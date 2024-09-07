Экс-жена Мораты о разводе с Альваро: «Я и сегодня готова убить ради него. У нас прекрасные отношения. Измен не было»

Теги Милан серия А Италия Сборная Испании по футболу светская хроника Альваро Мората девушки и спорт Футбол

Аличе Кампелло высказалась о разводе с Альваро Моратой.

В августе нападающий «Милана» и сборной Испании и его жена, модель и бизнесвумен, сообщили о решении развестись. Супруги объяснили его «множеством постоянных недопониманий», отрицая наличие в паре измен.

Позднее нападающий рассказал, что Кампелло хотела остаться в Испании, не желая снова переезжать после его ухода из «Атлетико».

«Мы еще ни о чем не договорились, мы не торопимся. На данный момент у меня другие приоритеты, вроде того, где я буду жить со своими детьми.

У нас общие юристы и прекрасные отношения. Я и сегодня готова убить ради Альваро.

На данный момент мы с детьми живем в Мадриде. Неправда, что мы переехали Италию, хотя, вероятно, скоро это сделаем. В Милан, недалеко от Альваро. Не назову переезд неизбежным, я даже не искала жилье в Милане. Хочу, чтобы дети видели своего отца.

Никаких измен с его стороны, каких-либо фотографий не было, это все ложь. Я бы не говорила о нем так, если бы было что-то подобное. Люди могут думать, что я защищаю своих детей, но это не так. Абсолютно точно ничего не было», – заявила Кампелло.

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23 комментария
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Измен не было, я его предупреждала, что буду скакать на другом мужике!
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Если она собирается переехать в Милан, то становится ещё непонятнее
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Кукушку вынесла ему, надо полагать
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Ответ Алешка Терминатор
"Измен не было" и "я думаю, что измен не было" - это разное
Что-то тебя на ветках политики сегодня мало
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Ответ Алешка Терминатор
Можешь заслать мне донат и проверить - не изменилось ли что-нибудь
Тебе зашлют донат хозяева.
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Видно что уже сожалеет о разводе
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Ответ По Жизни
Измен не было ,были поцелуи
Чем выше любовь, тем ниже поцелуи©
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вот, нормальная жена - редкость сегодня для футболистов, особенно - молодых... те, вообще, берут в жены за ноги и задницу - получают в итоге - жадную курицу...
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У них очень зрелые отношения, круто.
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«Неправда, что мы переехали в Италию, хотя, вероятно, скоро это сделаем(!!!)». «Никаких измен с его стороны». Тогда понятно с чьей стороны были измены и кто именно ради детей не выносит сор из избы))
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Ответ Born is the King
Если она собирается переехать в Милан, то становится ещё непонятнее
Да вообще все у них так звучит, будто в итоге сойдутся снова))
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Женщины) у меня знакомая развелась с мужем из-за постоянных ссор и пьянок и с 2хлетней дочкой переехала на съемную хату в соседний подъезд этого же дома))) прифигел, когда позвала в гости, а я приехал на тот же адрес)))
Может она это сделала, чтобы ребенку было удобно видеть каждого из родителей.
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
Может она это сделала, чтобы ребенку было удобно видеть каждого из родителей.
Тут всякие диванные мужички сидят. Таких вещей не понимают
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Вот теперь 100%, что изменила она.
Просто именно Альваро очень корректно не выносит сор.
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Ответ Born is the King
Если она собирается переехать в Милан, то становится ещё непонятнее
Женщины) у меня знакомая развелась с мужем из-за постоянных ссор и пьянок и с 2хлетней дочкой переехала на съемную хату в соседний подъезд этого же дома))) прифигел, когда позвала в гости, а я приехал на тот же адрес)))
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Женщины) у меня знакомая развелась с мужем из-за постоянных ссор и пьянок и с 2хлетней дочкой переехала на съемную хату в соседний подъезд этого же дома))) прифигел, когда позвала в гости, а я приехал на тот же адрес)))
Да походу она скрывает что-то, потому что Альваро слишком мягкий, "удобный" семьянин
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Ответ Knife707
Кукушку вынесла ему, надо полагать
А может он ей. Если на поле такой, то и в жизни вполне может быть.
Надоело жене быть ему нянькой и возиться с его тараканами.
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Ответ Z1980
Вот потому что измен не было и разводитесь. Хороший левак укрепляет брак(если налево ходит мужик само собой).
База 🤣
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