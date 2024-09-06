«Балтика» подпишет с Талалаевым контракт на 3 года. Зарплата – 2 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

«Балтика» договорилась о назначении Андрея Талалаева.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, 51-летний специалист заключит трехлетний контракт, который будет продлен на год в случае выхода клуба в Мир .

В Мелбет Первой лиге будет получать по 2 млн рублей в месяц, при переходе в высшую лигу – по 3 млн. В пятницу утром тренер вылетает в Калининград.

5 сентября « » объявила о расторжении контракта с Александром Грищенко. Она идет на шестом месте после 8 туров.