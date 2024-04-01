Фанаты «Сити» против повышения цен на абонементы: «Хватит наживаться на нашей преданности!» Стюарды убрали баннер с «Этихада»
Фанаты «Ман Сити» недовольны повышением цен на абонементы со следующего сезона.
Абонементы в среднем подорожают на 5%.
Накануне перед домашним матчем АПЛ с «Арсеналом» (0:0) одна из группировок болельщиков «горожан» выступила с акцией протеста против повышения цен, развернув на трибуне баннер «Рекордные цены при рекордных прибылях. Хватит наживаться на нашей преданности!»
Однако стюарды, работающие на «Этихад Стэдиум», убрали баннер с трибуны и, по словам фанатов, конфисковали его.
Позже представители клуба сообщили, что баннер будет возвращен его владельцам, а убрать его пришлось из-за того, что он закрывал рекламный щит и часть табло.