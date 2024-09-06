Де ла Фуэнте о неназначенном пенальти в матче с Сербией: «Это могло изменить результат. Хоселу тоже считает, что 11-метровый был»
Луис де ла Фуэнте считает, что в матче с Сербией (0:0) нужно было назначить пенальти.
– По-вашему, был ли пенальти в эпизоде с Хоселу?
– На поле казалось, что был, и я попросил, чтобы ВАР проверил этот эпизод. Хоселу тоже считает, что это 11-метровый. Его назначение могло изменить результат, – сказал главный тренер сборной Испании после матча 1-го тура Лиги наций.
Игру обслуживал арбитр Сердар Гезюбююк.