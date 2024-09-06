«Балтика» подпишет с Талалаевым контракт на 3 года. Зарплата – 2 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
«Балтика» договорилась о назначении Андрея Талалаева.
По сведениям инсайдера Ивана Карпова, 51-летний специалист заключит трехлетний контракт, который будет продлен на год в случае выхода клуба в Мир РПЛ.
В Мелбет Первой лиге Талалаев будет получать по 2 млн рублей в месяц, при переходе в высшую лигу – по 3 млн. В пятницу утром тренер вылетает в Калининград.
5 сентября «Балтика» объявила о расторжении контракта с Александром Грищенко. Она идет на шестом месте после 8 туров.
В РПЛ Балтика выйдет в 2025г. 100%
Арсенал, Урал сейчас по игре середнячки. Талалаев подтянет игру.
Но потом ещё 3 года Балтика никак не протянет с одним тренером. У Талалаева в случае расторжения контракта неустойка 50 милл. Вот здесь самое интересное. В РПЛ уровень Талалаева не позволит надолго задержаться в чемпионате. И Балтика найдёт ему замену, но готова будет заплатить 50 милл Талалаеву, поскольку помог вывести команду в РПЛ,это будет бонусом в пожарном случае.
Это просто Спортс решил не выкладывать новость сразу.