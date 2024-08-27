Кухарчук о «Роторе»: «Волгоград – футбольный город, клуб точно должен быть в РПЛ»

Илья Кухарчук считает, что «Ротор» должен играть в Мир РПЛ.

Волгоградский клуб в рамках 7-го тура Мелбет Первой лиги в гостях сыграл вничью с «Родиной» со счетом 2:2. «Ротор» набрал 11 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

– Как вам матч?

– Он получился тяжелым. Хотелось победить. Во втором тайме у нас было больше моментов, но – боевая ничья. Тоже хорошо.

– Вы играете за «Ротор» на правах аренды. Какое впечатление произвел клуб?

– Безумно классное. Адаптация отлично прошла. Только положительные эмоции. Волгоград – футбольный город. Такой клуб точно должен быть в РПЛ.

– Смотрите, как играет « » сейчас?

– За некоторыми ребятами слежу. Сейчас у меня другая история, все внимание только на « ». «Пари НН» желаю только удачи.

– За следите?

– Конечно. Хочу вернуться туда вместе с «Ротором», – сказал полузащитник «Ротора» .