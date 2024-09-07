Экс-жена Мораты о разводе с Альваро: «Я и сегодня готова убить ради него. У нас прекрасные отношения. Измен не было»

Аличе Кампелло высказалась о разводе с Альваро Моратой.

В августе нападающий « » и сборной Испании и его жена, модель и бизнесвумен, сообщили о решении развестись. Супруги объяснили его «множеством постоянных недопониманий», отрицая наличие в паре измен.

Позднее нападающий рассказал, что Кампелло хотела остаться в , не желая снова переезжать после его ухода из «Атлетико».

«Мы еще ни о чем не договорились, мы не торопимся. На данный момент у меня другие приоритеты, вроде того, где я буду жить со своими детьми.

У нас общие юристы и прекрасные отношения. Я и сегодня готова убить ради .

На данный момент мы с детьми живем в Мадриде. Неправда, что мы переехали Италию, хотя, вероятно, скоро это сделаем. В Милан, недалеко от Альваро. Не назову переезд неизбежным, я даже не искала жилье в Милане. Хочу, чтобы дети видели своего отца.

Никаких измен с его стороны, каких-либо фотографий не было, это все ложь. Я бы не говорила о нем так, если бы было что-то подобное. Люди могут думать, что я защищаю своих детей, но это не так. Абсолютно точно ничего не было», – заявила Кампелло.