Хавбек «Ротора» Кухарчук о «жесте Буратино» от Бегича: «Это не от большого ума. Сам себя наказал, удалился»

Теги Первая лига Урал Ротор Илья Кухарчук Сильвие Бегич Футбол

Илья Кухарчук оценил выходку Сильвие Бегича.

После забитого гола «Уралом» в концовке матча Мелбет Первой лиги с «Ротором» (1:1) защитник екатеринбуржцев подбежал к одному из соперников и подразнил его «жестом Буратино» с двумя руками у носа.

— Видел этот эпизод. Судья все сделал правильно, Бегич получил заслуженное наказание.

— Понимаете, чем вызвано такое поведение? Были к этому какие-то предпосылки?

— Это не от большого ума делается. Всегда нужно оставаться порядочным человеком. А вот это все... Сам себя наказал, удалился. Арбитр этот эпизод заметил и грамотно рассудил, – сказал хавбек «Ротора».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Интересно ещё и Бегича послушать, не думаю, что он "просто так" начал исполнять. Хотя поступок дурацкий, конечно. Но смешной )))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий