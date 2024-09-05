Энди Коул о тен Хаге: «Он заслуживает возглавлять «МЮ», два трофея за два года – не так уж и плохо. В АПЛ сыграно только 3 матча – нужно просто позволить Эрику делать свою работу»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Энди Коул Фулхэм премьер-лига Англия Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

Энди Коул оценил работу Эрика тен Хага в «МЮ» на старте нового сезона.

– Вы сочувствуете Эрику тен Хагу из-за того, что давление на него усилилось после матча с «Ливерпулем», несмотря на то, что в АПЛ сыграно всего три матча?

– Я не поддерживаю этот бред. У каждого будет свое мнение, и все могут говорить что хотят. Так или иначе, Эрик тен Хаг возглавляет команду, и он заслуживает этого, потому что два трофея за два сезона – это не конец света.

Я понимаю, что они проиграли дома «Ливерпулю» в важном матче, и это была не такая игра, как те многие поражения «Манчестер Юнайтед», когда я играл за клуб, но мы провели всего три матча. Не то чтобы «Манчестер Юнайтед» был ужасен во всех этих играх. Они обыграли «Фулхэм», но им не повезло против «Брайтона». Лично мне кажется, что все не так уж и плохо, и нам просто нужно позволить Эрику продолжать свою работу, – сказал бывший форвард «МЮ».

23 комментария
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Тен Хагу просто не хватает пару качественных игроков на поле, например, вот в Аяксе есть такие.
Не раскачивайте лодку и дайте Хагу поработать - и все получится 👏🏻
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Все конкуренты и хейтеры МЮ мечтают, чтобы Тен Хаг работал как можно дольше :)
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Сыграно только 3 матча, а отставание от Сити и Ливерпуля уже 6 очков. Дайте лысому поработать.
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Ответ ОттоДракула
Сыграно только 3 матча, а отставание от Сити и Ливерпуля уже 6 очков. Дайте лысому поработать.
Сыграно целых 3 матча, а отставание от Сити и Ливерпуля всего 6 очков. Подправил ваше сообщение.
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Впереди Саутгемптон и КП. Посмотрим на что способен Хааг. Пока что международный перерыв в пользу семёрки МанЮ
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В некоторых странах некоторые клубы становятся чемпионами после трех туров, так что тут коул погорячился
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Ответ Ramisik
Вот вопрос хейтерам Тен Хага - а кого вы видите сейчас тренером МЮ на замену? Сульшера? Это будет снова 7:0 от Ливерпуля. Зидана? Он не перейдет в МЮ. Не знает языка да и ему он не нужен. Тухеля, Поча и прочих - очередное "шило-на-мыло". Просто будет потрачено еще +1 млрд на изменение составов, с тем же результатом. Логичным видится дать Тен Хагу еще миллионов 300-400 на усиление. Это меньшее из зол.
Тухель.
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Я против, куча народа против!!!! Тен Хага аут!!!!
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А кто против то?)))
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Все остальные клубы согласны.
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Золотые слова! Юрий Венедиктович!
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Ну если это был его первый сезон, но наверное да, но это уже третий сезон идет, как он тренирует МЮ.
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Допустим. Но если будет непопадание в 4ку второй год подряд, с таким трансферным бюджетом, это хоть можно будет назвать провалом? С последующим увольнением...
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Интересно Хаг платит им или как это объяснить? Коул знает что такое футбол, и он же не слепой, видно что МЮ стал хуже Брайтона и где то на уровне Эвертона, с дикими качелями
Ну может действительно логично дать Хагу шанс, может я чего-то не понимаю 🙃
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Ответ ман сити фейк
Впереди Саутгемптон и КП. Посмотрим на что способен Хааг. Пока что международный перерыв в пользу семёрки МанЮ
Я так и не понял, почему 7?)
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Работа заключается в проигрывании дома в 50 процентах случаев ?)Дома должны набирать 90 процентов очков ,чтоб на что -то претендовать ,но их постоянно разгромы
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Ответ artem ofruss
Сыграно целых 3 матча, а отставание от Сити и Ливерпуля всего 6 очков. Подправил ваше сообщение.
Благодарю.
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Ответ Sergio Mendez
Тен Хагу просто не хватает пару качественных игроков на поле, например, вот в Аяксе есть такие. Не раскачивайте лодку и дайте Хагу поработать - и все получится 👏🏻
Да Тен Хаг все о команде думает, только депутаты постоянно его обманывают. Забивают на все кроме голов.
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Сколько уже тренеров сменилось, а все одно и тоже, дело не только в тренере! Сульшер был отличной кандидатурой, баласта нету, нужно возвращать его, если Хаг провалится в этом сезоне ! Моуриньо, чтобы выиграть лигу Европы потратил 520 миллионов это с нынешними ценами миллиард, но тут поют что это великое достижение !
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