«Спартак» из-за игры Умярова приостановил работу над трансфером Глебова. Сумма с «Ростовом» согласована – 8-10 млн евро (Иван Карпов)

Теги Спартак Ростов Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы Данил Глебов Наиль Умяров деньги Футбол

«Спартак» приостановил работу над трансфером Данила Глебова.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что главный тренер Деян Станкович доволен выступлениями Наиля Умярова, а потому руководство красно-белых пересмотрело свое отношение к покупке капитана «Ростова», несмотря на согласованную сумму (около 8-10 млн евро).

При этом «Спартак» прорабатывает варианты укрепления полузащиты за счет иностранца.

В этом сезоне Глебов принял участие в 7 матчах Мир РПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев
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Летом Умяров поедет в Реал на место Чучмени
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агент с цыганом сумели на время сделать вид что татарин играть умеет. Рук-во как обычно ни хера не понимает.
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Ответ Roman
Летом Умяров поедет в Реал на место Чучмени
Ты братка слишком активен сегодня. Посмотрим как быстро батарейка батраковам кончится. Пиняев уже всё
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Ответ Roman
Летом Умяров поедет в Реал на место Чучмени
там будут вместе с Батраковым рвать Ла Лигу соперничая с Атлетико Тюкавина
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Из Ростова в Спартаке почти никто не приживался. К лучшему.
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Ответ Sabaka Sabaka
агент с цыганом сумели на время сделать вид что татарин играть умеет. Рук-во как обычно ни хера не понимает.
Даа
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Прогресс Умярова очевиден..но надолго ли хватит его....надеюсь Зорин тоже обретёт стабильность и подтянется......в Зинаиду уже не верю...
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что будут делать если игрок сломается?
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Умяров татарский Канте💪
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Ответ Sabaka Sabaka
агент с цыганом сумели на время сделать вид что татарин играть умеет. Рук-во как обычно ни хера не понимает.
Цыган - это Станкович? Он в сговоре с агентом Умярова? Ты таблетки не принял?
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Ответ Sabaka Sabaka
агент с цыганом сумели на время сделать вид что татарин играть умеет. Рук-во как обычно ни хера не понимает.
Так они оба не умеют. Хоть на агентских сэкономят )
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Ответ Roman
Летом Умяров поедет в Реал на место Чучмени
а Глебов в МанСити за 50млн
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