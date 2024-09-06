Роберто Мартинес о Португалии и 2:1 с Хорватией: «Сыграли блестяще. Классно распоряжались мячом, создали больше моментов» 

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Хорватии по футболу Роберто Мартинес Лига наций УЕФА Футбол

Роберто Мартинес оценил победу сборной Португалии над Хорватией (2:1) в Лиге наций.

«Очень зрелищный матч. Хорваты, которые семь лет играли в четыре защитника, сегодня сыграли в пять. 

В первом тайме мы смотрелись хорошо, но после гола хорваты перехватили инициативу, и во втором тайме нам пришлось продемонстрировать другую сторону своей игры. 

Мы сыграли блестяще. Классно распоряжались мячом, забили два гола, создали больше моментов», – сказал главный тренер сборной Португалии.

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