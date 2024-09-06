«Фейеноорд» интересуется Антоном Миранчуком («СЭ»)

Теги Локомотив высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Миранчук Футбол

Еще один нидерландский топ-клуб проявил интерес к Антону Миранчуку.

Заинтересованность в российском футболисте проявляет «Фейеноорд», сообщил «Спорт-Экспресс».

Ранее появились сведения о том, что 28-летний полузащитник интересен «Аяксу».

Антон Миранчук находится в статусе свободного агента после завершения договора с «Локомотивом».

В прошлом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Мир РПЛ.

19 комментариев
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Это все здорово, если не выдумки его гопника-агента, что тоже вполне вероятно. Где раньше-то были голландские клубы?
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Ответ окечуква
Это все здорово, если не выдумки его гопника-агента, что тоже вполне вероятно. Где раньше-то были голландские клубы?
В европе окно закрылось. Соответственно те, кто не все позиции закрыли, решили пошуршать в поисках свободных агентов для ротации.
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Через неделю. Фейеноорд отказался от подписания Миранчука, узнав требования по зарплате и агентским.
А без шуток - было бы здорово.
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Ответ окечуква
Это все здорово, если не выдумки его гопника-агента, что тоже вполне вероятно. Где раньше-то были голландские клубы?
Сначала был Аякс, там опровергли.
Теперь Фейеноорд. Всю лигу переьирать будут ради таких постов?))
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Ответ Amalfitano
Все эти "варианты" Миранчука в Эре это для перепродажи в РПЛ или для того чтобы побудить клубы РПЛ быстрее подписать своьодного агента. Агентские игры.
Кому и зачем в РПЛ нужно будет ПОКУПАТЬ Миранчука, если его даже свободным агентом никто не взял?
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А Аякс уже не интересуется Антоном ? Антон из-за своего агента сидит уже сколько месяцев без клуба. Интерес сразу пропадает, когда Шпинёв озвучивает свои финансовые хотелки.
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"Утка" в вероятностью больше 90%, по-моему

Как закрылось окно в Европе и стало все ближе к закрытию в России - так стали появляться всевозможные слухи о пристройке подопечных Шпинева, причем уже с комментариями клубов что "че? вообще не в курсе"
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Ответ окечуква
Это все здорово, если не выдумки его гопника-агента, что тоже вполне вероятно. Где раньше-то были голландские клубы?
Свободных агентов можно подписывать в любое время.
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Ответ Михаил Блинов
Свободных агентов можно подписывать в любое время.
Вот только в еврокубки не заявить, а именно рад них Антон вроде как уходил.
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Чемпионат Нидерландов - отличный вариант для Ан. Миранчука.👍
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Ждёт интереса со стороны Реала и можно подписывать контракт с Химками.
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Фейноорд только Ин Бома на эту позицию купил.
плюс не стоит забывать, что российские футболисты очень требовательные по зарплате и, как известно, Миранчук хочет не меньше 1.8, а в Фейноорде столько ему платить никто не станет.
ввиду чего, вывод очевиден - утка и вброс от агента, чтобы какой-то клуб поторопить для подписания.
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В итоге перейдет в какой-нибудь Виллем 2)
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Если не утка, то зарплату тысяч 500, после вычета налогов, предложат
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зэпэха тоши для страны тюльпанов неРеальная
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Однозначно надо принимать, даже если финансово придется снизить аппетиты
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По шпиневу полностью согласен.
В Европе кажется ТО закрылось уже, можно подписывать только свободных агентов
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Все эти "варианты" Миранчука в Эре это для перепродажи в РПЛ или для того чтобы побудить клубы РПЛ быстрее подписать своьодного агента. Агентские игры.
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Ответ Михаил Блинов
Свободных агентов можно подписывать в любое время.
Подписывать можно и любых игроков в любое время.
Заявить (зарегистрировать) же свободных агентов можно не в любое, а в Х дней по окончанию трансферного окна.
В РФС это 14 дней, в Европе обычно 10-14 дней.
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