Пирс Морган про 900 голов Роналду: «Величайший в истории 🐐»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Лига наций УЕФА Пирс Морган Футбол

Пирс Морган прокомментировал рекорд Криштиану Роналду.

Нападающий сборной Португалии забил мяч в матче Лиги наций против команды Хорватии (2:1).

Этот гол для 39-летнего футболиста стал 900-м в профессиональной карьере.

В составе национальной команды Криштиану Роналду отметился 131 голом. За клубы он забил 769 мячей.

«900 голов для Криштиану. Величайший в истории 🐐», – написал журналист Пирс Морган.

900 голов Роналду: когда начал забивать, кто больше всех страдал? И на сколько меньше у Месси

30 комментариев
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У этого Моргана язык о булки португальца не стерся? Или он на зарплате у Роналду сидит?
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Ответ el ruso guapo
Стать лучшим нападающим мю и забить почти 20 в чемпионате при такой игре, а ещё и в лч важные мячи, когда он вытаскивал команду дальше - ты про этот песок?
Ой , а когда месси лучший по всем метрикам, но вылетает в лч от условной Баварии ( одной из лучших команд мира ) то виноват Месси
Или это другое ?

Ну либо ты и фанаты фрукта балаболы)) выбирай
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Ответ el ruso guapo
Жаль, что возвращение Роналду пришлось на такого тренера, как Тен Хааг. Щас бы пылил в апл ещё и радовал всех.
Вообще его возвращение пришлось на Сульшера который занял 2 место и когда приходил Роналду Мю был вверху таблицы, а после мы помним увольнение Сульшера и 6 место с 59 очками ))) Тен Хаг это тренер с яйцами ему хватило смелости отправить баласта в пустыню, где даже там он пришел в команду которая шла первая и вдруг она стала вторая, ну что ты будешь делать опять все виноваты вокруг, тренеры, партнёры, массажёры и бассейн ))) и напомним у Тен Хага 2 титула с Мю у Роналду 0 в пустыне в слабейшей 60 лиге мира)))
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Ответ Moscwow
Это как Агуэро, Ди Мария, Неймар, Де Пауль на зарплате у Месси и готовы лизать по команде
Не знаешь как аргументировать, то сразу стрелки переводи)) Работает как часы. Только вот Месси очень помог выиграть сборной титулы) А что Роналду сделал для Моргана…
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Величайший в истории козёл?
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Ребят только факты ))) Самая крупная победа Португалии в 21 веке 10-0 без Роналду, финал евро 2016 выигран без Роналду, с ним его поиграли в 2004 ! Самая крупная победа в плей офф Чм 6-1 тоже без Роналду когда его усадили на лавку, в плей офф всех Чм у него 0 голов 0 ассистов и 0 медалей Чм и это все факты, зачем он нужен Португалии набивать статистику на Люксембургах,Эстониях, Фарерах ?)))) если они эти Люксембурги без него громят 10-0 , а с ним максимум 6-0 , если во всех действительно важных матчах он обсирается 20 лет уже )))
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Ему платят?)
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🤣🤣Пирс вылез из норы как и все Роналдуфилы сегодня ночью
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Роналду : «Победа сборной Португалии на Евро-2016 намного выше чем победа Аргентины на чемпионате мира в Катаре ЧМ-2022»
P. S. Интересно он сам на это верит ?
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Ответ el ruso guapo
Жаль, что возвращение Роналду пришлось на такого тренера, как Тен Хааг. Щас бы пылил в апл ещё и радовал всех.
Вот именно что "пылил бы", сыпящимся из себя любимого песком
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Сколько ему Рон личку положил?
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Ответ Артем Головачев
Ему платят?)
Нет, он похоже идейный.
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Ответ Vatikan
Рон велик!
Самокат
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Ответ el ruso guapo
Жаль, что возвращение Роналду пришлось на такого тренера, как Тен Хааг. Щас бы пылил в апл ещё и радовал всех.
Надеюсь что это сарказм?
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Ответ Moscwow
Инфантино* очень помог выиграть сборной титулы. Бить пенки в каждом матче мог любой
Так Роналду и забил больше всех пенальти в истории футбола и сколько из них после левейших нырков главный дельфин в мировом футболе всегда падал от дуновения ветра ю,прям как девочка , если бы не пенальти мы о нём и не услышали ))) так и если в штрафной нарушение то это пенальти выучи правила сынок )) а вот годы из офсайдов можно забивать только в кубках кашшаи и ты же молишься на эти кубки кашшаи и про инфантино в этому случае по чему не пишешь ?))
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Ответ Moscwow
Это как Агуэро, Ди Мария, Неймар, Де Пауль на зарплате у Месси и готовы лизать по команде
Соотечественники, футболисты против журналиста брита ну ну
Сравнение конечно не твое
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Ответ Фанат Доры Дуры
Не знаешь как аргументировать, то сразу стрелки переводи)) Работает как часы. Только вот Месси очень помог выиграть сборной титулы) А что Роналду сделал для Моргана…
Интервью дал, на котором Морган прекрасно хайпанул и заработал
Или это другое?
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Величайший в истории козёл? На смайлике вроде козёл.
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Все правильно, денюжка сама себе не капнет!
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Величайший в истории козёл? Не грубовато ли?
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"Ужас. Сколько можно лизать? У него язык загорелся" (с).
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Величайший в истории баран? Козёл? Я не понимаю что имел ввиду пирс этим смайлом))
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Величие не голами измеряется. Что Бицан и Али Даеи величайшие?
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100% величайший, но сразу после Месси
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