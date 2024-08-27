Общая посещаемость «Зенита» на «Газпром Арене» достигла 5 млн человек. Игра со «Спартаком» стала 150-й на стадионе для петербуржцев

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Футбол

«Зенит» сообщил, что провел 150-й официальный матч на «Газпром Арене».

«Игра против «Спартака» стала юбилейной для сине-бело-голубых на домашнем стадионе.

В общей сложности петербуржцы провели на «Газпром Арене» 150 официальных матчей, одержав 107 побед и забив 358 мячей. 

Первая официальная игра на главном стадионе Петербурга была проведена 22 апреля 2017-го против екатеринбургского «Урала». 

В 25 матчах трибуны «Газпром Арены» собирали более 50 тысяч болельщиков. Средняя посещаемость стадиона на играх сине-бело-голубых – 33 622 зрителя.

Рекордная явка была зафиксирована 12 мая 2019 года: матч против ЦСКА, на который «Зенит» вышел в статусе чемпиона России, посетили 61 494 болельщика.

Примечательно, что именно юбилейная, 150-я игра, собравшая без малого 50 тысяч зрителей, установила внушительное статистическое достижение: общая посещаемость «Зенита» на «Газпром Арене» после встречи со «Спартаком» достигла невероятной отметки в 5 миллионов человек.

За почти семь с половиной лет на «Газпром Арене» сине-бело-голубые стали обладателями 13 трофеев: шести титулов чемпионов России, двух национальных Кубков и пяти Суперкубков России. Более того, четыре чемпионства и один Суперкубок были завоеваны непосредственно на газоне главного петербургского стадиона», – говорится в сообщении.

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35 комментариев
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Ответ Директор ФК Свисток
Без фан-уйди было бы ещё больше
Гораздо больше - до этой фигни и до пандемии на зенит в среднем 47к человек ходило

