Ферран Торрес о 4:1 со Швейцарией вдесятером: «Испания сделала очередной шаг вперед – пришлось помучиться, но мы реализовали моменты»
Ферран Торрес оценил победу над сборной Швейцарии (4:1) в Лиге наций.
С 20-й минуты сборная Испании играла в меньшинстве.
«Это был один их тех матчей, в котором мы сделали очередной шаг вперед в плане того, что пришлось помучиться, но в итоге мы реализовали моменты.
Ничто не придает мне больше мотивации, чем конкуренция за место в составе. Она такая огромная, и это помогает тебе расти на личном уровне. Главное – извлечь максимум из игрового времени», – сказал хавбек сборной Испании, забивший гол и отдавший результативный пас в этом матче.