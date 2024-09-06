Де ла Фуэнте про 0:0 с Сербией: «Испании не хватало свежести и ритма – это нормально, когда сезон только начинается. Через 4-5 матчей игроки будут лучше»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о ничьей с Сербией.

Матч первого тура группового этапа наций завершился со счетом 0:0.

– У игроков не было предсезонной подготовки. Как вы думаете, это заметно?

– Нам не хватало свежести и игрового ритма, и это нормально, когда сезон только начинается. Этот матч – почти предсезонный. Через четыре-пять игр игроки будут играть лучше.

Кроме того, у нас был энергичный соперник, который очень хорошо оборонялся, – сказал де ла .