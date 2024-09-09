Тюкавин хочет забить 15 голов за сезон: «В том сезоне – вот, свадьба и Тюкавина не будет на поле. В итоге – три награды дома. Все наладится, надеюсь»

Константин Тюкавин заявил о желании забить 15 голов в сезоне Мир РПЛ.

Нападающий « » забил один гол в восьми матчах сезона Мир .

– Ваша личная результативность пробуксовывает – один гол в восьми матчах. Почему?

– Не могу сказать. Не так успешно начал сезон, как прошлый.

Но и в прошлом сезоне была серия неудачных матчей, хотя моменты были. Сейчас тоже моменты есть, получается передачи отдавать на партнеров.

Что-то не складывается, пока все обходит меня стороной. Думаю, скоро все пойдет как надо!

– Не связано ли это с тем, что сейчас мысли больше о семье?

– В том году тоже связывали – вот, свадьба и Тюкавина не будет на поле. А в итоге май – и три награды стоят у меня дома.

Шутка, конечно, – речь просто о том, что в прошлый раз говорили, что я стал плохо играть из-за свадьбы.

Сейчас ребенок родился – тоже говорят, плохо играю. Возможно, это как-то и влияет. Но до конца чемпионата куча игр, и я надеюсь, что все наладится.

– Какую планку ставите перед собой лично?

– Забить минимум 15 голов и в то же время постараться отдавать передачи на партнеров, – сказал .