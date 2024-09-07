Эдгар Севикян: «С детства была мечта сыграть за «Локо». О переходе долго не думал» 

Теги Локомотив премьер-лига Россия Эдгар Севикян Футбол

Эдгар Севикян высказался о своем переходе в «Локомотив».

Железнодорожники арендовали хавбека у «Ференцвароша» до конца сезона с опцией выкупа.

«Команда очень хорошо начала сезон, набрала ход. С самого детства была мечта, чтобы я сыграл за «Локомотив». О переходе долго не думал, это родной для меня клуб, который я люблю. Понимаю, что это лучший вариант для меня. Мы знакомы с Галактионовым еще с юношеских команд, хорошо друг друга знаем. Понимаю его стилистику работы.

Когда пошли первые разговоры о «Локомотиве», Тикнизян интересовался, насколько это правда или нет. Скоро начнем делить с ним раздевалку. Не передать эмоции, когда приезжаешь на стадион «Локомотива», испытываешь особые чувства. Очень рад вернуться домой», – сказал Севикян.

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21 комментарий
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Мечта Севикяна умело подстраивается под обстоятельства
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+13
Ответ matalslabii
С детства была мечта играть за Пари Нн С детства была мечта играть за Ференцварош С детства была мечта играть за …to be continued
Он воспитанник Локо. Логично ведь, что он хотел поиграть за основу родного клуба?
+14
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+11
Классно в Европу съездил.
+12
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Ответ ramoncarlos
Как и Пиняев, как и Салтыков, как и Батраков.
Батраков? Он все матчи без замен практически играет, носится на поле с первой до 90 минуты
+10
-2
+8
Ответ Вячеслав Припузов
Перешёл бы в Спартак сказал бы, что с детства мечтал за Спартак играть, чего уж там.... Видимо Севикян Станковича в Ференцваше не впечатлил, иначе бы к себе забрал, какая Европа....
Севикян воспитанник Локомотива, вполне себе нормальные слова для выпускника школы клуба
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Ответ Трент Резнор
Мечта Севикяна умело подстраивается под обстоятельства
Плывет туда где клюет
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Чё та всех армян тянет в Локомотив)
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Топовый чел
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с детства была мечта смыться из России, и даже вроде повезло, , но деньги решили всё.
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Ответ ramoncarlos
Возможно я не очень хорошо слежу за Локомотивом. Но мне кажется не хватает в команде пары таких игроков от которых соперники бы отлетали как от стенки.
От ньямси целая команда может отлететь
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Он даже в Венгрии ничего показать не смог, зачем его Локо взял🤷🏼‍♂️
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Ответ matalslabii
С детства была мечта играть за Пари Нн С детства была мечта играть за Ференцварош С детства была мечта играть за …to be continued
Ещё была мечта сыграть за Леванте...))
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Ответ ramoncarlos
Возможно я не очень хорошо слежу за Локомотивом. Но мне кажется не хватает в команде пары таких игроков от которых соперники бы отлетали как от стенки.
Ну если не следите, зачем пишите? Все таки уважающий себя пацан не должен лишнего говорить, даже если спроса нет. Батраков, например, изначально классическая восьмерка, бокс-ту-бокс. Он весь матч и вперед носится и сзади помогает. Учитывая, что ему всего 19, это мега круто. Пиняева да, на весь матч не хватает но это и не странно. Он постоянно совершает скоростные рывки, которых не делает никто, как в его команде, так и в команде соперника. Салтыков пока только на замены выходит. Отлетают от Ньямси, от Баринова, от Сулейманова. Тот же Сильянов и Ненахов неплохо стоят на ногах и где надо, жестко играют. А большего и не надо. Зачем нам 11 шкафов на поле? кто бегать и обыгрывать будет?
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