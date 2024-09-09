Ферран Торрес о 4:1 со Швейцарией вдесятером: «Испания сделала очередной шаг вперед – пришлось помучиться, но мы реализовали моменты» 

Теги Сборная Испании по футболу Сборная Швейцарии по футболу Лига наций УЕФА Ферран Торрес Футбол

Ферран Торрес оценил победу над сборной Швейцарии (4:1) в Лиге наций.

С 20-й минуты сборная Испании играла в меньшинстве.

«Это был один их тех матчей, в котором мы сделали очередной шаг вперед в плане того, что пришлось помучиться, но в итоге мы реализовали моменты.

Ничто не придает мне больше мотивации, чем конкуренция за место в составе. Она такая огромная, и это помогает тебе расти на личном уровне. Главное – извлечь максимум из игрового времени», – сказал хавбек сборной Испании, забивший гол и отдавший результативный пас в этом матче.

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1 комментарий
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Что удивило, у них забивная вся атака. Сложная тема для соперников)
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