«Российским костяком чемпионом не стать. Вспомните «Локо» против легионеров «Краснодара», молодежь не выдержала психологически». Овчинников об иностранцах в Мир РПЛ

Теги Локомотив премьер-лига Россия Валерий Овчинников Краснодар Футбол

Валерий Овчинников считает, что без легионеров Мир РПЛ не выиграть.

«У нас во всех лидирующих клубах слишком много иностранцев. В «Локомотиве» только какое-то ЧП, но вспомните их последний результат против легионеров «Краснодара».

Молодежь «Локомотива» не выдержала психологически. Им надо еще сезончик-два, и они обкатаются. Главное, чтобы их руководство в это верило. Сейчас же нужен сиюминутный результат, поэтому у многих и бегают по восемь иностранцев и три россиянина по полю.

Российским костяком на сегодняшний день чемпионом не стать. Еще вчера было можно. Надо было заранее готовить кадры, вести селекционную работу, находить россиян и доверять им», – сказал бывший главный тренер нижегородского «Локомотива».

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2 комментария
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Я думал в Краснодаре играют воспитанники. На самом деле, надоело это нытье о своих и легах. Свой сильный игрок всегда будет иметь преимущество перед легионеров того же уровня. Из-за лимита и из-за адаптации. Другое дело, что таких сильных игроков с российским паспортом 3 человека в нашей лиге, остальным особо ничего не надо, кроме денег, машин и баб с эспандером вместо губ.
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Если бомжи не тронут костяк паровоза, то тот через год-два русские парни покажут "кузькину мать"
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