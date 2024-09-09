Икер Муниаин: «Мы трогали футболку Аргентины с фамилией Месси перед каждым матчем «Атлетика» в Кубке Испании – у нее была чемпионская аура. Перед полуфиналом я забыл сделать это, и мы вылетели»

Теги Атлетик Лионель Месси Ла Лига Кубок Испании Сборная Аргентины по футболу Сан-Лоренсо ЧМ-2022 Икер Муниаин Футбол

Икер Муниаин рассказал, как «Атлетику» помогала футболка сборной Аргентины.

«Когда Аргентина выиграла чемпионат мира, мы только начинали играть в Кубке Испании. У меня была футболка сборной Аргентины с [фамилией] Месси, и я принес ее в раздевалку, потому что они стали чемпионами мира, а я болел за Аргентину и хотел, чтобы они победили.

У этой футболки была чемпионская аура, и я повесил ее в раздевалке и сказал партнерам по команде: «Ребята, нужно, чтобы перед каждым матчем Кубка Испании мы прикасались к этой футболке – я чувствую, что она принесет нам удачу и поможет дойти до финала». И мы делали это на протяжении всего турнира. Мы трогали ее, выходили в следующий раунд и так продолжали продвигаться вперед.

Это продолжалось до тех пор, пока мы не вышли в полуфинал. Потом я допустил небольшую ошибку и забыл прикоснуться к ней, и в итоге мы проиграли и вылетели», – сказал бывший полузащитник «Атлетика», а ныне игрок «Сан-Лоренсо».

23 комментария
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Не знал что Муниан такой слабоумный
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Муниаин обратил в фетишизм всю команду...
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Обычное магическое мышление. Это как плюнуть три раза через плечо когда идешь на экзамен. Что-то из этой серии. Вряд ли можно сделать отсюда вывод, что Муниаин глупее чем другие и т.д. Но тем не менее, нельзя не сказать, что если человек относится к этому не как к нелепому ритуалу, а с полной серьезностью называет это причиной поражения, то, конечно, это повод задуматься. Для самого Муниаина, конечно, не для нас. При прогрессировании кончится может печально, это один из симптомов шизотипического расстройства личности.
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Ответ Dexter Morgan
Почему это? Роналду первый. Месси на втором месте. Даже по количеству голов за карьеру, по титулам ЛЧ, по голам за сборные, по голам в ЛЧ, в плей-офф ЛЧ Роналду первый. И Роналду был лучшим в мире в разных командах. Месси же игрок одной команды. И то без Хави и Иньесты его уровень снизился. Когда Реал с Роналду всех уничтожал, Роналду через себя забивал и всё такое, Месси вылетал от всех подряд.
Ахахахах Месси 0.8 гола за игру Роналду 0.7 гола за игру при этом Месси лучший плеймекер и ассистент в мире, но забивает больше Роналду в среднем , Месси вынес Роналду из Ла лиги 7-1 просто деклассированние, вынес его вперёд ногами из лиги чемпионов полуфинал и финал, голами шедеврами 3 гола у Роналду 0 голов плей офф против Месси он растворился во всех матчах,у Месси больше голевых действий на 60 сыграв на 145 матчей меньше трофеи 45-32 в пользу Месси и Месси выиграл все в футболе Роналду обосрался на всех Чм и где он был лучшим в Италии?)) нет в Испании нет ? Где лучший то был ? В Англии тоже нет ))) ну а назвать кубки кашшаи лигой чемпионов это смех ))) Роналду даже не второй на Чм 2022 он был 556 , как он может быть вторым когда были Роналдиньо, Хави, Иньеста, Модрич, Зидан Роналду зубастик да бог бы в 10 ку вошёл ))
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Ответ Dexter Morgan
Ты же понимаешь, что эти цифры вообще ничего значат? Это набивание статы. Особенно про голы за игру. Роналду несколько лет вообще в полузащите играл. И всё равно забивал дофига. И в разных схемах разные роли исполнял. А Месси сразу в Барселоне поставили на позицию ПрН, а затем сделали из него ложную девятку. Ибрагимовича вообще убрали, чтобы не мешал. Вилью на фланг ставили. А от Роналдиньо избавились сразу. А Роналду умудрился в разных лигах, в разных клубах и с разными партнёрами по команде доминировать. Даже слабую сборную Португалии привёл к победам на Евро и в Лиге Наций. Месси же со сборной повезло. И он только ближе к концу карьеры смог в такой великой сборной выиграть что-то.
Что за чушь )) Роналду начинал вингером, а Месси как раз полузащитником )) у Месси больше всего голов из за штрафной в мире, а у Роналду в штрафной ))) цифры ничего не значат, ахахаха тогда почему вы молитесь на цифры Роналду? )) так и прикол финал евро 2004 с Роналду проиграли, финал евро 2016 без Роналду выиграли почему ?))
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Вирджил ван Дейк: «Пас Месси на чемпионате мира действительно впечатлил меня. Как он это сделал? Даже если вы играете в PlayStation, вы не сможете это повторить. Как он вообще додумался отдать этот пас? У Месси в голове есть роботизированная система, которая им управляет. Обычный человек не может сделать ничего подобного. Он инопланетянин».

