«Спартак» из-за игры Умярова приостановил работу над трансфером Глебова. Сумма с «Ростовом» согласована – 8-10 млн евро (Иван Карпов)

«Спартак» приостановил работу над трансфером Данила Глебова.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что главный тренер доволен выступлениями , а потому руководство красно-белых пересмотрело свое отношение к покупке капитана « », несмотря на согласованную сумму (около 8-10 млн евро).

При этом «Спартак» прорабатывает варианты укрепления полузащиты за счет иностранца.

В этом сезоне принял участие в 7 матчах Мир и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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