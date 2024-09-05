Антон Миранчук интересен «Аяксу». Клуб не смущает гражданство хавбека («СЭ»)
В «Аяксе» прокомментировали информацию о возможном переходе Антона Миранчука.
По информации «Спорт-Экспресса», клуб из Амстердама проявляет интерес к полузащитнику. Утверждается, что «Аякс» не смущает гражданство футболиста.
«Не будем комментировать информацию, связанную с «Аяксом», – сообщили в пресс-службе клуба.
Миранчук находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Локомотивом». Его статистика доступна здесь.
«НЕ БУДЕМ КОММЕНТИРОВАТЬ информацию, связанную с «Аяксом»,- сообщили в пресс-службе клуба.
Автор - Анна Сунцова.
Хочется спросить, все ли у Вас в порядке с кукухой, госпожа Сунцова?
А чем заработал Антон интерес Аякса?..
Ну а чего - Миранчук же молодой и перспективный)))
И подумаешь, что до этого Сперцяна зачехлили)))
Што? А что они будут комментировать?
Во-вторых, я не подписывался ни на какие "другие обязанности". В том числе на то, чтобы поддерживать менеджмент государства в его безумствах.
да вам даже тут, на сугубо спортивном сайте, об этом напоминают
бгг
если я что-то должен государству, значит к власти пробрались аферисты, а попросту - преступники
бгг
" Антон Миранчук интересен Манчестер Юнайтед", ну, с временным лагом, естественно.