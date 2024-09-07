«Краснодару» интересен Зайнутдинов, но хавбек вряд ли покинет «Бешикташ». Бахтиер не рассматривает возвращение в Россию

Возвращение Бахтиера Зайнутдинова в РПЛ маловероятно .

Transfermarkt сегодня сообщил, что « » заинтересован в аренде 26-летнего казахстанского полузащитника с правом выкупа.

По информации инсайдера Ивана Карпова, вряд ли покинет « » в это трансферное окно. Интерес из действительно есть, но Бахтиер пока не собирается возвращаться в Россию.

В прошлом сезоне игрок провел 27 матчей в чемпионате Турции. Его статистика – здесь.