Кухарчук о «Роторе»: «Волгоград – футбольный город, клуб точно должен быть в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Ротор Илья Кухарчук Пари НН Матч ТВ Футбол

Илья Кухарчук считает, что «Ротор» должен играть в Мир РПЛ.

Волгоградский клуб в рамках 7-го тура Мелбет Первой лиги  в гостях сыграл вничью с «Родиной» со счетом 2:2. «Ротор» набрал 11 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

– Как вам матч?

– Он получился тяжелым. Хотелось победить. Во втором тайме у нас было больше моментов, но – боевая ничья. Тоже хорошо.

– Вы играете за «Ротор» на правах аренды. Какое впечатление произвел клуб?

– Безумно классное. Адаптация отлично прошла. Только положительные эмоции. Волгоград – футбольный город. Такой клуб точно должен быть в РПЛ. 

– Смотрите, как играет «Пари НН» сейчас?

– За некоторыми ребятами слежу. Сейчас у меня другая история, все внимание только на «Ротор». «Пари НН» желаю только удачи.

– За РПЛ следите?

– Конечно. Хочу вернуться туда вместе с «Ротором», – сказал полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук.

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5 комментариев
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Волгоград по посещаемости матчей всегда был в числе лидеров по стране
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Согласен, хоть и за ЦСКА
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Волгоградский болельщик самый преданный и терпеливый болельщик, а стадион один из самых посещаемых в России. Клуб и болельщики Волгограда, по праву достойны Премьер лиги, если не в этом сезоне, то в следующем точно! Вчера присутствовал на матче с Родиной, команда очень понравилась и движением и самоотдачей… стилились в подкатах, а вышедший на замену во втором тайме нападающий Морозов, отрабатывал, помогая более уставшим партнёрам и в защите.
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Таких футбольных городов воз и маленькая тележка, только вот мест в премьер-лиге на всех не хватает.
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Ответ Roman-Roman-212
Таких футбольных городов воз и маленькая тележка, только вот мест в премьер-лиге на всех не хватает.
ну Ротора достаточно сильные футбольные традиции, кто из российских клубов может похвастаться тем что выбили из 132 Манчестер в 95 году в кубке УЕФА?
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