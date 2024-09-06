Талалаев получит 24 или 36 млн рублей в случае увольнения из «Балтики». Сумма зависит от лиги, в которой это произойдет (Иван Карпов)

Стала известна сумма неустойки Андрея Талалаева в «Балтике».

По данным инсайдера Ивана Карпова, Талалаев получит 24 или 36 млн рублей в случае увольнения из калининградского клуба. Сумма зависит от лиги, в которой это произойдет.

Ранее сообщалось, что « » договорилась с о контракте по схеме «2+1» с зарплатой в 2 млн рублей в месяц, при переходе в высшую лигу – 3 млн.

Отмечается, что первый год в его договоре – защищенный. Если клуб инициирует расторжение, тренер получит зарплату за 12 месяцев. В Мелбет Первой лиге это будет 24 млн рублей, в Мир – 36 млн.

В июне 51-летний специалист покинул « ». Подмосковный клуб расторг контракт с тренером и выплатит компенсацию в размере более 50 млн рублей.