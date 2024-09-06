«Балтика» подпишет с Талалаевым контракт на 3 года. Зарплата – 2 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Балтика деньги Футбол

«Балтика» договорилась о назначении Андрея Талалаева.

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, 51-летний специалист заключит трехлетний контракт, который будет продлен на год в случае выхода клуба в Мир РПЛ.

В Мелбет Первой лиге Талалаев будет получать по 2 млн рублей в месяц, при переходе в высшую лигу – по 3 млн. В пятницу утром тренер вылетает в Калининград.

5 сентября «Балтика» объявила о расторжении контракта с Александром Грищенко. Она идет на шестом месте после 8 туров.

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14 комментариев
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Подшабашит и обратно на основную работу , на матч тв)
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+18
Неустоичка... Скоро будет ждать 😂
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Ответ Юрий Кечко
Подшабашит и обратно на основную работу , на матч тв)
Справедливосии ради, как раз в нулевые в паре со Стогниенко он был прекрасен.
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Ответ Goldstream
Справедливосии ради, как раз в нулевые в паре со Стогниенко он был прекрасен.
Да. Удивительно даже, но тренер Талалаев гораздо лучше как эксперт и как комментатор, чем как тренер
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Такое ощущение, что при любом трансфере или назначении обе стороны не друг с другом договариваются сначала, а сперва звонят/пишут этому Карпову) иначе как это всё объяснить) 15 минут назад вышла только новость об увольнении предыдущего тренера, а он уже всё знает)
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Очередной физрук пристроен. Что с Юраном?
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Зачем подписывать на 3 года ,если он больше года никогда не задерживался )Что за бред
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Мне кажется в топ лигах не каждый так получает
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Бились-бились игроки за тренера, а его всё равно турнули(
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Клоунада продолжается:)
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У Талалаева процветает хороший бизнес.
В РПЛ Балтика выйдет в 2025г. 100%
Арсенал, Урал сейчас по игре середнячки. Талалаев подтянет игру.
Но потом ещё 3 года Балтика никак не протянет с одним тренером. У Талалаева в случае расторжения контракта неустойка 50 милл. Вот здесь самое интересное. В РПЛ уровень Талалаева не позволит надолго задержаться в чемпионате. И Балтика найдёт ему замену, но готова будет заплатить 50 милл Талалаеву, поскольку помог вывести команду в РПЛ,это будет бонусом в пожарном случае.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Такое ощущение, что при любом трансфере или назначении обе стороны не друг с другом договариваются сначала, а сперва звонят/пишут этому Карпову) иначе как это всё объяснить) 15 минут назад вышла только новость об увольнении предыдущего тренера, а он уже всё знает)
Новость об увольнении Грищенко из Балтики была опубликована в тг-канале клуба в 15:20.
Это просто Спортс решил не выкладывать новость сразу.
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