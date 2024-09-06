Талалаев получит 24 или 36 млн рублей в случае увольнения из «Балтики». Сумма зависит от лиги, в которой это произойдет (Иван Карпов)
Стала известна сумма неустойки Андрея Талалаева в «Балтике».
По данным инсайдера Ивана Карпова, Талалаев получит 24 или 36 млн рублей в случае увольнения из калининградского клуба. Сумма зависит от лиги, в которой это произойдет.
Ранее сообщалось, что «Балтика» договорилась с Талалаевым о контракте по схеме «2+1» с зарплатой в 2 млн рублей в месяц, при переходе в высшую лигу – 3 млн.
Отмечается, что первый год в его договоре – защищенный. Если клуб инициирует расторжение, тренер получит зарплату за 12 месяцев. В Мелбет Первой лиге это будет 24 млн рублей, в Мир РПЛ – 36 млн.
В июне 51-летний специалист покинул «Химки». Подмосковный клуб расторг контракт с тренером и выплатит компенсацию в размере более 50 млн рублей.
Вполне себе достижение, думаю многие более раскрученные специалисты этого бы не добились и цирк в Химках продолжился бы
А то может так статься, что будет получать две компенсации и зарплату в условном Сочи)) Удобно че..
Вполне себе нормально играли. Лучше бы в Химки Капленко и Лу́ну не отпускали, а не подбирали бы у них не нужного Талалаевв.
Вот, кстати, интересно, человек отовсюду уходил досрочно расторгнув контракты с выплаченной неустойкой. Так он сейчас должен ближайшие N- лет жить на неустойку, а работать за хлеб