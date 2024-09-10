Из-за атаки беспилотников матч «СКА Хабаровск» – «Чайка» в Раменском пройдет без зрителей

Матч «СКА Хабаровск» – «Чайка» в Мелбет Первой лиге пройдет без зрителей.

«В связи с атакой беспилотников на Подмосковье матч «СКА Хабаровск» – « » пройдет без зрителей.

По рекомендации силовых структур Раменского, в целях безопасности болельщиков было принято решение провести без зрителей матч 9-го тура.

Сама игра, как и планировалось, состоится сегодня на стадионе «Сатурн» в Раменском и начнется в 16:00 по московскому времени.

Минувшей ночью населенные пункты Московской области, в том числе Раменское, подверглись атаке беспилотников. Никто из игроков, тренеров и персонала ФК « » не пострадал», – говорится в сообщении клуба из Хабаровска.