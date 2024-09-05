Энди Коул о тен Хаге: «Он заслуживает возглавлять «МЮ», два трофея за два года – не так уж и плохо. В АПЛ сыграно только 3 матча – нужно просто позволить Эрику делать свою работу»

Энди Коул оценил работу Эрика тен Хага в «МЮ» на старте нового сезона.

– Вы сочувствуете Эрику тен из-за того, что давление на него усилилось после матча с « », несмотря на то, что в сыграно всего три матча?

– Я не поддерживаю этот бред. У каждого будет свое мнение, и все могут говорить что хотят. Так или иначе, Эрик тен Хаг возглавляет команду, и он заслуживает этого, потому что два трофея за два сезона – это не конец света.

Я понимаю, что они проиграли дома «Ливерпулю» в важном матче, и это была не такая игра, как те многие поражения «Манчестер Юнайтед», когда я играл за клуб, но мы провели всего три матча. Не то чтобы « » был ужасен во всех этих играх. Они обыграли «Фулхэм», но им не повезло против « ». Лично мне кажется, что все не так уж и плохо, и нам просто нужно позволить Эрику продолжать свою работу, – сказал бывший форвард «МЮ».