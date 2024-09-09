Икер Муниаин: «Мы трогали футболку Аргентины с фамилией Месси перед каждым матчем «Атлетика» в Кубке Испании – у нее была чемпионская аура. Перед полуфиналом я забыл сделать это, и мы вылетели»
Икер Муниаин рассказал, как «Атлетику» помогала футболка сборной Аргентины.
«Когда Аргентина выиграла чемпионат мира, мы только начинали играть в Кубке Испании. У меня была футболка сборной Аргентины с [фамилией] Месси, и я принес ее в раздевалку, потому что они стали чемпионами мира, а я болел за Аргентину и хотел, чтобы они победили.
У этой футболки была чемпионская аура, и я повесил ее в раздевалке и сказал партнерам по команде: «Ребята, нужно, чтобы перед каждым матчем Кубка Испании мы прикасались к этой футболке – я чувствую, что она принесет нам удачу и поможет дойти до финала». И мы делали это на протяжении всего турнира. Мы трогали ее, выходили в следующий раунд и так продолжали продвигаться вперед.
Это продолжалось до тех пор, пока мы не вышли в полуфинал. Потом я допустил небольшую ошибку и забыл прикоснуться к ней, и в итоге мы проиграли и вылетели», – сказал бывший полузащитник «Атлетика», а ныне игрок «Сан-Лоренсо».
«Каждый раз он удивляет мир чудесными вещами. Что мне нравится в нем, так это его скромность. Я встретил его на церемонии вручения «Золотого мяча», и он сказал мне, что я хороший защитник. Я сказал ему, что никогда в жизни не боялся играть против кого-то, пока не сыграл против тебя. Ты дал мне бессонные ночи и заставил дважды подумать. Он лучший игрок, без сомнений. Его цифры говорят сами за себя»
«То, что Месси делает в играх, не составляет и половины того, что он делает на тренировках. Во время его первой тренировки с первой командой «Барсы» тренер Райкард поставил меня, Месси и Роналдиньо в пару, и за 15 минут Месси забил 5 голов. Ронни( Роналдиньо) и я посмотрели друг на друга, и мы онемели. Большинство навыков, которые Роналдиньо использовал в играх, Месси мог использовать в очень молодом возрасте, но он не использовал их в играх из уважения и потому, что главное в Барсе был успех команды, а не индивидуальные достижения. Месси — лучший игрок».