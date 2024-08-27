Общая посещаемость «Зенита» на «Газпром Арене» достигла 5 млн человек. Игра со «Спартаком» стала 150-й на стадионе для петербуржцев

«Зенит» сообщил, что провел 150-й официальный матч на «Газпром Арене».

«Игра против « » стала юбилейной для сине-бело-голубых на домашнем стадионе.

В общей сложности петербуржцы провели на «Газпром Арене» 150 официальных матчей, одержав 107 побед и забив 358 мячей.

Первая официальная игра на главном стадионе Петербурга была проведена 22 апреля 2017-го против екатеринбургского «Урала».

В 25 матчах трибуны « » собирали более 50 тысяч болельщиков. Средняя посещаемость стадиона на играх сине-бело-голубых – 33 622 зрителя.

Рекордная явка была зафиксирована 12 мая 2019 года: матч против , на который «Зенит» вышел в статусе чемпиона России, посетили 61 494 болельщика.

Примечательно, что именно юбилейная, 150-я игра, собравшая без малого 50 тысяч зрителей, установила внушительное статистическое достижение: общая посещаемость « » на «Газпром Арене» после встречи со «Спартаком» достигла невероятной отметки в 5 миллионов человек.

За почти семь с половиной лет на «Газпром Арене» сине-бело-голубые стали обладателями 13 трофеев: шести титулов чемпионов России, двух национальных Кубков и пяти Суперкубков России. Более того, четыре чемпионства и один Суперкубок были завоеваны непосредственно на газоне главного петербургского стадиона», – говорится в сообщении.