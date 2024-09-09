Джон Оби Микел: «Осимхен разочарован, что трансфер в «Челси» не состоялся – сторонам не хватило времени. У Виктора сильный характер, я позвонил ему и сказал: «Продолжай усердно работать»

Теги Челси Джон Оби Микел Дидье Дрогба премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Диего Коста Виктор Осимхен Футбол

Джон Оби Микел высказался о том, почему Виктор Осимхен не перешел в «Челси».

Перед закрытием трансферного окна «Наполи» и «Челси» не согласовали переход футболиста. После этого форвард перешел в «Галатасарай».

«Знаю, чего хотел Виктор. Знаю, что клуб ему предлагал. Стороны должны были идти на компромисс.

Это были небольшие детали вроде бумажной работы, медосмотра и некоторых других вещей, по которыми не удалось договориться – и сторонам не хватило времени. Клубы пытались договориться.

Я хвалю «Челси» за это, потому что я вижу их амбиции относительно того, куда они хотят привести клуб, а также Виктора из-за того, насколько сильно он хотел перейти в команду.

Он был разочарован, что трансфер не состоялся. Я говорил с ним, когда закрылось трансферное окно.

Я позвонил ему, мы общались 20 минут, я сказал: «Тебе нужно продолжать усердно работать, продолжать тренироваться, знаю, что сейчас не лучшая ситуация, но я знаю, что ты сильный».

У Виктора сильный характер. Он немного похож на Дидье Дрогба и Диего Косту.

И это то, чего нам не хватает в клубе, нападающих, обладающих остротой в атаке, которые могут запугать защитников. И у Виктора это есть», – сказал бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел.

13 комментариев
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Много трансферов топов проваливалось, но лишь единицы после этого уходили в клуба вроде Галатасарая. Я так с ходу и не вспомню, если честно, чтобы именно игрок на пике совершал такой фокус, чаще даже на скамейке оставались и вообще не играли. Такие вещи тоже говорят о характере.
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Надо было свой аппетит утихомирить, если хочешь перейти. Наверно он и челси думали под конец ТО надавить на Наполи , но Лаурентис тоже не подарок
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Ответ Cearvm
Много трансферов топов проваливалось, но лишь единицы после этого уходили в клуба вроде Галатасарая. Я так с ходу и не вспомню, если честно, чтобы именно игрок на пике совершал такой фокус, чаще даже на скамейке оставались и вообще не играли. Такие вещи тоже говорят о характере.
Если остался бы в Наполи то даже на скамейке не сидел бы. Потом сложно перейти в топ клуб без игрового времени. Тут скорее всего думали надавят на Наполи и они отпустят))) но лаурентис оказался более принудительным. Это его выбор конечно, потому что в итоге деньги он платит
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Ответ Cearvm
Много трансферов топов проваливалось, но лишь единицы после этого уходили в клуба вроде Галатасарая. Я так с ходу и не вспомню, если честно, чтобы именно игрок на пике совершал такой фокус, чаще даже на скамейке оставались и вообще не играли. Такие вещи тоже говорят о характере.
потому что с наполи порвали отношения
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Ответ katalonec.uz
Надо было свой аппетит утихомирить, если хочешь перейти. Наверно он и челси думали под конец ТО надавить на Наполи , но Лаурентис тоже не подарок
Де Лау договорился с Челси. А Осимхен давил на Челси с помощью предложения из СА. И думается, что руководство синих было готовы к компромиссу, если они в Неаполь прилетели вдвоём договариваться с агентом Виктора.
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Ответ Антонио Мартынов
Де Лау договорился с Челси. А Осимхен давил на Челси с помощью предложения из СА. И думается, что руководство синих было готовы к компромиссу, если они в Неаполь прилетели вдвоём договариваться с агентом Виктора.
Учитывая репутацию де Лаурентиса, скорее всего, проблема по большей части в нем. Не особо понимаю, почему тут чаще критикуют Виктора, но Аурелио стабильно генерирует конфликты.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
хоть бы текст меняли. совсем обленились, жульё)
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