«Пари НН» хочет арендовать форварда «Динамо» Грулева, но сделка может сорваться из-за травмы футболиста (Legalbet)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Пари НН Вячеслав Грулев Футбол

Вячеслав Грулев может продолжить карьеру в «Пари НН».

По данным журналиста Legalbet Анара Ибрагимова, нижегородцы интересуются возможностью аренды 25-летнего нападающего «Динамо», однако сделка может не состояться из-за травмы футболиста. В начале августа сообщалось, что форвард пропустит около 2 месяцев после перелома.

Ранее Грулев уже был арендован «Пари НН» во второй части сезона-2019/20.

В нынешнем сезоне Грулев провел два матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года. Статистику игрока можно увидеть здесь.

5 комментариев
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Надо уходить, уже 100 лет «на подхвате». После покупки бразильца только на кубке будет игровое время. Жаль что так и не раскрылся, хотя по самоотдаче всегда был одним из лучших
+5
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+5
Хотят арендовать,но у него перелом ноги.
Это как, хочу в постели Шакиру ,но она с Джоном
+3
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+3
Ответ Михаил Лубянский
Для глубины скамейки он и Динамо пригодится ,другое дело, если хочет постоянно играть
Он всю карьеру просидел на скамейке Динамо, вряд ли ему нужна постоянная практика.
+2
0
+2
Для глубины скамейки он и Динамо пригодится ,другое дело, если хочет постоянно играть
+2
-2
0
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