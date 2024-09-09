Николаев об иностранных арбитрах в РПЛ: «Решение было совершенно неправильное – авторитет наших судей в Европе падал в тот момент. Сейчас любой обмен идет на пользу» 

Теги премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев Максим Митрофанов Футбол

Алексей Николаев оценил целесообразность приглашении иностранных судей в Мир РПЛ.

Ранее против этой идеи высказался генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

– Обсуждать слова Митрофанова я не в праве, это его мнение. А по поводу иностранных арбитров на матчах, по-моему, это стало понятно много лет назад. Ни один из людей, которые имеют отношение к судейству, не скажет: «Нам нужны иностранные арбитры на играх РПЛ».

– С точки зрения обмена опытом это не было бы полезно?

– Мы с этим сталкивались в одностороннем порядке: приезжали арбитры, которые судили топовые матчи. Тогда так решили. Но решение это было совершенно неправильное, и авторитет наших судей в Европе, конечно же, падал в тот момент. 

Что касается обмена опытом сейчас, то любой обмен, любая возможность играть, конечно, идет на пользу. Другой вопрос – как этот обмен будет осуществляться, и что он может дать на самом деле.

Может быть, появится возможность для наших бригад поехать работать в Беларусь, Саудовскую Аравию, Китай. Что может дать приезд судей из этих стран к нам, сложно сказать. Наверное, только опыт для них. 

В качестве обмена, конечно, любые контакты сейчас важны. Но если вопрос был задан в контексте того, что наши арбитры не справляются с играми РПЛ и нужно приглашать иностранцев, то, конечно же, нет. А в качестве обмена – вполне возможно, – сказал бывший арбитр РПЛ.

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