Талалаев получит 24 или 36 млн рублей в случае увольнения из «Балтики». Сумма зависит от лиги, в которой это произойдет (Иван Карпов)

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Балтика деньги Футбол

Стала известна сумма неустойки Андрея Талалаева в «Балтике».

По данным инсайдера Ивана Карпова, Талалаев получит 24 или 36 млн рублей в случае увольнения из калининградского клуба. Сумма зависит от лиги, в которой это произойдет.

Ранее сообщалось, что «Балтика» договорилась с Талалаевым о контракте по схеме «2+1» с зарплатой в 2 млн рублей в месяц, при переходе в высшую лигу – 3 млн.

Отмечается, что первый год в его договоре – защищенный. Если клуб инициирует расторжение, тренер получит зарплату за 12 месяцев. В Мелбет Первой лиге это будет 24 млн рублей, в Мир РПЛ – 36 млн.

В июне 51-летний специалист покинул «Химки». Подмосковный клуб расторг контракт с тренером и выплатит компенсацию в размере более 50 млн рублей.

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28 комментариев
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Выведет команду в РПЛ и вернётся в студию матч тв
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Просто неадекватные цифры, смотришь что происходит в стране и потом читаешь такую дичь и не понимаешь как такое возможно
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И какой срок за это?
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Ответ Джони Му
Просто неадекватные цифры, смотришь что происходит в стране и потом читаешь такую дичь и не понимаешь как такое возможно
Да там уверен половину а то и больше отстегнуть нужно кому следует. Это ж безнаказанный официальный вывод бабла из бюджета в карман
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Очень удобно) подписал на 3 года , уволили через 3 месяца бабки поднял , пошел дальше
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Laundry Talalaev
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Ответ Dinamik1
Он мошенник. А мошенник должен сидеть в тюрьме.
Причем тут он? Мошенники - это те, кто составляют такие контракты. А потом уже следствие должно разбираться, имеет место откат или нет. Но у нас в стране есть дела куда важнее. Ищутся каждую неделю люди кого признать иноагентами и нежелательными организациями.
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Талалай, Талалай сколько хочешь выбирай.
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Калининградские жуки посмотрели на химкинскую пилораму и решили что они тоже хотят такую, а Талалай уже проверенный вариант.
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Неуспел начать,а уже об отступных)))))
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Ответ Dinamik1
Он мошенник. А мошенник должен сидеть в тюрьме.
Он не мошенник, он инструмент у мошенников.Ну ему конечно переподает.
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Объективно Талалаев вывел Химки в РПЛ. При неадекватном руководстве, депутате кураторе, сыне хозяина в составе.
Вполне себе достижение, думаю многие более раскрученные специалисты этого бы не добились и цирк в Химках продолжился бы
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Он не тонет)
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Ответ Владимир Пушкарев
Очень удобно) подписал на 3 года , уволили через 3 месяца бабки поднял , пошел дальше
Да так оно и делается. Только отстегнуть нужно от этой суммы прилично
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такое ощущение,что Талалаева как дропа используют
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Ответ Владимир Пушкарев
Очень удобно) подписал на 3 года , уволили через 3 месяца бабки поднял , пошел дальше
Между поднял и пошел дальше не хватает «поделил»
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красава! просто интересно, а матч тв платит ему неустойку, когда его в клубы на работу забирают? )))
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Химки то уже успели расчитаться?
А то может так статься, что будет получать две компенсации и зарплату в условном Сочи)) Удобно че..
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Он мошенник. А мошенник должен сидеть в тюрьме.
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В банк положи и живи на проценты !
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Талалаев нашел свою нишу)
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Через 3 матча или на крайний случай - через 5 можно будет пробухивать получку)
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И чем не устраивал наш местный физрук?
Вполне себе нормально играли. Лучше бы в Химки Капленко и Лу́ну не отпускали, а не подбирали бы у них не нужного Талалаевв.
Вот, кстати, интересно, человек отовсюду уходил досрочно расторгнув контракты с выплаченной неустойкой. Так он сейчас должен ближайшие N- лет жить на неустойку, а работать за хлеб
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На Балтику хватит
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Человек взломал эту игру - уже не интересно, дайте ему новую
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У нас чемпионат в мае заканчивается, а не в декабре, поэтому 24, конечно
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Можно жить
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Главный разводила клубов в России 😁
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