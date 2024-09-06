«Фейеноорд» интересуется Антоном Миранчуком («СЭ»)
Еще один нидерландский топ-клуб проявил интерес к Антону Миранчуку.
Заинтересованность в российском футболисте проявляет «Фейеноорд», сообщил «Спорт-Экспресс».
Ранее появились сведения о том, что 28-летний полузащитник интересен «Аяксу».
Антон Миранчук находится в статусе свободного агента после завершения договора с «Локомотивом».
В прошлом сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Мир РПЛ.
А без шуток - было бы здорово.
Теперь Фейеноорд. Всю лигу переьирать будут ради таких постов?))
Как закрылось окно в Европе и стало все ближе к закрытию в России - так стали появляться всевозможные слухи о пристройке подопечных Шпинева, причем уже с комментариями клубов что "че? вообще не в курсе"
плюс не стоит забывать, что российские футболисты очень требовательные по зарплате и, как известно, Миранчук хочет не меньше 1.8, а в Фейноорде столько ему платить никто не станет.
ввиду чего, вывод очевиден - утка и вброс от агента, чтобы какой-то клуб поторопить для подписания.
В Европе кажется ТО закрылось уже, можно подписывать только свободных агентов
Заявить (зарегистрировать) же свободных агентов можно не в любое, а в Х дней по окончанию трансферного окна.
В РФС это 14 дней, в Европе обычно 10-14 дней.