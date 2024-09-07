«Краснодару» интересен Зайнутдинов, но хавбек вряд ли покинет «Бешикташ». Бахтиер не рассматривает возвращение в Россию

Теги премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы сборная Казахстана по футболу Краснодар Бахтиер Зайнутдинов Sports – Казахстан Футбол

Возвращение Бахтиера Зайнутдинова в РПЛ маловероятно .

Transfermarkt сегодня сообщил, что «Краснодар» заинтересован в аренде 26-летнего казахстанского полузащитника с правом выкупа.

По информации инсайдера Ивана Карпова, Зайнутдинов вряд ли покинет «Бешикташ» в это трансферное окно. Интерес из РПЛ действительно есть, но Бахтиер пока не собирается возвращаться в Россию.

В прошлом сезоне игрок провел 27 матчей в чемпионате Турции. Его статистика – здесь.

7 комментариев
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Ну Зайнутдинов даже Зениту отказал. Какой Краснодар?
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Очередной воспитанник?
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Странный интерес.
Под Оласой сидеть Зайнутдинов явно не согласится. А в 3 цз Краснодар не играет.
Левых вингеров у Краснодара и так трое. Полузащита нормально укомплектована.
Куда тут Бахтиеру?
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Ответ Злодей Спб
Ну Зайнутдинов даже Зениту отказал. Какой Краснодар?
Если он хочет играть а не на лавке сидеть, то почему и не Краснодар? Причём в Краснодаре вполне способны удовлетворить запрос по зарплате. Так что на Зените свет клином не сошелся
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Ответ Максим Прокофьев
Если он хочет играть а не на лавке сидеть, то почему и не Краснодар? Причём в Краснодаре вполне способны удовлетворить запрос по зарплате. Так что на Зените свет клином не сошелся
Он вернётся только в ЦСКА. Был договор..
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