Вильям Галлас: «Фанатам «МЮ» следует забыть о Зидане, он не знает английского языка и думает только о сборной Франции. Тухель мог бы решить проблемы манкунианцев»

Вильям Галлас поделился мнением о том, кто мог бы возглавить «Манчестер Юнайтед».

– Фанатам «МЮ» следует забыть о . Он не согласится на эту работу, и главная причина – он не говорит на английском языке.

Он не захочет ставить себя в такое положение, когда ему придется учить язык, и это, думаю, резонно. Ему нужно, чтобы футболисты понимали, чего он хочет, и чтобы с ними были такие отношения, которые позволяют ему повеселиться и пошутить. Он не согласится на эту работу, если получит предложение, и я не думаю, что мы увидим его в в обозримом будущем.

Думаю, он все еще ждет место в сборной . Он выиграл все возможные трофеи с «Реалом» и теперь думает только об одной работе.

– Мог бы Томас Тухель изменить ситуацию?



– Тухель мог бы решить проблемы « ». Если бы он пришел в клуб и получил время, получил два года на строительство команды, ситуация кардинально изменилась бы.

Тухель был организованным в «Челси», игроки его уважали. Он выиграл Лигу чемпионов и несколько других трофеев, и понятно, почему он добился успеха. Возможно, в « » ему дали недостаточно много времени, чтобы все изменить, – сказал бывший защитник «синих».