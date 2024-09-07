«Атлетико» будет отдыхать на 2 дня меньше, чем «Реал», перед дерби. Клуб недоволен и считает, что такой календарь снижает зрелищность матчей

В «Атлетико» недовольны календарем Ла Лиги.

Команда Диего Симеоне будет отдыхать на два дня меньше, чем «Реал», перед дерби в 8-м туре : «сливочные» сыграют с «Алавесом» 24 сентября, а «матрасники» встретятся с «Сельтой» 26-го. Матч «Атлетико» – « » состоится в воскресенье, 29 сентября.

Как пишет Marca, руководители « » не понимают логики расписания, составленного Ла Лигой. В клубе считают, что игру с «Сельтой» можно было провести в среду, а не в четверг.

Кроме того, мадридцы не понимают, почему руководство лиги «не заботится о своем продукте». В «Атлетико» считают, что такие графики снижают зрелищность матчей, и просят организаторов соревнований больше заботиться о благе клубов, болельщиков и игроков.