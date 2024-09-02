Черчесову исполнился 61 год. «Спартак» поздравил тренера с днем рождения

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Казахстана по футболу Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов празднует день рождения.

Экс-главному тренеру сборной России, возглавляющему в данный момент национальную команду Казахстана, исполнился 61 год. 

С днем рождения Черчесова поздравил «Спартак». 

«Бывший вратарь «Спартака» с 200 матчами за клуб, дважды чемпион СССР и дважды чемпион России 🏆.

В 2007 году красно-белые завоевали под его руководством серебряные медали чемпионата России 🥈.

Поздравляем Станислава Саламовича с днем рождения, желаем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в тренерской карьере!» – говорится в сообщении московского клуба. 

6 комментариев
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Не день рождения главного тренера, а новолетие полевого командира.
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Во-первых, я вас всех категорически приветствую, во-вторых - не день рождения, а дата появления на этом свете, а в-третьих - хочу пожелать всем, чтобы дата появления на том свете оказалась у каждого как можно дальше
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не день рождения, а новый срок контрольных игр
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Станислав Саламыч стал на год мудрее!
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с Днюхой вратарь!!!🥅
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Спасибо за ЧМ 2018!
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