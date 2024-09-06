Роберто Мартинес о Португалии и 2:1 с Хорватией: «Сыграли блестяще. Классно распоряжались мячом, создали больше моментов» 

Роберто Мартинес оценил победу сборной Португалии над Хорватией (2:1) в Лиге наций.

«Очень зрелищный матч. Хорваты, которые семь лет играли в четыре защитника, сегодня сыграли в пять.

В первом тайме мы смотрелись хорошо, но после гола хорваты перехватили инициативу, и во втором тайме нам пришлось продемонстрировать другую сторону своей игры.

Мы сыграли блестяще. Классно распоряжались мячом, забили два гола, создали больше моментов», – сказал главный тренер сборной .