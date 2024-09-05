Суарес прощается со сборной. Не сдержал слез 😢

142 матча, 69 голов, один сэйв.

В ночь на субботу Уругвай примет Парагвай в отборе ЧМ-2026. Этот матч станет последним в сборной для Луиса Суареса – об этом нападающий объявил на пресс-конференции.

Суарес уходит красиво – вырвал для Уругвая бронзу Кубка Америки. И попрощается на родине

Этим летом Суарес ездил на Кубок Америки в США. Ветеран молчал весь турнир, но отличился в самый нужный момент. В матче за бронзу уругвайцы горели Канаде 1:2, но на 90+2 Луис сравнял счет, а в послематчевой серии забил победный пенальти.

Идеальный момент для завершения карьеры в сборной, но Суарес нашел еще более красивое решение – попрощаться на родине.

«Да, уйти после Кубка Америки было бы идеально, но, проанализировав ситуацию, я решил сделать это со своими людьми, на своем стадионе. Хочу, чтобы мои дети пережили этот опыт . Я мечтал, чтобы они увидели, как я выиграю что-то важное со сборной... Последний гол был очень хорошим подарком для них – и хотя это не трофей, это было очень приятно».

Во время речи Суарес не сдержал слез: «Мне трудно об этом говорить, но это будет моя последняя игра в сборной. Я много думал и решил, что сейчас подходящее время. Было сложно принять такое решение, даже очень сложно, но время пришло. Ухожу с душевным спокойствием, что отдал все для команды. В последнем матче я буду играть с тем же энтузиазмом, с которым выходил на первую игру в 2007 году, с тем же желанием, что в 19 лет.

Сейчас мне 37, и я знаю, что будет сложно сыграть на следующем чемпионате мира. Меня очень утешает, что я могу уйти сам, а не из-за травм и не потому, что меня перестали вызывать в сборную».

Месси и Неймар выступили с поддержкой

Партнеры по легендарному трио отреагировали оперативно.

Лионель Месси: «Ты уникален и на поле, и за его пределами. Я тебя очень люблю».

Неймар: «Луисито навсегда 🥹 💙 Ты вписал свое имя в историю футбола своей страны! Ты молодец. Люблю тебя ❤️».

Суарес – лучший бомбардир в истории Уругвая. А еще мы никогда не забудем тот самый сэйв

У Луиса 69 голов в 142 матчах за сборную. Он лучший снайпер – у Эдинсона Кавани 58 мячей, у Диего Форлана – 36, никого из действующих игроков нет рядом и близко.

По числу игр за сборную Суарес уступает только Диего Годину (161).

Дебют нападающего состоялся в далеком 2007-м – против Колумбии (2:1).

На чемпионаты мира Луис ездил четыре раза. В 2010-м он сыграл важнейшую роль в проходе страны в полуфинал (впервые с 1970 года): забил на турнире три гола и один отбил – тот самый легендарный сэйв руками, который навсегда в истории сборных Уругвая и Ганы.

В 2011-м Суарес привел страну к победе на Кубке Америки: забил четыре гола в шести матчах и получил звание лучшего игрока турнира. Это 15-я победа страны на Копе и все еще последняя.

Теперь Эль Пистолеро сосредоточится на «Интер Майами». Там у него все прекрасно: перед отъездом в сборную сделал два дубля подряд и гонится за званием лучшего бомбардира МЛС . Уже наколотил 16+5 в 20 матчах лиги. До лидеров снайперской гонки – всего один мяч.

Но перед этим еще одна игра за сборную, где переполненный стадион в Монтевидео будет ждать от Суареса юбилейного 70-го гола.

Тот самый сэйв Суареса в игре с Ганой: рукой спас Уругвай на ЧМ-2010

Смотрим на недавний дубль Луиса в «Интер Майами»

Суарес за год стал легендой и в «Гремио»

Фото: Gettyimages.ru /Grant Halverson, Michael Steele; East News /AP Photo/Matilde Campodonico