Тюкавин об отцовстве: «Спасибо большое жене – особо не дергает меня, все делает, терпит. Ей это только в радость, думаю»

Константин Тюкавин ответил на вопрос о том, как справляется с ролью отца.

8 августа его жена родила девочку, которую назвали Теоной.

– Недавно вы стали отцом. Что изменилось в жизни?

– Жизнь практически никак не поменялась. Жена больше времени проводит с дочкой.

Спасибо ей большое за то, что особо не дергает меня, справляется. А так, по дому всегда стараюсь помочь, покормить, уложить спать.

Спасибо Алене, что она все это делает, терпит. Думаю, ей это только в радость. Проснуться, покормить – дочка уснет, и она тоже засыпает.

Я в это время стараюсь не просыпаться. Все отлично!

– Что поменялось после свадьбы?

– Все стало только лучше!

После футбола стараюсь сразу поехать домой – к дочке, погулять c ней. В свободное время могу поиграть в большой теннис, – сказал нападающий « » .