Де ла Фуэнте про 0:0 с Сербией: «Испании не хватало свежести и ритма – это нормально, когда сезон только начинается. Через 4-5 матчей игроки будут лучше»
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о ничьей с Сербией.
Матч первого тура группового этапа Лиги наций завершился со счетом 0:0.
– У игроков не было предсезонной подготовки. Как вы думаете, это заметно?
– Нам не хватало свежести и игрового ритма, и это нормально, когда сезон только начинается. Этот матч – почти предсезонный. Через четыре-пять игр игроки будут играть лучше.
Кроме того, у нас был энергичный соперник, который очень хорошо оборонялся, – сказал де ла Фуэнте.