Роберто Мартинес: «900-й гол Роналду – исторический момент. Криштиану предан сборной и помогает молодежи»
Роберто Мартинес назвал 900-й гол в карьере Криштиану Роналду важным событием.
«Это исторический момент. 900 голов – это невероятно. И это правда, что он забил 900-й гол, выступая за сборную, потому что он ей предан, он помогает молодым футболистам в раздевалке.
Думаю, фанаты оценили. И забить 900-й гол в день чествования Пепе – это еще более особенное событие», – сказал главный тренер сборной Португалии в эфире Sport TV.
Многие закончили, а у португальца есть еще порох :)