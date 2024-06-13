Карадениз об отстранении России: «Несправедливое решение, спорт не должен быть политизированным. Никто не имеет права наказывать спортсменов санкциями из-за политики»

Гекдениз Карадениз высказался об отстранении россиян от международных турниров.

– Как вы считаете, справедливо ли поступает ФИФА и УЕФА, отстраняя российских футболистов? Вы понимаете, почему они так делают?

– Я считаю, это неправильно. Это решение несправедливо. Я с самого начала не понимал, зачем это нужно и не понимаю до сих пор.

Это политика. Мое мнение – спорт не должен быть политизированным, спорт должен быть отдельно от политики. Не должны спортсменов наказывать санкциями из-за политики. Никто не имеет на это права, – заявил главный тренер «Рубина-2».