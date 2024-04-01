Фанаты «Сити» против повышения цен на абонементы: «Хватит наживаться на нашей преданности!» Стюарды убрали баннер с «Этихада»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес болельщики Этихад Стэдиум стадионы Футбол

Фанаты «Ман Сити» недовольны повышением цен на абонементы со следующего сезона.

Абонементы в среднем подорожают на 5%.

Накануне перед домашним матчем АПЛ с «Арсеналом» (0:0) одна из группировок болельщиков «горожан» выступила с акцией протеста против повышения цен, развернув на трибуне баннер «Рекордные цены при рекордных прибылях. Хватит наживаться на нашей преданности!»

Однако стюарды, работающие на «Этихад Стэдиум», убрали баннер с трибуны и, по словам фанатов, конфисковали его. 

Позже представители клуба сообщили, что баннер будет возвращен его владельцам, а убрать его пришлось из-за того, что он закрывал рекламный щит и часть табло.

Фото: manchestereveningnews.co.uk

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22 комментария
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Фаны Сити пригрозили снова вернуться в стан болельщиков Арсенала, если цены на билеты не снизятся
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+40
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Фаны Сити пригрозили снова вернуться в стан болельщиков Арсенала, если цены на билеты не снизятся
Их ждет большой сюрприз,сезонные билеты в Арсенале дороже чем у МС.
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+17
по идее 5% относительно общей инфляции не так критично. иногда просто нужно понимать что вокруг дорожает всё, и 5 % это даже по божески. ведь у персонала сити скорее всего з/п не стоят на месте - уверен что есть годовое повышение, и не на 5% а на больше.
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По цене самого дешевого сезонного билета МС в этом сезоне на 18 месте,дешевле только у Вест Хэма и Бернли.
+10
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+9
Ну вы смотрите на 12 человек с самыми большими зарплатами в европейском футболе, есть в этом какая-то логика
+8
-2
+6
Пепу надо еще лярд на трансферы, отнеситесь с пониманием
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-8
+5
Возможно, фанаты Сити удивятся, но похоже, что шейхи всё же не какают деньгами. А содержать чемпионскую банду Пепа как-то надо. И ФФП пока не отменили вроде бы. Хотя можно продать Холанна или Родри, например. Но потом эти же фанаты будут громче всех возмущаться, что команду разваливают.
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Ответ Заяцволк
Ну договорняки с нашим Ливерпулем и Арсеналом явно добавят им денег на юристов ))
Слишком много у тебя "наши")
+3
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Представляю если бы в Мюнхене сказали "он закрывал часть рекламы". )))
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Фаны Сити пригрозили снова вернуться в стан болельщиков Арсенала, если цены на билеты не снизятся
У жёстко но прикольно (болелшик Арсенала?
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Ответ Palm_beach
по идее 5% относительно общей инфляции не так критично. иногда просто нужно понимать что вокруг дорожает всё, и 5 % это даже по божески. ведь у персонала сити скорее всего з/п не стоят на месте - уверен что есть годовое повышение, и не на 5% а на больше.
Все держится на уверенности
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Смешно слышать это от фанатов для которых чуть ли не самые дешёвые билеты в лиге
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Слова "преданность" и "Манчестер Сити" должны стоять по крайней мере в 3 словах друг от друга.
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Все же у вас победители лиги чемпионов, которые играют в гениальный футбол или ватокат. Есть божественный Холланд, который в последнее время с метра в ворота не попадает. И не одной победы над топ 5.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Фаны Сити пригрозили снова вернуться в стан болельщиков Арсенала, если цены на билеты не снизятся
У Пушкарей ещё больше цены
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Ответ Саша Казанов
Все держится на уверенности
Верное замечание, но даже в странах СНГ в иностранных конторах стабильно повышают з/п раз в год. не говоря уже о такой организации как СИТИ с шейхами, где зп персонала мизер на фоне всех остальных трат. причем билеты дорожают не каждый год.
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