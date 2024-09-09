Джон Оби Микел: «Осимхен разочарован, что трансфер в «Челси» не состоялся – сторонам не хватило времени. У Виктора сильный характер, я позвонил ему и сказал: «Продолжай усердно работать»

Джон Оби Микел высказался о том, почему Виктор Осимхен не перешел в «Челси».

Перед закрытием трансферного окна «Наполи» и «Челси» не согласовали переход футболиста. После этого форвард перешел в «Галатасарай».

«Знаю, чего хотел Виктор. Знаю, что клуб ему предлагал. Стороны должны были идти на компромисс.

Это были небольшие детали вроде бумажной работы, медосмотра и некоторых других вещей, по которыми не удалось договориться – и сторонам не хватило времени. Клубы пытались договориться.

Я хвалю « » за это, потому что я вижу их амбиции относительно того, куда они хотят привести клуб, а также Виктора из-за того, насколько сильно он хотел перейти в команду.

Он был разочарован, что трансфер не состоялся. Я говорил с ним, когда закрылось трансферное окно.

Я позвонил ему, мы общались 20 минут, я сказал: «Тебе нужно продолжать усердно работать, продолжать тренироваться, знаю, что сейчас не лучшая ситуация, но я знаю, что ты сильный».

У Виктора сильный характер. Он немного похож на и .

И это то, чего нам не хватает в клубе, нападающих, обладающих остротой в атаке, которые могут запугать защитников. И у Виктора это есть», – сказал бывший полузащитник «Челси» .