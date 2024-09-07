Французского экс-депутата обвиняют в злоупотреблении влиянием для услуг «ПСЖ». Он якобы помог клубу с уклонением от налогов при трансфере Неймара и визами в Китай, пытался влиять на календарь

Бывшего французского депутата подозревают в незаконном оказании услуг «ПСЖ».

Юге Ренсону, бывшему члену парламента и вице-президенту Национальной ассамблеи Франции с 2017 по 2022 год, было предъявлено обвинение в злоупотреблении влиянием. Его подозревают в том, что на протяжении всего срока его полномочий он оказывал небольшие услуги «ПСЖ» – клубу, за который он болел.

По версии следствия, Ренсон неоднократно пользовался своим влиянием, чтобы помочь «ПСЖ» или его менеджерам. В частности, он добился облегчения процедуры выдачи китайских виз сотрудникам клуба, пытался повлиять на календарь Лиги 1 и на допустимое количество зрителей на стадионе во время пандемии коронавируса.

Также по просьбе бывшего директора по коммуникациям «ПСЖ» Жана-Марсьяля Риба политик добивался ускорения административных процедур.

Кроме того, экс-депутата подозревают в том, что он мог помочь « » уклониться от уплаты налогов при трансфере из «Барселоны». Следователи обнаружили сообщения, датированные 2017 голом и адресованные министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену: «Жеральд, я позволю себе побеспокоить вас по одному из наших вопросов... Мы с Насером [ ] очень обеспокоены его крупной операцией. Я знаю, что вы поддерживаете с ним связь. Можете успокоить его? Было бы жаль, если бы операция не состоялась... К вашим услугам, целую, Юге».

Дарманен уверял Ренсона, что работа по этому вопросу идет. Юге передавал эту информацию в «ПСЖ».

Ренсон также неоднократно просил или получал предложения занять места в VIP-ложе «ПСЖ», иногда в сопровождении министров или близких друзей.

В 2020 году префектура издала распоряжение о запрете ношения формы «ПСЖ» на улицах Марселя, чтобы сократить количество стычек фанатов. Бывший член парламента обсуждал с главой МВД возможность отмены этого запрета.

Ренсон также консультировался с экс-директором «ПСЖ» по некоторым вопросам – в частности, он спрашивал, может ли он критиковать Суперлигу и комментировать слухи об отъезде за границу.

Давая показания в суде, политик признал, что мечтал получить работу в парижском клубе, не будучи парламентарием. По его словам, должности, на которые он претендовал, имеют исключительно «протокольную» функцию.

Ренсон также отвергает выдвинутые обвинения: «Я никогда не оказывал никаких услуг. Возможно, я, как избранный депутат, помогал находить способы встречаться с людьми или разрешать трудности. Но я делал это, не превышая полномочий избранного должностного лица».