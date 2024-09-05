Антон Миранчук интересен «Аяксу». Клуб не смущает гражданство хавбека («СЭ»)

В «Аяксе» прокомментировали информацию о возможном переходе Антона Миранчука.

По информации «Спорт-Экспресса», клуб из Амстердама проявляет интерес к полузащитнику. Утверждается, что «Аякс» не смущает гражданство футболиста.

«Не будем комментировать информацию, связанную с «Аяксом», – сообщили в пресс-службе клуба.

Миранчук находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Локомотивом». Его статистика доступна здесь.