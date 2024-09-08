Вильям Галлас: «Фанатам «МЮ» следует забыть о Зидане, он не знает английского языка и думает только о сборной Франции. Тухель мог бы решить проблемы манкунианцев»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Вильям Галлас премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Зинедин Зидан Томас Тухель Футбол

Вильям Галлас поделился мнением о том, кто мог бы возглавить «Манчестер Юнайтед».

– Фанатам «МЮ» следует забыть о Зинедине Зидане. Он не согласится на эту работу, и главная причина – он не говорит на английском языке.

Он не захочет ставить себя в такое положение, когда ему придется учить язык, и это, думаю, резонно. Ему нужно, чтобы футболисты понимали, чего он хочет, и чтобы с ними были такие отношения, которые позволяют ему повеселиться и пошутить. Он не согласится на эту работу, если получит предложение, и я не думаю, что мы увидим его в АПЛ в обозримом будущем.

Думаю, он все еще ждет место в сборной Франции. Он выиграл все возможные трофеи с «Реалом» и теперь думает только об одной работе.

– Мог бы Томас Тухель изменить ситуацию?

– Тухель мог бы решить проблемы «МЮ». Если бы он пришел в клуб и получил время, получил два года на строительство команды, ситуация кардинально изменилась бы.

Тухель был организованным в «Челси», игроки его уважали. Он выиграл Лигу чемпионов и несколько других трофеев, и понятно, почему он добился успеха. Возможно, в «Челси» ему дали недостаточно много времени, чтобы все изменить, – сказал бывший защитник «синих».

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3 комментария
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Тухель посрется в МЮ со всеми максимум через полгода
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В Англии уже достаточно знать арабский, Зидан знает ))
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Все тоже про ТХ говорили. Дайте ему время и тд и тп
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