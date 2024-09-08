Мовсисян о Сперцяне: «Не сомневаюсь, через какое-то время увидим его в хорошем европейском клубе. Это игрок с большой перспективой» 

Юра Мовсисян оценил перспективы хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

« еще молодой игрок с большой перспективой. Я уверен, что рано или поздно он в любом случае уедет играть в европейскую лигу. Если смотреть на прогресс Эдо, то он очень правильно и стремительно развивается, становится сильнее. Не сомневаюсь, что через какое-то время мы увидим Сперцяна в хорошем европейском клубе.

Эдик прям очень правильный профессионал своего дела. Он сейчас хотел уехать, но я не думаю, что психологический след может остаться у него, если этот сезон он отыграет в .

Главное, чтобы он играл на том же уровне. В его карьере отъезд на год позже или раньше погоды не делает. Наоборот, сейчас он лидер «Краснодара» и доказывает это на поле. Всему свое время, и время Эдика скоро придет», – сказал бывший нападающий « ».