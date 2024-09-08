Хавбек «Ротора» Кухарчук о «жесте Буратино» от Бегича: «Это не от большого ума. Сам себя наказал, удалился»
Илья Кухарчук оценил выходку Сильвие Бегича.
После забитого гола «Уралом» в концовке матча Мелбет Первой лиги с «Ротором» (1:1) защитник екатеринбуржцев подбежал к одному из соперников и подразнил его «жестом Буратино» с двумя руками у носа.
— Видел этот эпизод. Судья все сделал правильно, Бегич получил заслуженное наказание.
— Понимаете, чем вызвано такое поведение? Были к этому какие-то предпосылки?
— Это не от большого ума делается. Всегда нужно оставаться порядочным человеком. А вот это все... Сам себя наказал, удалился. Арбитр этот эпизод заметил и грамотно рассудил, – сказал хавбек «Ротора».