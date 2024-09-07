«Атлетико» будет отдыхать на 2 дня меньше, чем «Реал», перед дерби. Клуб недоволен и считает, что такой календарь снижает зрелищность матчей
В «Атлетико» недовольны календарем Ла Лиги.
Команда Диего Симеоне будет отдыхать на два дня меньше, чем «Реал», перед дерби в 8-м туре Ла Лиги: «сливочные» сыграют с «Алавесом» 24 сентября, а «матрасники» встретятся с «Сельтой» 26-го. Матч «Атлетико» – «Реал» состоится в воскресенье, 29 сентября.
Как пишет Marca, руководители «Атлетико» не понимают логики расписания, составленного Ла Лигой. В клубе считают, что игру с «Сельтой» можно было провести в среду, а не в четверг.
Кроме того, мадридцы не понимают, почему руководство лиги «не заботится о своем продукте». В «Атлетико» считают, что такие графики снижают зрелищность матчей, и просят организаторов соревнований больше заботиться о благе клубов, болельщиков и игроков.
При этом это совершенно ненормально, я согласен. Все должны быть в равных условиях. Но и Реал неоднократно был в этой ситуации.
Вот если бы хоть раз, хоть один раз кто-нибудь из тренеров/руководства хоть одного футбольного клуба сказал, что они "довольны календарëм", ну или хотя бы, что "нормальный у них календарь" - вот это, действительно, вызвало бы удивление.