Из-за атаки беспилотников матч «СКА Хабаровск» – «Чайка» в Раменском пройдет без зрителей
Матч «СКА Хабаровск» – «Чайка» в Мелбет Первой лиге пройдет без зрителей.
«В связи с атакой беспилотников на Подмосковье матч «СКА Хабаровск» – «Чайка» пройдет без зрителей.
По рекомендации силовых структур Раменского, в целях безопасности болельщиков было принято решение провести без зрителей матч 9-го тура.
Сама игра, как и планировалось, состоится сегодня на стадионе «Сатурн» в Раменском и начнется в 16:00 по московскому времени.
Минувшей ночью населенные пункты Московской области, в том числе Раменское, подверглись атаке беспилотников. Никто из игроков, тренеров и персонала ФК «СКА Хабаровск» не пострадал», – говорится в сообщении клуба из Хабаровска.