Тюкавин хочет забить 15 голов за сезон: «В том сезоне – вот, свадьба и Тюкавина не будет на поле. В итоге – три награды дома. Все наладится, надеюсь»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Р-Спорт Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин заявил о желании забить 15 голов в сезоне Мир РПЛ.

Нападающий «Динамо» забил один гол в восьми матчах сезона Мир РПЛ.

– Ваша личная результативность пробуксовывает – один гол в восьми матчах. Почему?

– Не могу сказать. Не так успешно начал сезон, как прошлый.

Но и в прошлом сезоне была серия неудачных матчей, хотя моменты были. Сейчас тоже моменты есть, получается передачи отдавать на партнеров.

Что-то не складывается, пока все обходит меня стороной. Думаю, скоро все пойдет как надо!

– Не связано ли это с тем, что сейчас мысли больше о семье?

– В том году тоже связывали – вот, свадьба и Тюкавина не будет на поле. А в итоге май – и три награды стоят у меня дома.

Шутка, конечно, – речь просто о том, что в прошлый раз говорили, что я стал плохо играть из-за свадьбы.

Сейчас ребенок родился – тоже говорят, плохо играю. Возможно, это как-то и влияет. Но до конца чемпионата куча игр, и я надеюсь, что все наладится.

– Какую планку ставите перед собой лично?

– Забить минимум 15 голов и в то же время постараться отдавать передачи на партнеров, – сказал Константин Тюкавин.

18 комментариев
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всего 15? и это лучший нап страны?
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Напомните, пожалуйста, с такими амбициями Тюкавин уже "золотой актив?" Или пока ещё рано.
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Он когда замолчит уже? Когда голы забивать начнет? Звезда футбола? Пеле? Марадона?
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Супер марио прям)
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Ответ Knife707
Он когда замолчит уже? Когда голы забивать начнет? Звезда футбола? Пеле? Марадона?
Последнее время болтовня заходит лучше у него 🤣
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Он говорит примерно также как и забивает
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Старт не впечатлил совсем...он не сильно зависим от партнеров и может создавать голы сам, понятно, что в первых семи турах Динамо уже сыграло с Краснодаром, Зенитом и Локо, но один гол Акрону все-таки крайне мало, даже при таком раскладе.
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Тю!
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По отдаче к Косте вопросов нет. Во многих матчах - лучший. Минимум 15 - хорошая цифра, назовите российского нападающего, который забивал больше 15 без учета пенальти? Последний Дзюба в в сезоне 20/21. Так что просто работать и работать.
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Глушенков уже 7 забил, а ещё сентябрь, скоро рука заживёт и продолжит, если Вендел играть будет
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Сейчас бэбик подрастёт чуть-чуть до 1-2 лет и жена подаст на развод, чтобы батьку не помнил - опять не до футбола.

А потом по схеме Сафонова/Аршавина - будет доить мужа.
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Ответ Fomin525
всего 15? и это лучший нап страны?
лучший нап страны без клуба сидит
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Ответ Sminem
лучший нап страны без клуба сидит
у Дзюбы вроде 8 сезонов в рпл с 15+ голами
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Ответ red hikkikomori
Минимум же, в качестве минимальной планки вполне себе нормально
так это его максимум по прошлому сезону , в котором его признали лучшим игроком рпл
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Ответ Fomin525
так это его максимум по прошлому сезону , в котором его признали лучшим игроком рпл
Значит как минимум хочет не упасть ниже своего результата, разве это плохо? У нас и с меньшим количеством голов становились лучшими бомбардирами
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Ответ Fomin525
всего 15? и это лучший нап страны?
С таким графиком забитых голов, Костя и столько не натыкает.
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