Роберто Мартинес: «900-й гол Роналду – исторический момент. Криштиану предан сборной и помогает молодежи»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Пепе Сборная Хорватии по футболу Роберто Мартинес Лига наций УЕФА Футбол

Роберто Мартинес назвал 900-й гол в карьере Криштиану Роналду важным событием.

«Это исторический момент. 900 голов – это невероятно. И это правда, что он забил 900-й гол, выступая за сборную, потому что он ей предан, он помогает молодым футболистам в раздевалке.

Думаю, фанаты оценили. И забить 900-й гол в день чествования Пепе – это еще более особенное событие», – сказал главный тренер сборной Португалии в эфире Sport TV.

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15 комментариев
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Роналду продолжает радовать футбольных болельщиков и преданных хейтеров))
Многие закончили, а у португальца есть еще порох :)
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Ответ Юрий Кечко
Прости Роберто , но победа Сан-Марино затмила это историческое событие)))
На самом деле это реально невероятное достижение. Это первая победа в официалке у них? Всегда было жаль этих ребят. Постоянно их зовут в отборы и они там получают по 6,8,10+ голов. И тут наконец победа. Вся страна небось ликует)
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Ответ Direct free kick
Комментарий удален модератором
Это вам не Панама)
+3
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Прости Роберто , но победа Сан-Марино затмила это историческое событие)))
+3
-3
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Лучший игрок XXI века
+2
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Ответ ten Hag
Роналду продолжает радовать футбольных болельщиков и преданных хейтеров)) Многие закончили, а у португальца есть еще порох :)
Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Эх, Эрик, жаль, что ты подвёл Роналду.
Сам в шоке как это произошло
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