«Атлетико» будет отдыхать на 2 дня меньше, чем «Реал», перед дерби. Клуб недоволен и считает, что такой календарь снижает зрелищность матчей

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига календарь Футбол

В «Атлетико» недовольны календарем Ла Лиги.

Команда Диего Симеоне будет отдыхать на два дня меньше, чем «Реал», перед дерби в 8-м туре Ла Лиги: «сливочные» сыграют с «Алавесом» 24 сентября, а «матрасники» встретятся с «Сельтой» 26-го. Матч «Атлетико» – «Реал» состоится в воскресенье, 29 сентября.

Как пишет Marca, руководители «Атлетико» не понимают логики расписания, составленного Ла Лигой. В клубе считают, что игру с «Сельтой» можно было провести в среду, а не в четверг. 

Кроме того, мадридцы не понимают, почему руководство лиги «не заботится о своем продукте». В «Атлетико» считают, что такие графики снижают зрелищность матчей, и просят организаторов соревнований больше заботиться о благе клубов, болельщиков и игроков.

11 комментариев
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без клубного ТВ Реала не разобраться
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Их претензию понять можно, но и с Мадридом было тоже самое.
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Когда в прошлые разы меньше отдыхал Реал, все было нормально, а тут самих коснулось - и недовольны.

При этом это совершенно ненормально, я согласен. Все должны быть в равных условиях. Но и Реал неоднократно был в этой ситуации.
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Ответ Игорь Новиков
Когда в прошлые разы меньше отдыхал Реал, все было нормально, а тут самих коснулось - и недовольны. При этом это совершенно ненормально, я согласен. Все должны быть в равных условиях. Но и Реал неоднократно был в этой ситуации.
А что когда реал меньше отдыхал Атлетико должен был об этом говорить?!
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Тоже мне - удивление.
Вот если бы хоть раз, хоть один раз кто-нибудь из тренеров/руководства хоть одного футбольного клуба сказал, что они "довольны календарëм", ну или хотя бы, что "нормальный у них календарь" - вот это, действительно, вызвало бы удивление.
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черепаха медленно восстанавливается
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Ответ Игорь Новиков
Когда в прошлые разы меньше отдыхал Реал, все было нормально, а тут самих коснулось - и недовольны. При этом это совершенно ненормально, я согласен. Все должны быть в равных условиях. Но и Реал неоднократно был в этой ситуации.
Полностью согласен.
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Ответ Barcelona Forever
А что когда реал меньше отдыхал Атлетико должен был об этом говорить?!
Нет. Просто странно сейчас удивляться обратной ситуации.
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Ответ Phil_Jones07
Их претензию понять можно, но и с Мадридом было тоже самое.
Причем в прошлом году. То есть относительно недавно.
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