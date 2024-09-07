Французского экс-депутата обвиняют в злоупотреблении влиянием для услуг «ПСЖ». Он якобы помог клубу с уклонением от налогов при трансфере Неймара и визами в Китай, пытался влиять на календарь

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Нассер Аль-Хелайфи Политика календарь Килиан Мбаппе деньги Жеральд Дарманен Футбол

Бывшего французского депутата подозревают в незаконном оказании услуг «ПСЖ».

Юге Ренсону, бывшему члену парламента и вице-президенту Национальной ассамблеи Франции с 2017 по 2022 год, было предъявлено обвинение в злоупотреблении влиянием. Его подозревают в том, что на протяжении всего срока его полномочий он оказывал небольшие услуги «ПСЖ» – клубу, за который он болел.

По версии следствия, Ренсон неоднократно пользовался своим влиянием, чтобы помочь «ПСЖ» или его менеджерам. В частности, он добился облегчения процедуры выдачи китайских виз сотрудникам клуба, пытался повлиять на календарь Лиги 1 и на допустимое количество зрителей на стадионе во время пандемии коронавируса.

Также по просьбе бывшего директора по коммуникациям «ПСЖ» Жана-Марсьяля Риба политик добивался ускорения административных процедур.

Кроме того, экс-депутата подозревают в том, что он мог помочь «ПСЖ» уклониться от уплаты налогов при трансфере Неймара из «Барселоны». Следователи обнаружили сообщения, датированные 2017 голом и адресованные министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену: «Жеральд, я позволю себе побеспокоить вас по одному из наших вопросов... Мы с Насером [Аль-Хелайфи] очень обеспокоены его крупной операцией. Я знаю, что вы поддерживаете с ним связь. Можете успокоить его? Было бы жаль, если бы операция не состоялась... К вашим услугам, целую, Юге». 

Дарманен уверял Ренсона, что работа по этому вопросу идет. Юге передавал эту информацию в «ПСЖ». 

Ренсон также неоднократно просил или получал предложения занять места в VIP-ложе «ПСЖ», иногда в сопровождении министров или близких друзей.

В 2020 году префектура издала распоряжение о запрете ношения формы «ПСЖ» на улицах Марселя, чтобы сократить количество стычек фанатов. Бывший член парламента обсуждал с главой МВД возможность отмены этого запрета. 

Ренсон также консультировался с экс-директором «ПСЖ» по некоторым вопросам – в частности, он спрашивал, может ли он критиковать Суперлигу и комментировать слухи об отъезде Килиана Мбаппе за границу. 

Давая показания в суде, политик признал, что мечтал получить работу в парижском клубе, не будучи парламентарием. По его словам, должности, на которые он претендовал, имеют исключительно «протокольную» функцию. 

Ренсон также отвергает выдвинутые обвинения: «Я никогда не оказывал никаких услуг. Возможно, я, как избранный депутат, помогал находить способы встречаться с людьми или разрешать трудности. Но я делал это, не превышая полномочий избранного должностного лица».

19 комментариев
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Поговаривают, Макрон тоже болельщик ПСЖ
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Ответ Wayne Gretzky 99
Комментарий удален модератором
Ригоберку описал
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Грубейшие нарушения ФФП, фейковый зм для Месси, уклонения от уплаты налогов. ПСЖ соревнуется за звание худшего клуба на земле с ман сити))
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
А нам сколько содержание мигрантов обходится не считал ? И сколько они преступлений совершают ? А их завозят все больше и больше !
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Ответ Александр Александров_1116356972
Просто может русским платить нормальную зарплату и работа будет качественно выполнятся и русский народ будет жить лучше , а не тяп ляп! Например у нас во дворе переложили весь асфальт и бордюры, и все стало хуже чем даже было, а сколько денег на это потрачено,сколько денег с этого украдено ? Каждое 2 тяжкое преступление в России совершает мигрант, а их 10% максимум от всего населения, что же будет когда их будет 20% ?
А не обратил внимание, что ты провокатор и бот, в ЧС:)
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Ответ rigobersong
Мигранты платят патент, плюс налоги. Если убрать мигрантов сейчас, то во многих сферах просто не будет работников, ты будешь так же ныть, что у тебя не убрано возле дома, а недвижимость подорожает ещё сильнее, и тут дело не в том что мало платят, просто мигранты которые к нам приезжают пашут за 2-3х, и кстати неплохо зарабатывают, а наши ребятки хотят просто смену с 8 до 17 отсидеть и поехать домой пораньше, а ещё потом говорят мало платят:))
Мантра либералов про мигрантов) это такой же инструмент, как и информационная война, ничего не будет без 80 процентов мигрантов, что страна не сможет решить, хватит сказки рассказывать, целые программы написаны со спонсорами из-за рубежа о том, как нужно завозить мигрантов и рассказывать, как без них нельзя.
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Комментарий удален модератором
По сравнению с нашими депутатами, его шалости напоминают детскую игру в крысу)
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Риго записался как защитник белой расы 🤣🤣
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Интересно, у нас тоже вроде кто-то влияет на питерские клубы. Кто же это такой?
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в злоупотреблении влиянием эскортных услуг «ПСЖ»
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Неужели французам так сложно получить китайские визы, что для этого требуется помощь депутата?
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Письменно целовал министра МВД))
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Поговаривают, Макрон тоже болельщик ПСЖ
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