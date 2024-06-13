Карадениз об отстранении России: «Несправедливое решение, спорт не должен быть политизированным. Никто не имеет права наказывать спортсменов санкциями из-за политики»

Теги Рубин премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Вторая лига Б Рубин-2 Гекдениз Карадениз Политика Р-Спорт Футбол

Гекдениз Карадениз высказался об отстранении россиян от международных турниров.

–  Как вы считаете, справедливо ли поступает ФИФА и УЕФА, отстраняя российских футболистов? Вы понимаете, почему они так делают?

–  Я считаю, это неправильно. Это решение несправедливо. Я с самого начала не понимал, зачем это нужно и не понимаю до сих пор.

Это политика. Мое мнение – спорт не должен быть политизированным, спорт должен быть отдельно от политики. Не должны спортсменов наказывать санкциями из-за политики. Никто не имеет на это права, – заявил главный тренер «Рубина-2».

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2 комментария
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Имея гражданство Турции может спокойно говорить то что думает в этом вопросе, в отличии от скандинавов и прибалтов
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Нашим не повезло, что они стали символом успехов политики государства. если бы, как в большинстве стран не сидели бы на госбюджете, то были шансы , что не отстранили бы.
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