«Каждый раз он удивляет мир чудесными вещами. Что мне нравится в нем, так это его скромность. Я встретил его на церемонии вручения «Золотого мяча», и он сказал мне, что я хороший защитник. Я сказал ему, что никогда в жизни не боялся играть против кого-то, пока не сыграл против тебя. Ты дал мне бессонные ночи и заставил дважды подумать. Он лучший игрок, без сомнений. Его цифры говорят сами за себя»
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Самуэль Это’о (бывший нападающий «Барселоны»/Камеруна):

«То, что Месси делает в играх, не составляет и половины того, что он делает на тренировках. Во время его первой тренировки с первой командой «Барсы» тренер Райкард поставил меня, Месси и Роналдиньо в пару, и за 15 минут Месси забил 5 голов. Ронни( Роналдиньо) и я посмотрели друг на друга, и мы онемели. Большинство навыков, которые Роналдиньо использовал в играх, Месси мог использовать в очень молодом возрасте, но он не использовал их в играх из уважения и потому, что главное в Барсе был успех команды, а не индивидуальные достижения. Месси — лучший игрок».
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Ответ Dexter Morgan
Вот это я и называю одержимостью. Ну да, футболка Месси виновата, что её не подержали. Видимо, в ПСЖ Месси тоже не держал свою футболку или стирал сам, что вне Барселоны ничего не смог. И в Барселоне без Хави и Иньесты.
Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Вообще не испортил. Я видел и ещё могу наблюдать игру двух величайших игроков в истории. И я фанат Месси тоже. Просто стебу вас.
Ты сам себя стебешь если сравниваешь просто несравнимое)))
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Ответ Dexter Morgan
Почему это? Роналду первый. Месси на втором месте. Даже по количеству голов за карьеру, по титулам ЛЧ, по голам за сборные, по голам в ЛЧ, в плей-офф ЛЧ Роналду первый. И Роналду был лучшим в мире в разных командах. Месси же игрок одной команды. И то без Хави и Иньесты его уровень снизился. Когда Реал с Роналду всех уничтожал, Роналду через себя забивал и всё такое, Месси вылетал от всех подряд.
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Александров_1116356972
Что за чушь )) Роналду начинал вингером, а Месси как раз полузащитником )) у Месси больше всего голов из за штрафной в мире, а у Роналду в штрафной ))) цифры ничего не значат, ахахаха тогда почему вы молитесь на цифры Роналду? )) так и прикол финал евро 2004 с Роналду проиграли, финал евро 2016 без Роналду выиграли почему ?))
Бред какой-то. Роналду играл при схемах 4-4-2, 4-2-3-1 в полузащите. Месси ни разу не играл в полузащите. Никогда. Тогда Кейн опорник вообще, если Месси полузащитник.
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Ответ Dexter Morgan
Почему это? Роналду первый. Месси на втором месте. Даже по количеству голов за карьеру, по титулам ЛЧ, по голам за сборные, по голам в ЛЧ, в плей-офф ЛЧ Роналду первый. И Роналду был лучшим в мире в разных командах. Месси же игрок одной команды. И то без Хави и Иньесты его уровень снизился. Когда Реал с Роналду всех уничтожал, Роналду через себя забивал и всё такое, Месси вылетал от всех подряд.
Ты мал ещё и очень глуп и не видал больших…..
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Ответ Roni7730
Роналду забивает 901 гол! а спортц должен о меси не забывать 😂
Роналду только уважение, то что он делает в этом возрасте вызывает только восхищение, но и Месси до травмы играл очень даже неплохо, уверен что он ещё вернётся и будет радовать своей игрой и в дальнейшем, как и Роналду своими голами.
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