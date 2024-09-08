«Пари НН» хочет арендовать форварда «Динамо» Грулева, но сделка может сорваться из-за травмы футболиста (Legalbet)

Вячеслав Грулев может продолжить карьеру в «Пари НН».

По данным журналиста Legalbet Анара Ибрагимова, нижегородцы интересуются возможностью аренды 25-летнего нападающего « », однако сделка может не состояться из-за травмы футболиста. В начале августа сообщалось, что форвард пропустит около 2 месяцев после перелома.

Ранее Грулев уже был арендован « » во второй части сезона-2019/20.

В нынешнем сезоне Грулев провел два матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года. Статистику игрока можно увидеть здесь.