Тюкавин об отцовстве: «Спасибо большое жене – особо не дергает меня, все делает, терпит. Ей это только в радость, думаю»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Р-Спорт Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин ответил на вопрос о том, как справляется с ролью отца.

8 августа его жена родила девочку, которую назвали Теоной.

– Недавно вы стали отцом. Что изменилось в жизни?

– Жизнь практически никак не поменялась. Жена больше времени проводит с дочкой.

Спасибо ей большое за то, что особо не дергает меня, справляется. А так, по дому всегда стараюсь помочь, покормить, уложить спать.

Спасибо Алене, что она все это делает, терпит. Думаю, ей это только в радость. Проснуться, покормить – дочка уснет, и она тоже засыпает.

Я в это время стараюсь не просыпаться. Все отлично!

– Что поменялось после свадьбы?

– Все стало только лучше!

После футбола стараюсь сразу поехать домой – к дочке, погулять c ней. В свободное время могу поиграть в большой теннис, – сказал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как сочетается "терпит" с "это ей всё в радость"?
+30
-3
+27
Нелёгкая судьбинушка жён футболистов РПЛ
+20
-1
+19
Ответ fraqtop
Как сочетается "терпит" с "это ей всё в радость"?
Да никак. Сделай скидку на то, что он футболист)
+13
-1
+12
Конечно в радость. Беспроигрышный вариант же. Если она в браке с ним, то полностью обеспечена, если разведётся, то будет ситуация у Сафонова.
+13
-3
+10
Ответ Liver0910
Когда надоест терпеть ты это поймешь и не досчитаешься 25%
Вообще то 75%, сейчас всё, что он зарабатывает - считается совместно нажитым, то есть при разводе будет делиться попалам и плюс алименты 25%. Поэтому имея контракт надо быть полным идиотом, чтобы жениться официально.
+3
0
+3
Ответ fraqtop
Как сочетается "терпит" с "это ей всё в радость"?
А чего ей ?
Нянчишься с ребночком которого себе же и родила, если что он тебе же и останется. А тебя обеспечивают. И главное обязанностей никаких ты же не посудомойка, не кухарка, достаточно мужу того, что ты себе ребёнка родила, и сама своего ребёнка нянькаешь и носишься с ним.
+2
0
+2
Когда надоест терпеть ты это поймешь и не досчитаешься 25%
+4
-3
+1
С вероятностью 90% развод в течении 3 лет и алименты
+3
-2
+1
Ответ Андрей Федоров
А чего ей ? Нянчишься с ребночком которого себе же и родила, если что он тебе же и останется. А тебя обеспечивают. И главное обязанностей никаких ты же не посудомойка, не кухарка, достаточно мужу того, что ты себе ребёнка родила, и сама своего ребёнка нянькаешь и носишься с ним.
Ты вообще не понял смысл моего комментария и решил написать очевидные вещи, которые понятны любому взрослому человеку!
+1
0
+1
Ответ sergeant 131
С вероятностью 90% развод в течении 3 лет и алименты
Даже удивительно, что спортс еще не выкатил огромную статью-расследование - "Бывшие жены футболистов РПЛ. Где они сейчас?" Такая благодатная тема лежит, пылится.
+1
0
+1
Прошел всего месяц)
0
0
0
Халявщик, фраер
0
0
0
Ответ Мукунку хороший
Нелёгкая судьбинушка жён футболистов РПЛ
Сплошь лишения и страдания.
+1
-1
0
Ответ fraqtop
Как сочетается "терпит" с "это ей всё в радость"?
Если бы он этим занимался, то он терпел, а ей — в радость
0
0
0
Ответ Abam
Если бы он этим занимался, то он терпел, а ей — в радость
Но написано, что именно она терпит
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий