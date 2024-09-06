Пирс Морган про 900 голов Роналду: «Величайший в истории 🐐»
Пирс Морган прокомментировал рекорд Криштиану Роналду.
Нападающий сборной Португалии забил мяч в матче Лиги наций против команды Хорватии (2:1).
Этот гол для 39-летнего футболиста стал 900-м в профессиональной карьере.
В составе национальной команды Криштиану Роналду отметился 131 голом. За клубы он забил 769 мячей.
«900 голов для Криштиану. Величайший в истории 🐐», – написал журналист Пирс Морган.
900 голов Роналду: когда начал забивать, кто больше всех страдал? И на сколько меньше у Месси
Или это другое ?
Ну либо ты и фанаты фрукта балаболы)) выбирай
P. S. Интересно он сам на это верит ?
Сравнение конечно не твое
Или это другое?