«Спартак» поборется с «Краснодаром» за Даку. «Быки» предложат «Рубину» 10 млн евро (Иван Карпов)
Мирлинд Даку привлек внимание «Спартака».
По данным инсайдера Ивана Карпова, после неудачной попытки купить Джона Кордобу у «Краснодара» красно-белые переключились на форварда «Рубина» и сборной Албании. В то же время московская команда изучает зарубежных футболистов.
«Краснодар» тоже продолжает бороться за Даку и собирается предложить 10 мнл евро, хотя казанцы уже дали понять, что не собираются отпускать нападающего.
В этом сезоне Мирлинд забил 5 голов в 7 матчах Мир РПЛ – больше только у Максима Глушенкова из «Зенита». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
и круг замкнется