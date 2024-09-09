Тюкавин об отцовстве: «Спасибо большое жене – особо не дергает меня, все делает, терпит. Ей это только в радость, думаю»
Константин Тюкавин ответил на вопрос о том, как справляется с ролью отца.
8 августа его жена родила девочку, которую назвали Теоной.
– Недавно вы стали отцом. Что изменилось в жизни?
– Жизнь практически никак не поменялась. Жена больше времени проводит с дочкой.
Спасибо ей большое за то, что особо не дергает меня, справляется. А так, по дому всегда стараюсь помочь, покормить, уложить спать.
Спасибо Алене, что она все это делает, терпит. Думаю, ей это только в радость. Проснуться, покормить – дочка уснет, и она тоже засыпает.
Я в это время стараюсь не просыпаться. Все отлично!
– Что поменялось после свадьбы?
– Все стало только лучше!
После футбола стараюсь сразу поехать домой – к дочке, погулять c ней. В свободное время могу поиграть в большой теннис, – сказал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Нянчишься с ребночком которого себе же и родила, если что он тебе же и останется. А тебя обеспечивают. И главное обязанностей никаких ты же не посудомойка, не кухарка, достаточно мужу того, что ты себе ребёнка родила, и сама своего ребёнка нянькаешь и носишься с ним.