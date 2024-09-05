«Спартак» поборется с «Краснодаром» за Даку. «Быки» предложат «Рубину» 10 млн евро (Иван Карпов)

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар деньги Мирлинд Даку Футбол

Мирлинд Даку привлек внимание «Спартака».

По данным инсайдера Ивана Карпова, после неудачной попытки купить Джона Кордобу у «Краснодара» красно-белые переключились на форварда «Рубина» и сборной Албании. В то же время московская команда изучает зарубежных футболистов.

«Краснодар» тоже продолжает бороться за Даку и собирается предложить 10 мнл евро, хотя казанцы уже дали понять, что не собираются отпускать нападающего.

В этом сезоне Мирлинд забил 5 голов в 7 матчах Мир РПЛ – больше только у Максима Глушенкова из «Зенита». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рубин поборется со Спартаком за Кордобу
и круг замкнется
+43
-2
+41
Если подписаться на Ивана Карпова, Спортс не нужен.
+17
-1
+16
Ответ Андрей Миронов
Комментарий удален модератором
Даку? А как его примет главный тренер? И Бабич? По-моему это лажа какаято
+12
-3
+9
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Если Спартак и Краснодар вступят в борьбу за одного и того же игрока, то возможностей больше у Краснодара.. Галицкий упрëтся, и денег у него больше на покупки.
Спартак тратит больше Краснодара, а не наоборот
+9
-1
+8
А что Рубин будет делать без Даку ??!
+5
0
+5
Вместе с контрактом Даку надо заявление на увольнение от Амарала, интерес к Кордобе, Даку и другим иностранцам играющим в РПЛ показывает о полной импотенции на зарубежном рынке
+3
0
+3
Ответ Андрей Миронов
Комментарий удален модератором
А при чем тут это? Тут особо ретивые крикуны про "братушек" орали, что после ЧЕ Даку лучше не возвращаться в Казань. Мол рубиновые сербы забьют его и не простят. Ну и что? Вроде не убили,нет? Даку - хороший нап, лучше Соболя и не хуже Кордобы по игре. И уж во всяком случае, не крыса и не рвач.
+4
-2
+2
Ответ IlyaGrain
А что Рубин будет делать без Даку ??!
Выход в 1 лигу
+3
-1
+2
Какой Даку,это нап уровня второй 8ки, как раз нынешнего Рубина, которого устраивает Рахимов в качестве главного.
+1
0
+1
"не собираются отпускать" — это заранее прдстраховка, чтоб потом опровержение было "обосновано"?
+1
0
+1
Дака vs Кордоба. Эта битва будет легендарной.
+2
-1
+1
Надеюсь, утка
0
0
0
Куда Даку?
0
0
0
Ответ Sinister Kid
Кордоба-Даку? А как же Угальде с Жозе?
что ж говорит про Николсона с Мелешиным😂
0
0
0
Ответ Павел Ермаков
У Галицкого деньги вниз идут.С финансами беда началась.
Нам бы с тобой такую беду, его активы 3,3 млрд. €
0
0
0
Ответ IlyaGrain
А что Рубин будет делать без Даку ??!
Купит Угальде, Жозе или Кордобу
+2
-2
0
Ответ IlyaGrain
А что Рубин будет делать без Даку ??!
Берут же из Фронзиноне Чуни какого то
0
0
0
Ответ Dima91Caps
Комментарий удален модератором
А Кордобе больше некуда уходить? В ту же СА. Ему пора заработать под старость большие бабки. Арабы могут положить 4-5 млн. По поводу ГТ и его национальности - бред. Станкович - профессионал, ему нужны футболисты, а не политиканство. Чумич и Йочич не умерли в Казани, Деян и Сржант тоже не переломятся.
0
0
0
Ответ ART DK
Я бы понял эти разговоры до Евро, ну типа футбол вне политики и в плане человеческого общения отношения государств не влияют итд, но после криков Даку на ЧЕ с трудом представляю как серб главный тренер и серб-ключевой защитник будут нормально с ним общаться. Думаю это утка
В Рубине тоже есть сербы так-то, и все нормально. Ну и вообще, про сербов на Евро он не кричал, это кто-то выдумал
0
0
0
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ты уже писал такое где то с месяц назад
0
0
0
Карп уже давно главный футбольный ньюсмейкер на спортивных сайтах и порталах. Все трансферы, сделки, скандалы и слухи через него проходят, оформляются и выдаются в интернет.
0
0
0
После того, что он на ЧЕ наговорил - продавайте.
0
0
0
Спартак поборется с Кранодаром за Карпова (Иван Карпов)
0
0
0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Пусть Станкович купит Даку и сгноит его карьеру.
+1
-1
0
Я бы понял эти разговоры до Евро, ну типа футбол вне политики и в плане человеческого общения отношения государств не влияют итд, но после криков Даку на ЧЕ с трудом представляю как серб главный тренер и серб-ключевой защитник будут нормально с ним общаться. Думаю это утка
+1
-1
0
Карпов,это тот который обещал всечь Барсику?
0
0
0
Кем играть то Рубину, если Даку уйдёт, вся игра через него строится.
0
0
0
Можно брать способный игрок 😎💪
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий