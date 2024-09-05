Антон Миранчук интересен «Аяксу». Клуб не смущает гражданство хавбека («СЭ»)

Теги Локомотив высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Миранчук Спорт-Экспресс Футбол

В «Аяксе» прокомментировали информацию о возможном переходе Антона Миранчука.

По информации «Спорт-Экспресса», клуб из Амстердама проявляет интерес к полузащитнику. Утверждается, что «Аякс» не смущает гражданство футболиста.

«Не будем комментировать информацию, связанную с «Аяксом», – сообщили в пресс-службе клуба.

Миранчук находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Локомотивом». Его статистика доступна здесь.

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44 комментария
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Сказки агента Шпинева ? Что бы его кто-то взял?)
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Ответ _qwert1x_
Гражданство не смущает, а возраст ?
Аякс когда-то 32-летнего Булыкина купил.
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Гражданство не смущает, а возраст ?
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В «Аяксе» ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ информацию о возможном переходе Антона Миранчука.
«НЕ БУДЕМ КОММЕНТИРОВАТЬ информацию, связанную с «Аяксом»,- сообщили в пресс-службе клуба.
Автор - Анна Сунцова.

Хочется спросить, все ли у Вас в порядке с кукухой, госпожа Сунцова?
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Если вы навыдумывали себе врагов по всему миру, нормальные люди не должны потакать вам в этих фантазиях.
+17
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Ответ Ростовский
Навыдумывали? Эти страны напрямую ведут вражескую политику против нашей страны. Очнитесь.
У меня ни единого врага за границами РФ нет. Подозреваю, у Миранчуков тоже.
+14
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Ответ Иван Балашов
Аякс когда-то 32-летнего Булыкина купил.
Булыкин для этого бомбардирил в другом нидерландском клубе с юридическим названием. А этот что?
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+10
Ответ ika17.17@mail.ru
Сказки агента Шпинева ? Что бы его кто-то взял?)
НАБИВАЕТ ЦЕНУ ДЛЯ ДИНАМЫ НА ИГРОКА
+10
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+9
Ответ Ростовский
Ага, когда удобно, то отделять себя от страны и наоборот примазываться к стране, когда выгодно.
Предпочитаю держать с государством дистанцию и сохранять с ним лишь товарно-денежные отношения, не более. Я ему - налоги, оно мне - услуги. Примазываться не хочу, противно.
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+5
При должном подходе Антон не затеряется в таком АЯКСе
+5
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+4
Было бы здорово
+4
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Алексею перди МЛС, а Антону с куда меньшими заслугами Аякс?) Понятно, что Алексей уехал на зп, которую даже Зенит бы не дал, но все равно забавно. Но больше похоже на вброс
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Ответ Очки Дани Алвеса
Булыкин для этого бомбардирил в другом нидерландском клубе с юридическим названием. А этот что?
А этот бесплатный
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Ответ hypnotoad94
Алексею перди МЛС, а Антону с куда меньшими заслугами Аякс?) Понятно, что Алексей уехал на зп, которую даже Зенит бы не дал, но все равно забавно. Но больше похоже на вброс
Алексей пахал и заработал такой чек в день з/п
А чем заработал Антон интерес Аякса?..
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Ответ Иван Балашов
Предпочитаю держать с государством дистанцию и сохранять с ним лишь товарно-денежные отношения, не более. Я ему - налоги, оно мне - услуги. Примазываться не хочу, противно.
У тебя, как у гражданина есть и другие обязанности, помимо налогов. Не продаваться врагам в том числе.
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Ответ Всё знаю
Сильно))))) Ну а чего - Миранчук же молодой и перспективный))) И подумаешь, что до этого Сперцяна зачехлили)))
Миранчук бесплатный. А за Сперцяна Краснодар явно кучу денег затребовал.
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Ответ Счастье жить
все правильно, государство мне должно по определению если я что-то должен государству, значит к власти пробрались аферисты, а попросту - преступники бгг
Когда я успел что-то задолжать какой-либо организации, кроме честной оплаты её товаров/услуг, которыми я пользуюсь?
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Сильно)))))
Ну а чего - Миранчук же молодой и перспективный)))
И подумаешь, что до этого Сперцяна зачехлили)))
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"Не будем комментировать информацию, связанную с Аяксом" - заявили в пресс-службе клуба.
Што? А что они будут комментировать?
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🦆
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Ответ Ростовский
У тебя, как у гражданина есть и другие обязанности, помимо налогов. Не продаваться врагам в том числе.
Во-первых, как я уже писал, никаких врагов за границами РФ у меня нет.

Во-вторых, я не подписывался ни на какие "другие обязанности". В том числе на то, чтобы поддерживать менеджмент государства в его безумствах.
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Ответ Иван Балашов
Когда я успел что-то задолжать какой-либо организации, кроме честной оплаты её товаров/услуг, которыми я пользуюсь?
это совковая традиция - родился в самой скрепной стране - должен ей уже по факту рождения на этой территории

да вам даже тут, на сугубо спортивном сайте, об этом напоминают

бгг
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Ответ Иван Балашов
Предпочитаю держать с государством дистанцию и сохранять с ним лишь товарно-денежные отношения, не более. Я ему - налоги, оно мне - услуги. Примазываться не хочу, противно.
все правильно, государство мне должно по определению

если я что-то должен государству, значит к власти пробрались аферисты, а попросту - преступники

бгг
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0
Ответ Счастье жить
это совковая традиция - родился в самой скрепной стране - должен ей уже по факту рождения на этой территории да вам даже тут, на сугубо спортивном сайте, об этом напоминают бгг
А, пардон. Не распознал иронии в первом комментарии) Даже бгг не сразу помогло)
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Ответ Иван Балашов
Во-первых, как я уже писал, никаких врагов за границами РФ у меня нет. Во-вторых, я не подписывался ни на какие "другие обязанности". В том числе на то, чтобы поддерживать менеджмент государства в его безумствах.
Какая разница, что там лично у тебя? Важнее что у страны. И ты как гражданин должен подчиняться.
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Ответ Evgen947
При должном подходе Антон не затеряется в таком АЯКСе
Данная новость практически тождествена вот такой:
" Антон Миранчук интересен Манчестер Юнайтед", ну, с временным лагом, естественно.
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Ответ Джиза
"Не будем комментировать информацию, связанную с Аяксом" - заявили в пресс-службе клуба. Што? А что они будут комментировать?
в нормальных клубах никогда не комментируют слухи по игрокам
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Опять агент накидывает. Зачем Аяксу этот пенсионер? Ждем Антона в Химках!
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Только Миранчук промолчал про Аякс и переход, хотя , ожидаема фраза, что если переходить то только в реал или барселону, или...Атланту, в крайнем случае.
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Агенту надо было сразу МанСити писать, чего мелочиться и что зп предлагают 7 лямов
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