Талалаев о «Балтике»: «Завтра встречаюсь с руководством клуба. Обсудим комплекс вопросов по поводу возможного долгосрочного сотрудничества»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Балтика Александр Грищенко Футбол

Андрей Талалаев высказался о возможном назначении в «Балтику».

«Да, завтра встречаюсь с руководством «Балтики». Обсудим комплекс вопросов по поводу возможного долгосрочного сотрудничества и того, что необходимо для достижения результата и планомерного развития клуба», – сказал российский тренер.

Предыдущим клубом 51-летнего специалиста были «Химки», которые Талалаев покинул после сезона-2023/24.

«Балтика» по итогам восьми туров Мелбет-Первой лиги занимает шестое место с 13 очками. На данный момент команду возглавляет Александр Грищенко.

18 комментариев
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Таллалаев и долгосрочное сотрудничество в одной статье. Сюр какой-то
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Выведет команду в РПЛ, а затем по старой схеме
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Где талалаев, а где долгосрочное сотрудничество
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Вы тренера нашего видели, долгосрочные юмористы? Ждём подписания Андрея Викторовича.
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сколько можно брать этого клоуна на работу тренером, ппц
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Ну вот, как бы и все ясно. Талалаев публично не чурается идти на «живое» место. Человека ещё не уволили, а он спокойно летит в Калининград обсуждать своё назначение.
Долгое время относился к нему с симпатией и удивлялся, почему никто не назначал его в своё время в клубы РПЛ. Все ФНЛ, да ФНЛ.
Теперь ясно. Вспомнить его высказывания на посту Химок и Ахмата, а теперь ещё это.
Руководству Балтики тоже привет! Молодцы, «красиво».
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Пойду свечку поставлю! я так надеялся именно на его приход!
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Как же мы без аналитики? Моменты Мора и бухой Шалимов по сравнению с Талалевым клоунада
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Эту сказку я слышал , когда он в Химки шел последний раз.тьфу.
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Опять наше спортивное телевидение понесло тяжелую, но кратковременную утрату
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Андрей, ты заработал уже по досрочным расторжениям до пенсии. В Калининграде вряд ли ты нужен.
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Челнок. Во многих местах появляется, но нигде не задерживается.
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Ответ Senchas
Долгосрочного - это полгода, год?
Дольше он не держится.
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Ответ mallowan
Выведет команду в РПЛ, а затем по старой схеме
Вот это нам этого будет достаточно. Главное чтобы вывел, если назначат конечно. Мало ли на встрече ему скажут - игроков мы тебе покупать не будем и он хлопнет дверью. )) Хоть напрямую, хоть через стыки. Тем более конкуренция плотная в этом сезоне, а состав у Балтики по меркам первой лиги уже имеется будь здоров. Ну может ещё пару человек до конца трансферного окна российского подпишут.
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