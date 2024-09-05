Энди Коул о тен Хаге: «Он заслуживает возглавлять «МЮ», два трофея за два года – не так уж и плохо. В АПЛ сыграно только 3 матча – нужно просто позволить Эрику делать свою работу»
Энди Коул оценил работу Эрика тен Хага в «МЮ» на старте нового сезона.
– Вы сочувствуете Эрику тен Хагу из-за того, что давление на него усилилось после матча с «Ливерпулем», несмотря на то, что в АПЛ сыграно всего три матча?
– Я не поддерживаю этот бред. У каждого будет свое мнение, и все могут говорить что хотят. Так или иначе, Эрик тен Хаг возглавляет команду, и он заслуживает этого, потому что два трофея за два сезона – это не конец света.
Я понимаю, что они проиграли дома «Ливерпулю» в важном матче, и это была не такая игра, как те многие поражения «Манчестер Юнайтед», когда я играл за клуб, но мы провели всего три матча. Не то чтобы «Манчестер Юнайтед» был ужасен во всех этих играх. Они обыграли «Фулхэм», но им не повезло против «Брайтона». Лично мне кажется, что все не так уж и плохо, и нам просто нужно позволить Эрику продолжать свою работу, – сказал бывший форвард «МЮ».
Не раскачивайте лодку и дайте Хагу поработать - и все получится 👏🏻
Ну может действительно логично дать Хагу шанс, может я чего-то не понимаю 🙃