Мерфи о Кейне: «Есть пример Роналду – в 31 год у него впереди еще много лет карьеры. У Англии нет других нападающих такого уровня»

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Дэнни Мерфи считает, что Англия должна играть от сильных качеств Харри Кейна.

В 1-м туре группового этапа Лиги наций английская сборная обыграла команду Ирландии со счетом 2:0.

«Я думаю, что философия Ли Карсли пойдет Кейну на пользу, он дает своим игрокам свободу делать то, что они умеют. В пятницу Кейн признался, что выступил ниже своих возможностей на Евро. Он также упомянул Криштиану Роналду как пример того, почему в 31 год у него впереди еще много лет на топ-уровне.

Я думаю, что побить рекорд Питера Шилтона по количеству матчей за Англию – 125 – вполне возможно. У нас нет других нападающих такого уровня, даже Олли Уоткинс не обладает такими способностями, как Кейн. Даже когда Кейн не в лучшей форме, он разделил «Золотую бутсу» на Евро.

Если вы собираетесь строить атаку вокруг Кейна – а вы должны, потому что он наш лучший центральный нападающий, – линия атаки должна ему соответствовать. Чтобы использовать его сильные стороны, ему нужны игроки на флангах и партнеры, играющие близко к нему, и мы видели, как Деклан Райс часто поддерживал и даже забегал за ему за спину. Ничего подобного не было на Евро.

Главное, когда играет Кейн, чтобы он был центральной фигурой. В матче против Ирландии он выглядел как тот капитан сборной Англии, которого мы знаем. Ему помогали игроки, которые забегали вперед, когда он оттягивался назад. Если он в форме и готов, вы всегда должны выбирать Кейна, потому что он наш лучший бомбардир, даже если это значит, что другие звезды останутся вне состава», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в интервью Daily Mail.

Харри Кейн: «Хочу играть на самом высоком уровне как можно дольше. Вижу в Роналду, Месси и Модриче источник вдохновения и мотивации»

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3 комментария
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Роналду все мотивирует
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Согласен, Рон пример... в 33 забивал хет-трик Испании на ЧМ, а в 34 сделал в соло лучший камбэк в истории ЛЧ против Атлетико.
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Ладно в Англии мало напов уровня Кейна, их мало во всём мире
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