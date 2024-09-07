Эдгар Севикян: «С детства была мечта сыграть за «Локо». О переходе долго не думал» 

Эдгар Севикян высказался о своем переходе в «Локомотив».

Железнодорожники арендовали хавбека у «Ференцвароша» до конца сезона с опцией выкупа.

«Команда очень хорошо начала сезон, набрала ход. С самого детства была мечта, чтобы я сыграл за «Локомотив». О переходе долго не думал, это родной для меня клуб, который я люблю. Понимаю, что это лучший вариант для меня. Мы знакомы с Галактионовым еще с юношеских команд, хорошо друг друга знаем. Понимаю его стилистику работы.

Когда пошли первые разговоры о «Локомотиве», Тикнизян интересовался, насколько это правда или нет. Скоро начнем делить с ним раздевалку. Не передать эмоции, когда приезжаешь на стадион « », испытываешь особые чувства. Очень рад вернуться домой», – сказал .