Кухарчук о «Роторе»: «Волгоград – футбольный город, клуб точно должен быть в РПЛ»
Илья Кухарчук считает, что «Ротор» должен играть в Мир РПЛ.
Волгоградский клуб в рамках 7-го тура Мелбет Первой лиги в гостях сыграл вничью с «Родиной» со счетом 2:2. «Ротор» набрал 11 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.
– Как вам матч?
– Он получился тяжелым. Хотелось победить. Во втором тайме у нас было больше моментов, но – боевая ничья. Тоже хорошо.
– Вы играете за «Ротор» на правах аренды. Какое впечатление произвел клуб?
– Безумно классное. Адаптация отлично прошла. Только положительные эмоции. Волгоград – футбольный город. Такой клуб точно должен быть в РПЛ.
– Смотрите, как играет «Пари НН» сейчас?
– За некоторыми ребятами слежу. Сейчас у меня другая история, все внимание только на «Ротор». «Пари НН» желаю только удачи.
– За РПЛ следите?
– Конечно. Хочу вернуться туда вместе с «Ротором», – сказал полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук.