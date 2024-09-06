Пирс Морган про 900 голов Роналду: «Величайший в истории 🐐»

Пирс Морган прокомментировал рекорд Криштиану Роналду.

Нападающий забил мяч в матче Лиги наций против команды Хорватии (2:1).

Этот гол для 39-летнего футболиста стал 900-м в профессиональной карьере.

В составе национальной команды отметился 131 голом. За клубы он забил 769 мячей.

«900 голов для Криштиану. Величайший в истории 🐐», – написал журналист .

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