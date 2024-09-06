«Фейеноорд» интересуется Антоном Миранчуком («СЭ»)

Еще один нидерландский топ-клуб проявил интерес к Антону Миранчуку.

Заинтересованность в российском футболисте проявляет « », сообщил «Спорт-Экспресс».

Ранее появились сведения о том, что 28-летний полузащитник интересен «Аяксу».

находится в статусе свободного агента после завершения договора с « ».

В прошлом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Мир .