И везде в рпл так. Спасибо фан уйди, только прибавила лига в посещаемости и сами себе проблемы придумали
+26
0
+26
Ответ Ванька-Манька
Комментарий удален модератором
Я с 2017 года брал самые дорогие абонементы, а теперь хожу только на кубковые игры без FAN ID. А большинство болельщиков Зенита вообще ни разу не были на Газпром-Арене, потому как проживают в других городах. И? Что вы хотите донести в вашем пассаже?
+31
-12
+19
Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Упоминая, что последний матч был 150-м и именно со Спартаком?!
+25
-6
+19
Без фан-уйди было бы ещё больше
+21
-3
+18
Ответ @rtrblk
А сама Арена строилась более 200 официальных матчей, тоже рекорд
Стадион Отверстие Арена строился всего на несколько месяцев меньше.
+17
-8
+9
Ответ pyritanza
Упоминая, что последний матч был 150-м и именно со Спартаком?!
Болельщик Спартака это такая помесь Шарикова и Бивиса с Баттхедом.
Давеча наткнулся на новость о подписании Зенитом новичка, так там казалось бы взрослые 50+летние кб пытались склонять фамилию аргентинца в меру своих недалёких умственных способностей.
Глядя на это, можно только процитировать их преданного болельщика Лаврова: ДБ!
+15
-7
+8
Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Ха-ха, из тех более 350 мячей что забил Зенит на Газпром арене, больше всего Спартак раздвигал булки перед Зенитом.
+12
-5
+7
Ответ Slavnov
Комментарий удален модератором
А куда ж Зенит без Спартака любимого?
Да и вся футбольная общественность любит наблюдать как Зенит любит Спартака.
Виртуозно и разнообразно.
Уж почти четверть века как.
бгг
+14
-7
+7
Ответ Spartakus1984
А большинство болельщиков Зенита вообще ни разу не были на Газпром-Арене, потому как проживают в других городах(c).Таких меньшенство.За зенит болеют в основном в Питере.
Ты ж этого не знаешь. С чего решил, что их прям "меньшинство"?
+8
-2
+6
Ответ Slavnov
Комментарий удален модератором
Как этот бессмысленный и далёкий от здравого смысла набор слов отвечает на мой вопрос?)
+9
-3
+6
Ответ Slavnov
Комментарий удален модератором
за 20 лет Зенит выиграл 10 чемпионств, Спартак за 20 лет выиграл только одно. Матчи против Краснодара в последние году куда важнее, Спартак просто не ровня Зениту, пора бы уже запомнить. Федун наигрался с игрушкой, Алекперов наиграется скоро и будет Спартак иметь бюджет Химок.
+8
-3
+5
Ответ mean machine/
Болельщик Спартака это такая помесь Шарикова и Бивиса с Баттхедом. Давеча наткнулся на новость о подписании Зенитом новичка, так там казалось бы взрослые 50+летние кб пытались склонять фамилию аргентинца в меру своих недалёких умственных способностей. Глядя на это, можно только процитировать их преданного болельщика Лаврова: ДБ!
да они совсем деградировали, видя сколько чемпионств подряд завоевывает Зенит, у них же только одно за двадцать лет))
+9
-4
+5
Стадион у Зенита конечно крутой за счет крыши и возможности проводить игры в непогоду. В остальном он похож на все остальные современные стадионы на которых я был. Единственный стадион который отличается от остальных по качеству это стадион Краснодара.
+6
-2
+4
Ответ reddman
за 20 лет Зенит выиграл 10 чемпионств, Спартак за 20 лет выиграл только одно. Матчи против Краснодара в последние году куда важнее, Спартак просто не ровня Зениту, пора бы уже запомнить. Федун наигрался с игрушкой, Алекперов наиграется скоро и будет Спартак иметь бюджет Химок.
Все верно. Тем более, что и болельщиков у них уже столько же сколько и у Химок.
+6
-3
+3
Ответ Slavnov
Комментарий удален модератором
Сезон 23/24. Посещаемость открывашки- игра с Зенитом -33852(рекорд) на втором месте игра с ЦСКА -25245. Вы даже на свое дерби с "принципиальным " соперником собираете на треть меньше, чем на игру с нами. А в целом, на вас ходят дома в три , в ТРИ раза меньше, чем на нас дома. И это "народная" команда, за которую болеют всей страной ? Во что вы превратились ? Без слез не взглянешь.
+3
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+3
Ответ Злодей Спб
Я с 2017 года брал самые дорогие абонементы, а теперь хожу только на кубковые игры без FAN ID. А большинство болельщиков Зенита вообще ни разу не были на Газпром-Арене, потому как проживают в других городах. И? Что вы хотите донести в вашем пассаже?
Ну ты сделал свой выбор. И?
Стадионы опустели ? Нет. Заполняются. Решили в позу встать и нагнуть систему ? Ну как, нагибается ? Грошь цена была бы такой системе, если бы ее можно было бы так нагнуть.
Фанатам нужно было головой думать, когда отключали камеры и жгли фаеры или махачь устраивали под ТВ трансляцию. На крайний случай включить голову и договориться. Но выбрали другой путь. Я уважаю фанатов за тот перформанс , которые они создавали, но в данном случае я не на их стороне. Нужно уметь признавать свои ошибки и уметь договариваться. Вставание в позу ни к чему не приведет.
И да, если бы захотели совсем движ похоронить, то и на кубок ввели бы фанайди. 2-3 года и все, канул бы в историю.
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Ну, этот вопрос не мне нужно задавать
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
А большинство болельщиков Зенита вообще ни разу не были на Газпром-Арене, потому как проживают в других городах(c).Таких меньшенство.За зенит болеют в основном в Питере.
Врёшь, я из Ярославля и болею за "Зенит" и ввиду моего графика работы, единственный раз, когда я попал на "Крестовский" это в 2022 году на Суперкубок России
+3
-2
+1
Крутой, результат.
+7
-6
+1
Ответ ZenitFan
Сезон 23/24. Посещаемость открывашки- игра с Зенитом -33852(рекорд) на втором месте игра с ЦСКА -25245. Вы даже на свое дерби с "принципиальным " соперником собираете на треть меньше, чем на игру с нами. А в целом, на вас ходят дома в три , в ТРИ раза меньше, чем на нас дома. И это "народная" команда, за которую болеют всей страной ? Во что вы превратились ? Без слез не взглянешь.
п030рище фанайдишное
0
0
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Ответ SGS55
И - что??? Где-то - 5млн., где-то - 25... На "Урал" ("Уралмаш") со дня открытия стадиона Центральный сходило 105 млн.... Ну,- и? Любую х . . нь за достижение выдать готовы... Болельщики (!) на стадион
...ходят не для вот этого.. И не для Миллера (надеюсь).
0
0
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Комментарий удален модератором
Ответ Господин Уэф
А куда ж Зенит без Спартака любимого? Да и вся футбольная общественность любит наблюдать как Зенит любит Спартака. Виртуозно и разнообразно. Уж почти четверть века как. бгг
Особенно в последней игре. Настолько отлюбили, что нв силу отскачилм. 🤣
+2
-2
0
Ответ pyritanza
Упоминая, что последний матч был 150-м и именно со Спартаком?!
Комментарий удален модератором
Ответ Злодей Спб
Я с 2017 года брал самые дорогие абонементы, а теперь хожу только на кубковые игры без FAN ID. А большинство болельщиков Зенита вообще ни разу не были на Газпром-Арене, потому как проживают в других городах. И? Что вы хотите донести в вашем пассаже?
Совершенно согласен. Раньше я по приезду в Россию старался попасть на футбол. Теперь я просто иду в театр или в джаз-клуб, на рок-концерт и т.п.. А на футбол я и в Испании, Германии, Италии, Франции или Португалии могу сходить. Там, где моего гражданского европейского паспорта вполне хватит - чтобы пройти регистрацию в аэропорту...
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Они и общую посещаемость считают?)))
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Балет и оркестр посчитали?
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То есть, 33 тысячи - средняя получается
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