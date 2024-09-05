«Спартак» поборется с «Краснодаром» за Даку. «Быки» предложат «Рубину» 10 млн евро (Иван Карпов)

Мирлинд Даку привлек внимание «Спартака».

По данным инсайдера Ивана Карпова, после неудачной попытки купить Джона Кордобу у « » красно-белые переключились на форварда « » и сборной Албании. В то же время московская команда изучает зарубежных футболистов.

«Краснодар» тоже продолжает бороться за и собирается предложить 10 мнл евро, хотя казанцы уже дали понять, что не собираются отпускать нападающего.

В этом сезоне Мирлинд забил 5 голов в 7 матчах Мир – больше только у Максима Глушенкова из «Зенита». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.