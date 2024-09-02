Черчесову исполнился 61 год. «Спартак» поздравил тренера с днем рождения
Станислав Черчесов празднует день рождения.
Экс-главному тренеру сборной России, возглавляющему в данный момент национальную команду Казахстана, исполнился 61 год.
С днем рождения Черчесова поздравил «Спартак».
«Бывший вратарь «Спартака» с 200 матчами за клуб, дважды чемпион СССР и дважды чемпион России 🏆.
В 2007 году красно-белые завоевали под его руководством серебряные медали чемпионата России 🥈.
Поздравляем Станислава Саламовича с днем рождения, желаем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в тренерской карьере!» – говорится в сообщении московского клуба.