«Пари НН» хочет арендовать форварда «Динамо» Грулева, но сделка может сорваться из-за травмы футболиста (Legalbet)
Вячеслав Грулев может продолжить карьеру в «Пари НН».
По данным журналиста Legalbet Анара Ибрагимова, нижегородцы интересуются возможностью аренды 25-летнего нападающего «Динамо», однако сделка может не состояться из-за травмы футболиста. В начале августа сообщалось, что форвард пропустит около 2 месяцев после перелома.
Ранее Грулев уже был арендован «Пари НН» во второй части сезона-2019/20.
В нынешнем сезоне Грулев провел два матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года. Статистику игрока можно увидеть здесь.
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