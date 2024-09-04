Талалаев о «Балтике»: «Завтра встречаюсь с руководством клуба. Обсудим комплекс вопросов по поводу возможного долгосрочного сотрудничества»

Андрей Талалаев высказался о возможном назначении в «Балтику».

«Да, завтра встречаюсь с руководством «Балтики». Обсудим комплекс вопросов по поводу возможного долгосрочного сотрудничества и того, что необходимо для достижения результата и планомерного развития клуба», – сказал российский тренер.

Предыдущим клубом 51-летнего специалиста были « », которые покинул после сезона-2023/24.

« » по итогам восьми туров Мелбет-Первой лиги занимает шестое место с 13 очками. На данный момент команду возглавляет Александр Грищенко.