Майка Ричардс: «Сказал агенту: «Пусти слух, что «Реал» хочет меня». Я не шучу – через два дня я подписал новый контракт с «Ман Сити»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити Майка Ричардс премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Майка Ричардс рассказал, как подписал контракт с «Ман Сити» через слух о «Реале».

«Я вел переговоры о новом контракте, только что дебютировал за сборную Англии. Говорилось, что мной интересуются «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Я сказал своему агенту: «Просто пусти небольшой слух, что «Реал» тоже хочет меня».

Я не шучу, через два дня я подписал [новый] контракт с «Манчестер Сити». Я не говорю, что это сработало, но…» – сказал бывший защитник «горожан» Майка Ричардс в подкасте The Rest is Football.

Ричардс провел 246 матчей за «Манчестер Сити».

4 комментария
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Также и кашшаи пустил слух, что Роналду футболист, в итоге Ювентус, Мю, Аль Наср и 8 тренеров окуели))))
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Это одна из самых главных агентских задач. Не думаю что агент не сделал этого без подсказки
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Кто-нибудь киньте ссылку Джикии , рабочий вариант
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Ответ lovec23
Кто-нибудь киньте ссылку Джикии , рабочий вариант
Его агент пока занят другим клиентом: пускает слухи что Миранчуком интересуются Аякс и Фейенорд)
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