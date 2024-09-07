«Краснодару» интересен Зайнутдинов, но хавбек вряд ли покинет «Бешикташ». Бахтиер не рассматривает возвращение в Россию
Возвращение Бахтиера Зайнутдинова в РПЛ маловероятно .
Transfermarkt сегодня сообщил, что «Краснодар» заинтересован в аренде 26-летнего казахстанского полузащитника с правом выкупа.
По информации инсайдера Ивана Карпова, Зайнутдинов вряд ли покинет «Бешикташ» в это трансферное окно. Интерес из РПЛ действительно есть, но Бахтиер пока не собирается возвращаться в Россию.
В прошлом сезоне игрок провел 27 матчей в чемпионате Турции. Его статистика – здесь.
Под Оласой сидеть Зайнутдинов явно не согласится. А в 3 цз Краснодар не играет.
Левых вингеров у Краснодара и так трое. Полузащита нормально укомплектована.
Куда тут Бахтиеру?