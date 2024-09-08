«Российским костяком чемпионом не стать. Вспомните «Локо» против легионеров «Краснодара», молодежь не выдержала психологически». Овчинников об иностранцах в Мир РПЛ

Валерий Овчинников считает, что без легионеров Мир РПЛ не выиграть.

«У нас во всех лидирующих клубах слишком много иностранцев. В « » только какое-то ЧП, но вспомните их последний результат против легионеров « ».

Молодежь «Локомотива» не выдержала психологически. Им надо еще сезончик-два, и они обкатаются. Главное, чтобы их руководство в это верило. Сейчас же нужен сиюминутный результат, поэтому у многих и бегают по восемь иностранцев и три россиянина по полю.

Российским костяком на сегодняшний день чемпионом не стать. Еще вчера было можно. Надо было заранее готовить кадры, вести селекционную работу, находить россиян и доверять им», – сказал бывший главный тренер нижегородского «Локомотива».