динамо» – народный клуб. Великое спортивное общество, о котором знают везде, в том числе за пределами России»

Игорь Лещук считает, что «Динамо» можно назвать народной командой.

«Исторически « » – конечно же, народный клуб. Ведь команды «Динамо» были и есть во многих видах спорта. Это великое спортивное общество, о котором знают везде, в том числе за пределами России.

Думаю, «Динамо» в этом смысле – народная команда. Российский клуб, который делает все для своих болельщиков и пользуется большой популярностью», – сказал голкипер бело-голубых.