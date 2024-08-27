Общая посещаемость «Зенита» на «Газпром Арене» достигла 5 млн человек. Игра со «Спартаком» стала 150-й на стадионе для петербуржцев
«Зенит» сообщил, что провел 150-й официальный матч на «Газпром Арене».
«Игра против «Спартака» стала юбилейной для сине-бело-голубых на домашнем стадионе.
В общей сложности петербуржцы провели на «Газпром Арене» 150 официальных матчей, одержав 107 побед и забив 358 мячей.
Первая официальная игра на главном стадионе Петербурга была проведена 22 апреля 2017-го против екатеринбургского «Урала».
В 25 матчах трибуны «Газпром Арены» собирали более 50 тысяч болельщиков. Средняя посещаемость стадиона на играх сине-бело-голубых – 33 622 зрителя.
Рекордная явка была зафиксирована 12 мая 2019 года: матч против ЦСКА, на который «Зенит» вышел в статусе чемпиона России, посетили 61 494 болельщика.
Примечательно, что именно юбилейная, 150-я игра, собравшая без малого 50 тысяч зрителей, установила внушительное статистическое достижение: общая посещаемость «Зенита» на «Газпром Арене» после встречи со «Спартаком» достигла невероятной отметки в 5 миллионов человек.
За почти семь с половиной лет на «Газпром Арене» сине-бело-голубые стали обладателями 13 трофеев: шести титулов чемпионов России, двух национальных Кубков и пяти Суперкубков России. Более того, четыре чемпионства и один Суперкубок были завоеваны непосредственно на газоне главного петербургского стадиона», – говорится в сообщении.
И везде в рпл так. Спасибо фан уйди, только прибавила лига в посещаемости и сами себе проблемы придумали
Давеча наткнулся на новость о подписании Зенитом новичка, так там казалось бы взрослые 50+летние кб пытались склонять фамилию аргентинца в меру своих недалёких умственных способностей.
Глядя на это, можно только процитировать их преданного болельщика Лаврова: ДБ!
Да и вся футбольная общественность любит наблюдать как Зенит любит Спартака.
Виртуозно и разнообразно.
Уж почти четверть века как.
бгг
Стадионы опустели ? Нет. Заполняются. Решили в позу встать и нагнуть систему ? Ну как, нагибается ? Грошь цена была бы такой системе, если бы ее можно было бы так нагнуть.
Фанатам нужно было головой думать, когда отключали камеры и жгли фаеры или махачь устраивали под ТВ трансляцию. На крайний случай включить голову и договориться. Но выбрали другой путь. Я уважаю фанатов за тот перформанс , которые они создавали, но в данном случае я не на их стороне. Нужно уметь признавать свои ошибки и уметь договариваться. Вставание в позу ни к чему не приведет.
И да, если бы захотели совсем движ похоронить, то и на кубок ввели бы фанайди. 2-3 года и все, канул бы в историю.