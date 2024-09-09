Тюкавин хочет забить 15 голов за сезон: «В том сезоне – вот, свадьба и Тюкавина не будет на поле. В итоге – три награды дома. Все наладится, надеюсь»
Константин Тюкавин заявил о желании забить 15 голов в сезоне Мир РПЛ.
Нападающий «Динамо» забил один гол в восьми матчах сезона Мир РПЛ.
– Ваша личная результативность пробуксовывает – один гол в восьми матчах. Почему?
– Не могу сказать. Не так успешно начал сезон, как прошлый.
Но и в прошлом сезоне была серия неудачных матчей, хотя моменты были. Сейчас тоже моменты есть, получается передачи отдавать на партнеров.
Что-то не складывается, пока все обходит меня стороной. Думаю, скоро все пойдет как надо!
– Не связано ли это с тем, что сейчас мысли больше о семье?
– В том году тоже связывали – вот, свадьба и Тюкавина не будет на поле. А в итоге май – и три награды стоят у меня дома.
Шутка, конечно, – речь просто о том, что в прошлый раз говорили, что я стал плохо играть из-за свадьбы.
Сейчас ребенок родился – тоже говорят, плохо играю. Возможно, это как-то и влияет. Но до конца чемпионата куча игр, и я надеюсь, что все наладится.
– Какую планку ставите перед собой лично?
– Забить минимум 15 голов и в то же время постараться отдавать передачи на партнеров, – сказал Константин Тюкавин.
А потом по схеме Сафонова/Аршавина - будет доить мужа.