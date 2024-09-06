Майка Ричардс: «Сказал агенту: «Пусти слух, что «Реал» хочет меня». Я не шучу – через два дня я подписал новый контракт с «Ман Сити»
Майка Ричардс рассказал, как подписал контракт с «Ман Сити» через слух о «Реале».
«Я вел переговоры о новом контракте, только что дебютировал за сборную Англии. Говорилось, что мной интересуются «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Я сказал своему агенту: «Просто пусти небольшой слух, что «Реал» тоже хочет меня».
Я не шучу, через два дня я подписал [новый] контракт с «Манчестер Сити». Я не говорю, что это сработало, но…» – сказал бывший защитник «горожан» Майка Ричардс в подкасте The Rest is Football.
Ричардс провел 246 матчей за «Манчестер Сити».